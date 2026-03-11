Weil ich mir Mewtu in Pokémon GO schnappen wollte, bin ich in einer Woche über 30 Kilometer gelaufen und fühle mich jetzt richtig gut

Weil ich mir Mewtu in Pokémon GO schnappen wollte, bin ich in einer Woche über 30 Kilometer gelaufen und fühle mich jetzt richtig gut

Weil MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann unbedingt Mewtu fangen wollte, ist er mehr als 30 Kilometer in einer Woche gelaufen. Und das hat sich in mehrfacher Hinsicht gelohnt.

In Pokémon gab es kurzzeitig ein Event zum 30-jährigen Jubiläum von Pokémon. Das Besondere daran: Nach vielen Jahren bekamt ihr mal wieder die Chance, das besondere Pokémon Mewtu zu fangen.

Für mich war das die Gelegenheit, mal wieder Pokémon Go auszupacken. Mewtu zu bekommen, das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Die Jagd auf das bekannte Taschenmonster hatte obendrein gleich noch ein paar andere positive Nebeneffekte.

Laut Pokémon Go knapp 30 Kilometer, laut Samsung Health eher 50 Kilometer

Mewtu war in dem speziellen Go Pass zum 30-jährigen Jubiläum enthalten. Das Problem: Die Begegnung mit dem einzigartigen Pokémon schaltet man erst auf Stufe 80 frei und das bedeutet Grind ohne Ende.

Neben der täglichen Mission konnte ich vor allem mit einer Sache schnell die benötigten Punkte sammeln: Wenn man nämlich Eier ausbrütet, bekommt man mit Abstand die meisten Punkte. Das bedeutete aber auch, dass ich viele Kilometer laufen musste. Denn erst ab einer bestimmten Anzahl von Kilometern schlüpft das Pokémon.

Etwa zur Halbzeit des Events hat Pokémon Go obendrein noch ein paar Missionen veröffentlicht, die den Grind deutlich leichter gemacht haben. Dadurch war es am Ende kein Problem mehr, Level 80 und damit die Begegnung mit Mewtu freizuschalten.

Wie viel bin ich jetzt gelaufen? Nach einer Woche, am 8. März 2026, bin ich dann insgesamt laut Pokémon Go 26,9 Kilometer gelaufen, insgesamt also etwa 29.000 Schritte, und habe insgesamt 11 Eier ausgebrütet.

Pokémon Go Laufstrecke und Mewtu
Meine Laufstrecke laut Pokémon Go Laufstrecke und das gefangene Mewtu

Die Zahlen sind aber ziemlich ungenau. Samsung Health, die App, mit der ich meine Schritte und Gesundheit auf dem Smartphone und meiner Smartwatch tracke, kommt auf fast 50 Kilometer, da die Health-App meine Schrittlänge kennt und daher die Strecke besser berechnen kann.

Rechne ich innerhalb der App alle Kilometer und Schritte vom 3. März bis einschließlich 9. März 2026 zusammen, dann komme ich auf 49,37 Kilometer und 56.680 Schritte.

Gab es sonst noch etwas Gutes? Ja, ich bin in dieser Woche deutlich mehr gelaufen als gewöhnlich und habe den ein oder anderen Umweg einkalkuliert, um noch einen Pokéstop mitzunehmen oder um noch ein weiteres Ei auszubrüten. Die viele Bewegung hat mir persönlich tatsächlich wirklich gutgetan und ich möchte auch ohne Mewtu-Bonus weiterhin daran festhalten und mich fleißig bewegen.

Apropos Smartwatch. Diese trage ich mittlerweile seit vielen Jahren und sie begleitet mich auf jedem Spaziergang und bei jeder Jagd auf das nächste Pokémon. Dennoch kann ich eine Smartwatch nicht jeder Person empfehlen, den Grund lest ihr auf MeinMMO: Ich trage seit Jahren begeistert eine Smartwatch von Samsung, doch für einige kann so ein Gerät zum echten Problem werden

Pokémon GO sorgt mit Änderung dafür, dass ich jetzt dienstags leider mehr Zeit für andere Dinge habe

Pokémon Titel title

Pokémon Home: Kosten, Belohnungen und alle wichtigen Funktionen im Überblick

Pokémon Pikachu Titel title

Selbst nach Jahren tut es immer noch weh, dass ich 2 Monster in Pokémon GO verpasst habe [MeinMMO Classic]

Pokémon GO Naturzone 2025 Wetter

Ausgerechnet die Natur stört die Naturzone 2025 in Pokémon GO

