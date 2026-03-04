Pokémon GO gibt Datum vom GO Fest 2026 bekannt, deutet die wohl am meisten ersehnten Monster an

Pokémon GO gibt Datum vom GO Fest 2026 bekannt, deutet die wohl am meisten ersehnten Monster an

Gerade erst ist die GO Tour beendet, da gibt es schon die ersten Informationen zum GO Fest 2026 in Pokémon GO. Außerdem gibt es einen weiteren Hinweis auf zwei der sehnlichst erwarteten Monster.

Was ist das für ein Event? Das GO Fest ist eines der 3 großen Events, die jedes Jahr in Pokémon GO stattfinden. Auch dieses Event gibt es sowohl in lokalen, als auch einer globalen Variante.

Während die lokalen Ausgaben in Tokio (29. Mai bis 1. Juni 2026), Chicago (5. bis 7. Juni 2026) sowie Kopenhagen (12. bis 14. Juni 2026) stattfinden, ist das globale GO Fest weltweit aktiv. Nun gibt es einen Trailer mit den ersten Informationen zum großen Event.

Zudem gibt es, außerdem des Trailers, noch einen weiteren Hinweis zum GO Fest. Und das deutet kein geringeres Monster als die wohl am meisten erwarteten Mega-Entwicklungen des Spiels an.

Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora
Die Rückkehr von Mewtu und ein neues mysteriöses Monster

Wann findet das GO Fest 2026 statt? Wie der Beschreibung des Trailers auf mehreren Plattformen zu entnehmen ist, findet das globale GO Fest 2026 am 11. und 12. Juli 2026 statt.

Was ist noch im Trailer zu sehen? Im Trailer seht ihr eine Trainerin, die sich verschiedene Kanäle im Fernseher ansieht. Dabei bleibt sie bei einer Berichterstattung stehen, die vom GO Fest 2026 berichtet. Dort wird erwähnt, dass Mewtu auftaucht.

Danach macht sie sich mit weiteren Trainern auf und begegnet dem starken legendären Monster selbst.

Zudem ist zum Ende des Trailers auch ein weiteres Monster zu sehen, dass Teil des GO Fests 2026 sein wird: das mysteriöse Monster Zeraora.

Welche Mega-Entwicklungen werden angedeutet? Für Trainer, die eine lokale Ausgabe des GO Fests 2026 besuchen, wurde zudem Merchandise auf pokemongo.com veröffentlicht, welches zusätzlich zu einem Ticket erworben werden kann und lokal verteilt wird.

Im Mittelpunkt des Merchandises steht Mewtu. Dem User wjbonne auf Reddit ist dabei ein besonderes Detail aufgefallen: hinter Mewtu ist unter anderem das Emblem der Mega-Entwicklungen zu sehen.

Dieses Detail muss nicht zwangsweise bedeuten, dass die Mega-Entwicklungen von Mewtu Teil des GO Fests 2026 sind. Es ist jedoch ein Hinweis, der genau darauf hindeutet.

Zudem wäre es wohl ein guter Zeitpunkt, bedenkt man das 30-jährige Jubiläum des Franchise sowie den 10. Geburtstag von Pokémon GO in diesem Jahr.

Ihr müsst euch noch einige Monate gedulden, bevor das GO Fest 2026 im Spiel stattfindet. Doch auch aktuell habt ihr die Möglichkeit, ein kostenloses Mewtu in Pokémon GO zu erhalten. Dafür müsst ihr die nächsten Tage jedoch einige Zeit investieren: Den neuen GO Pass in Pokémon GO dürft ihr nicht ignorieren – So holt ihr Mewtu.

