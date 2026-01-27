Pokémon Pokopia – Alles Wichtige zu Release, Preis und Trailer

Mit Pokémon Pokopia erscheint eine Lebenssimulation im Stil von beliebten Klassikern wie Animal Crossing und verknüpft das Ganze mit den Taschenmonstern. Alle wichtigen Infos zum Release findet ihr hier bei MeinMMO.

Wann erscheint Pokémon Pokopia? Pokémon Pokopia erscheint am 05. März 2026.

Auf welchen Plattformen kann man Pokémon Pokopia spielen? Ihr könnt das Spiel nur auf der Nintendo Switch 2 spielen. Auf der ersten Nintendo Switch wird es nicht erscheinen.

Braucht man zum Spielen eine Internetverbindung? Nein, Pokopia lässt sich auch offline spielen. Allerdings müsst ihr zuvor das Spiel erst einmal herunterladen. Dafür benötigt ihr natürlich eine Verbindung zum Internet.

Gibt es einen Trailer? Ja, es gibt bereits einen ersten Trailer zum Spiel. Einen ersten Eindruck könnt ihr also hier gewinnen:

Alles zum Preis, den Editionen und zum Vorbestellen

Was kostet Pokémon Pokopia? Das Spiel kostet digital 69,99 € und in der physischen Variante 79,99 €.

Was ist in der physischen Edition enthalten? Die physische Variante enthält zwar eine Hülle und eine Game Card, allerdings ist die leer und sie dient eher als Deko für euer Regal. Mit der Game Key Card erwerbt ihr also nur die Lizenz, das Spiel herunterzuladen. Ihr müsst also das vollständige Spiel herunterladen und braucht dafür eine Internetverbindung.

Kann man das Spiel bereits vorbestellen? Ja, ihr könnt Pokémon Pokopia bereits digital und physisch vorbestellen.

Alles Wichtige zum Multiplayer und Koop

Kann man Pokémon Pokopia im Koop spielen? Ja, das geht. Für den Onlinemodus braucht ihr allerdings ein aktives Nintendo-Switch-Online-Abo, das zusätzliche Kosten verursacht.

Wieviele Spieler können sich im Multiplayer treffen? Ihr könnt den Multiplayer mit bis zu 4 Spielern zocken.

Funktioniert Gameshare? Ja, ihr könnt das neue Feature der Switch 2 bei Pokopia benutzen und damit sogar mit Freunden auf der Nintendo Switch 1 spielen, wenn ihr im selben WLAN seid. Eure Mitspieler brauchen das Spiel dann nicht selbst zu besitzen.

Alle wichtigen Infos zu Gameplay und Pokémon

Was macht man in Pokémon Pokopia? Eure Aufgabe ist es, in der Rolle eines als Mensch getarnten Dittos eine einsame Welt wiederaufzubauen, wobei der Fokus auf Bauen und Gärtnern liegt. Ihr arbeitet eng mit verschiedenen Pokémon zusammen und setzt ihre speziellen Fähigkeiten ein, um Rohstoffe zu gewinnen und die Welt nach euren Wünschen zu gestalten.

Als Ditto könnt ihr euch die Fähigkeiten verschiedener Pokémon aneignen und euch auch zum Teil in sie verwandeln. So könnt ihr beispielsweise durch Lapras schwimmen. Durch Terraforming könnt ihr eure Umgebung anpassen und gestalten. Ebenso könnt ihr Möbel bauen und Dekorationen herstellen, ganz wie im Vorbild Animal Crossing.

Welche Pokémon sind Teil von Pokopia? Es sind bereits eine ganze Menge Pokémon bestätigt, die ihr in Pokopia antreffen könnt. Das sind die bisher 57 Pokémon, die bekannt sind:

Aquana

Arkani

Azurill

Bisasam

Blubella

Despotar

Digda

Ditto

Dratini

Enton

Evoli

Feelinara

Felino (Paldea-Form)

Flegmon

Flemmli

Folipurba

Formeo (Regen-Form)

Glumanda

Happiny

Kappalores

Karpador

Knofensa

Lapras

Lucario

Loturzel

Makuhita

Marill

Mimigma

Mogelbaum

Myrapla

Nigiragi

Nokchan

Onyx

Pantimimi

Paras

Pichu

Picochilla

Piepi

Pikachu

Pinsir

Plinfa

Porenta

Praktibalk

Quapsel

Relaxo

Rotomurf

Schiggy

Schluppuck

Sichlor

Taubsi

Viscora

Vulpix

Waaty

Wablu

Wadribie

Wingull

Zorua

Pokémon Pokopia wurde im Rahmen einer Nintendo Direct angekündigt. Dabei fielen etlichen Spielern auch deutliche Parallelen zum Konkurrenten Palworld auf. Das kam in der Community eher gemischt an, denn mit Palworld befindet sich Nintendo nach wie vor im Rechtstreit: Nintendo bringt neues Pokémon-Spiel: Es ist wie Palworld, nur ohne Knarren