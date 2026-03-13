Pokémon Pokopia auf der alten Switch? Ja, das geht, wenn auch nur mit einem Umweg. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat es ausprobiert, doch die Einschränkungen sind groß. Pokopia auf der Switch 1 fühlt sich mehr wie eine Demo als wie ein echtes Spiel an. Dennoch bekommt man einen ersten Eindruck von der Spielwelt.

Pokémon Pokopia ist das erste Pokémon-Spiel, welches ausschließlich für die Nintendo Switch 2 erscheint. Aber dank GameShare kann ich das Spiel auch auf meiner alten Switch „spielen“.

Und genau das wollte ich ausprobieren: Mit meiner Frau habe ich mich ins Koop-Abenteuer gestürzt und Pokopia auf meiner alten Switch gestartet. Doch am Ende hat sich das Spiel auf meiner Switch eher wie eine Demo angefühlt.

Pokopia auf der Switch 1: Die Basics gehen, mehr aber auch nicht

Wie funktioniert das überhaupt? Die Einrichtung ist übrigens wirklich einfach: Ich wähle im Hauptmenü meiner Switch den Menüpunkt GameShare und wähle dann den Menüpunkt “GameShare annehmen.” Ist die Partie auf der Switch 2 geöffnet, werde ich automatisch in die Partie eingeladen.

Lokaler GameShare funktioniert übrigens nur über die Sandbox-Insel und nicht in der Hauptwelt. Steht ihr in der normalen Spielwelt, wird GameShare ausgeblendet.

Was kann ich alles machen? Das Wichtigste zuerst: Ich spiele Pokopia nur indirekt auf meiner Switch, denn es handelt sich bei GameShare um einen Stream von der Switch 2. Auf meiner alten Switch wird nichts installiert oder aktiv heruntergeladen.

Grundsätzlich kann ich mich frei in der Spielwelt bewegen und diverse Fähigkeiten verwenden: Ich kann die Karte umbuddeln, kann Pflanzen aussäen und neue Habitate anlegen. Obendrein kann ich auch mit Pokémon reden und sie dem Pokédex hinzufügen. Und ich habe auch keine Bewegungsbeschränkung: Auf der Koop-Insel kann ich mich auf die andere Seite der Karte bewegen, ohne dass es jemanden interessiert.

Ich kann die Welt von Pokopia erkunden und mit Pokémon reden.

Welche Funktionen sind deaktiviert? Mehr oder weniger alle Funktionen, die über diese „Basics“ hinausgehen:

Grundsätzlich kann ich nur auf der Koop-Insel spielen, die offene Welt kann ich nicht betreten.

Ich kann nicht die Werkbank verwenden und Gegenstände herstellen.

Ich kann nicht das Pokémon-Center verwenden, Dinge kaufen oder den PC verwenden.

Ich habe weder Zugriff auf den Pokédex noch auf die Habitats-Liste.

Ich habe keine Möglichkeit, meinen Avatar selbst zu erstellen oder nachträglich anzupassen.

Alle Gegenstände, die ich während der Partie sammle, landen am Ende automatisch in einer Kiste am Pokémon-Center.

Dazu gehören auch viele Kernfunktionen. Spiele ich mit meiner Frau über GameShare im Koop zusammen, habe ich wenige Möglichkeiten, wirklich aktiv am Spielgeschehen teilzunehmen. Ich kann zwar die Landschaft umgestalten und neue Habitate erstellen, aber richtig zugreifen kann ich sonst auf keine Inhalte.

Pokémon Pokopia konfrontiert mich regelmäßig mit dem Hinweis, dass diese Funktion über GameShare nicht verfügbar sei.

Insgesamt fühlt sich Pokopia auf der Switch 1 eher wie eine Demo an: Ich kann über die Karte laufen, Dinge benutzen und mit Pokémon reden, aber das war’s dann auch schon. Für einen „echten“ Koop-Modus ist das dann doch etwas wenig.

Immerhin: Im richtigen Koop-Modus mit einer anderen Switch 2 zusammen, soll der Koop-Modus deutlich besser und weniger eingeschränkt sein.

