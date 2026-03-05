Pokémon GO hat es euch gerade viel einfacher gemacht, Mewtu zu erhalten

News
2 Min. Paul Kutzner 0 Kommentare Lesezeichen
Pokémon GO hat es euch gerade viel einfacher gemacht, Mewtu zu erhalten

Aktuell könnt ihr ein Mewtu in Pokémon GO ergattern. Dank neuen Aufgaben ist das jetzt sogar noch ein gutes Stück leichter geworden.

Wo gibt es Mewtu? Am Dienstag, dem 3. März 2026 um 10:00 Uhr, ist das Event zum 30-jährigen Jubiläum in Pokémon GO gestartet. Im Event findet ihr auch einen GO-Pass, bei dem ihr auf Stufe 80 eine Begegnung mit einem Mewtu erhalten könnt.

Um diese Stufe zu erreichen, müsst ihr euch ordentlich anstrengen und Punkte für den Pass sammeln. Damit das etwas leichter geht, gibt es jetzt neue Aufgaben, die euch hierbei gut helfen können.

Aufgaben erledigen, Punkte sammeln, Mewtu erhalten

Was sind das für Aufgaben? Während ihr aktuell im Event jeden Tag 500 Punkte durch Raids (je 100 Punkte), das Ausbrüten von Eiern (je 40 Punkte) sowie dem Fangen von Monstern (je 5 Punkte) erhalten könnt, gibt es auch eine tägliche Bonus-Aufgabe, die euch ebenfalls satte 500 Punkte bringt. Ihr benötigt immer 100 Punkte für das Erreichen einer neuen Stufe.

Am Donnerstag, dem 5. März 2026 um 10:00 Uhr wurden nun zusätzliche Bonus-Aufgaben freigeschaltet, die euch ebenfalls mit einer ordentlichen Menge an zusätzlichen Punkten versorgen können, wenn ihr sie absolviert. Diese sind:

  • Entwickle 10 Pokémon (500 Punkte)
  • Fange 50 Pokémon (500 Punkte)
  • Fange 100 Pokémon (1.00 Punkte)
  • Fange 151 Pokémon (1.500 Punkte)

Ihr könnt durch die neuen Aufgaben also zusammen 3.500 Bonuspunkte erhalten, was euch direkt 35 Stufen im GO-Pass erklimmen lässt.

Wie erhalte ich die Aufgaben? Um die neuen Aufgaben zu erhalten, müsst ihr lediglich das Spiel starten. Ihr bekommt sie dann automatisch und findet sie im Reiter „Events“, wo ihr auch den Fortschritt des GO-Passes seht.

Wie kann ich noch mehr Punkte erhalten? Während ihr aktuell durch Raids, Eier und das Fangen nur 500 Punkte pro Tag sammeln könnt, wird diese Grenze zum Ende des Events aufgehoben. Genau genommen in der Zeit von Samstag, dem 7. März 2026 um 0:00 Uhr bis Montag, dem 9. März 2026 um 19:59 Uhr.

Habt ihr es auf das Mewtu abgesehen und euch fehlen bis dahin noch Stufen im GO-Pass, dann könnt ihr diesen Zeitraum also nutzen, um nochmal ordentlich Punkte zu sammeln und euch das legendäre Monster doch noch zu sichern.

Sollte euch das Mewtu im GO-Pass des aktuellen Events durch die Lappen gehen, gibt es in einigen Monaten bereits die nächste Möglichkeit, um das legendäre Monster zu erhalten. Selbst auf die Mega-Entwicklungen von Mewtu gibt es bereits einen Hinweis: Pokémon GO gibt Datum vom GO Fest 2026 bekannt, deutet die wohl am meisten ersehnten Monster an.

