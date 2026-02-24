Ich habe nach 13 Jahren meinen Nintendo DS eingeschaltet und weiß wieder: Pokémon hätte nach der 4. Generation enden sollen

Diese Woche wird das Pokémon-Franchise 30 Jahre alt. Passend dazu hat sich MeinMMO-Autorin Johanna eines ihrer Lieblingsspiele angeschaut: Pokémon Soul Silver für den Nintendo DS. Sie stellt fest: Die 4. Generation ist für sie die beste und das Franchise hätte danach keine weiteren Pokémon mehr hinzufügen sollen.

Als damals die Pokémon-Spiele auf dem Nintendo DS released wurden, habe ich mir jedes Spiel ausnahmslos direkt gekauft. Mein Taschengeld hatte genau eine Aufgabe: Gespart werden, um in das neue Pokémon-Abenteuer starten zu können.

Pokémon Soul Silver schnappte sich 2009 direkt meine Aufmerksamkeit: Das Remake eines Spiels, das ich bis dato noch nicht gespielt hatte. Aufgemacht in der Generation, die ich sowieso am liebsten habe: Die vierte.

Letztens habe ich meinen Nintendo DS wieder herausgekramt, um nochmal in Soul Silver abzutauchen. Ganz passend zum 30-jährigen Jubiläum des Pokémon-Franchises. Während ich also durch das polierte Johto streife, erinnere ich mich daran, warum ich dieses Spiel so gerne mag:

In Pokémon Soul Silver können wir nicht nur Champ von der Johto-Region werden, sondern auch von der Kanto-Region. Das bedeutet, das Spiel bietet enorm viel Inhalt auch noch nach dem eigentlichen Hauptspiel.

Die Pokémon rennen einem hinterher. Zugegeben, sie haben keine wirkliche Renn-Animation, aber auch die wenigen Pixel hinter meinem Charakter haben durchaus viel Charme.

Kommen wir zu der starken Meinung in diesem Artikel: Ich finde, Pokémon hätte nach der 4. Generation enden sollen. Für mich ist der Peak im Pokémon-Franchise damit erreicht.

Das neuste Spiel aus der Pokémon-Reihe ist Pokopia:

Welches Pokémon denn jetzt?

Was mich am meisten stört: Zu viele Pokémon! Mittlerweile gibt es 9 Generationen, die alle über 100 neue Pokémon eingeführt haben. Stand jetzt gibt es 1.025 Pokémon, das sind meiner Meinung nach mindestens 532 zu viele.

Viele Designs von Pokémon finde ich auch nicht mehr besonders kreativ. Es gibt ein Pokémon, das einfach ein Schlüsselbund ist.

Zudem mag ich es einfach nicht, so viel Auswahl zu haben. Ich will ein Wasser-Pokémon für mein Team, ja, aber welches denn von den vielen, die hier auftauchen können?

Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch, nur die Pokémon in einem Spiel zuzulassen, die auch in der Generation neu sind, um die Auswahl einzugrenzen. Aber dann will ich lieber mit meinem Luxtra als Elektro-Pokémon spielen und das geht dann nicht. Auch blöd.

Außerdem ist die Typen-Verteilung nicht immer gleich. In der 4. Generation gibt es zum Beispiel nur sehr wenige Feuer-Pokémon.

Mal etwas selbstkritisch: Mir ist durchaus bewusst, dass ich hier auch die Nostalgie-Brille aufhabe, keine Frage. Allerdings konnte ich mich auch für neuere Teile der Pokémon-Reihe begeistern. Pokémon Legend Arceus war zwar grafisch gesehen eine Katastrophe, hat mir aber mit dem neuen Spielprinzip viel Spaß gemacht.

Ah, vielleicht aber auch nur, weil es in einer früheren Zeit in der Johto-Region spielte. Das kann natürlich sein.

Die neuen Generationen bringen es einfach nicht

Alle Generationen, die nach der vierten kamen, habe ich zwar gespielt, wirklich so viel Spaß wie bis zu der vierten hatte ich allerdings nicht. Die 5. Generation mit Schwarz (2) / Weiß (2) war mir einfach zu viel Story, die noch nicht mal spannend war. Ständig wurde man vollgequatscht mit irgendwelchem unnötigen Zeugs.

Die 6. Generation schaffte zwar einen guten Sprung auf den 3DS, machte das Spiel aber viel zu einfach. Ein Trend, der sich gefühlt bis in die neuesten Spiele durchgezogen hat. Die Einfachheit von den Kämpfen macht mir den Spielspaß teilweise kaputt.

Für mich ist ein Teil der Pokémon-Erfahrung eben auch, von den NPCs komplett fertiggemacht zu werden. Cynthia hat mich 2007 verzweifeln lassen. Die Frau hatte einfach so ein krasses Team und hat mich zu meinem ersten Nervenzusammenbruch mit 10 Jahren gebracht. Als ich es dann schließlich geschafft habe, war das Erfolgsgefühl umso größer.

Bei all dem Gemeckere muss ich aber auch etwas Neutrales sagen: Ich bleibe einfach bei den Spielen, die mir Spaß machen. Jetzt momentan ist es Soul Silver, danach spiele ich vielleicht wieder Diamant. Die neueren Pokémon-Spiele sind nichts für mich, aber das ist auch nicht schlimm.

