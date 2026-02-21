Spieler entdecken Fossilien in Pokémon Pokopia, hoffen auf mehr als nur Collectibles

Spieler entdecken Fossilien in Pokémon Pokopia, hoffen auf mehr als nur Collectibles

In Pokémon Pokopia soll es Fossilien geben, doch ein Screenshot zeigte der Community, dass sie mehr sind als eine Liste zum abhaken. Fans wünschen sich, dass das Spiel einfach dreist bei Animal Crossing abguckt und Fossilpokémon im „Rohzustand“ würdigt.

Wie waren die Fossilien in-game zu sehen? In einem Post im Subreddit zu Pokopia wurden In-Game-Bilder gezeigt, die mehr Hinweise auf Fossilien und Fossilpokémon in dem neuen Spin-off zeigen, das im März erscheint. Zu sehen sind ein gesamtes fossiliertes Skelett eines Bollterus, sowie eines Rameidons, die auf der Map präsentiert werden.

Pokopia Fossilien
Geteilte Bilder mit den Fossilien von Bollterus und Rameidon (Bildquelle: cloud5zero auf Reddit)

Bereits vor ein paar Tagen gingen die News auf Social Media herum, dass Fossilien in Pokopia eine Rolle spielen werden. Doch wie genau das (neben einem bisher gezeigten Inventar auf X) aussehen sollte, stand noch nicht fest. Nun kann man sehen, dass sie nicht nur gesammelt und womöglich gehandelt, sondern auch ausgestellt werden können.

Und diese Möglichkeit sorgt bei der Community bereits für Begeisterung: „Gerade als ich dachte, dass ich unmöglich noch mehr gehyped sein könnte …“ (Far_Two auf Reddit)

Mit Pokémon Pokopia mixt Nintendo zwei seiner beliebtesten Reihen für die Switch
Fossilien sind eine weitere der vielen Ähnlichkeiten zu Animal Crossing

Was wünscht sich die Community? Die Community reagiert gespannt auf diese neue Erkenntnis und fragt sich, ob die Modelle der Fossilpokémon auf weitere Inhalte hinweisen könnten.

Die Ähnlichkeit zu Nintendos Animal Crossing war seit der ersten Ankündigung von Pokopia nicht zu leugnen. Durch Fossilien könnte das Spiel ein weiteres Feature aus dem Franchise bieten. Auch in Animal Crossing gibt es Fossilien, die man sammeln und an ein Museum spenden kann, wo sich auf diese Weise langsam aber sicher eine stattliche Ausstellung ansammelt.

Das würde auch in Pokopia Sinn ergeben, schließlich besteht eine der Aufgaben von Ditto darin, verkümmerte Gebäude einer womöglich postapokalyptischen, fast vergessenen Pokémon-Welt wieder aufzubauen. Und dazu gehören auch Museen, die in manchen Spielen der Reihe vorkommen.

Museum in Septerna City aus Pokémon Schwarz und Weiß
Museum aus Animal Crossing New Horizons

Welche anderen möglichen Nutzen könnte es für die Fossilpokémon geben? Ob es sich bei den Fossilien nur um Cosmetics oder Collectibles handelt, kann man ohne weitere Infos von Nintendo noch nicht sagen. Allerdings hat die Community Ideen, welche Mechaniken die Fossilien beherbergen könnten:

„Die Fossilien werden wahrscheinlich für Lebensräume genutzt!“, schreibt Scooterman1994, „Ich habe mir überlegt, ob wir sie wie in den Hauptspielen wiederbeleben werden, aber es scheint, als wären sie ein Mittel, um die Fossil-Pokémon in deine Stadt zu locken.“

imago_monkei schreibt: „Das ist es, was ich mir von Pokémon Legenden: Z – A erhofft hatte. Ich wollte, dass das Museum alle Fossilien als Skelette ausstellt und dass hinter dem Museum ein Park mit lebenden Exemplaren angelegt wird, die wir fangen können.“

Da man die Insel von Pokopia selbst terraformen kann, könnte man bei einem potenziellen Museum wie in Animal Crossing genau diesem Wunsch nachkommen.

Pokémon Pokopia spielt anders als bei den Hauptspielen in einer Welt, in der bisher keine Trainer zu sehen waren. Auch die Umgebung, marode Überbleibsel von Gebäuden und Gadgets wie dem Pokédex weisen jedoch darauf hin, dass sie einmal existiert haben müssen. Mehr zu dieser Theorie findet ihr hier auf MeinMMO: Pokémon Pokopia hat ein neues Geister-Pikachu, doch für die Trainer verheißt es nichts Gutes

Quelle(n): Reddit
