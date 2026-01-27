Pokémon Pokopia ist eine kommende Lebenssimulation für die Nintendo Switch 2, die stark an Animal Crossing und Minecraft erinnert und am 5. März 2026 erscheint. In diesem Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Ditto, das sich als Mensch tarnt, um eine verlassene Welt durch Bauen, Crafting und

Gärtnern wieder aufzubauen. Ihr freundet euch dabei mit verschiedenen Pokémon an, deren Fähigkeiten ihr nutzen könnt, um Ressourcen zu sammeln und euer eigenes Paradies zu gestalten. Das Spiel lässt sich auch gemeinsam mit Freunden im Koop spielen.