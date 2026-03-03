Den neuen GO Pass in Pokémon GO dürft ihr nicht ignorieren – So holt ihr Mewtu

Ihr könnt jetzt ein Mewtu in Pokémon GO fangen. Was muss man dafür tun?

In Pokémon GO hat die neue Season Erinnerungen in Bewegung begonnen.

Dazu passend läuft nun auch das Event zum 30. Geburtstag von Pokémon GO. Dieses Event steht im Zeichen der Kanto-Pokémon – und auch, wenn man davon die meisten schon hat, ist das ein spannendes Event. Denn Mewtu kehrt nach langer Zeit wieder ins Spiel zurück.

Wie erhält man Mewtu? Mit dem neuen Event startet auch ein spezieller GO Pass mit 100 Stufen. Mewtu ist in der Gratis-Version des Passes erhalten – und zwar auf Stufe 80. Wichtig ist, dass ihr Mewtu nicht in der Wildnis fangen, sondern derzeit nur über den Pass erhalten könnt.

Wichtig: Dieser GO Pass endet mit dem Event am 9. März um 20:00 Uhr. Bis dahin solltet ihr euch Mewtu also geschnappt haben, um es nicht zu verpassen.

Wie fange ich Mewtu schnellstmöglich im GO Pass?

Ihr müsst bis auf Stufe 80 des Passes kommen. Jede einzelne Stufe verlangt von euch 100 GO-Pass-Punkte. Und die verdient ihr über verschiedene Aktionen im Spiel.

Besondere Aufgabe: Jeden Tag gibt es eine besondere Aufgabe im Spiel, die euch 500 Punkte bringt. Am ersten Tag lautet sie einfach, dass man 15 Pokémon fangen soll. Ob das die nächsten Tage auch so ist, ist unsicher, aber man sollte die Aufgabe auf jeden Fall im Blick haben. Sie ist im GO-Pass-Menü zu finden.

Bonus-Punkte: Ihr könnt zusätzlich jeden Tag 500 Bonus-Punkte verdienen. Diese erhaltet ihr folgendermaßen:

Siege im Raid bringen 100 Punkte

Ei ausbrüten bringt 40 Punkte

Pokémon-fangen bringt 5 Punkte.

Ihr könnt euch also jeden Tag bis zu 1.000 Punkte verdienen.

Wichtig: Am kommenden Wochenende, vom 7. bis 9. März (20:00 Uhr) soll es nach aktuellem Stand kein tägliches Punktelimit geben. Da könnt ihr also etwaige fehlende Punkte reinholen.

Mit dem 30-Jahre-Event startet der neue Monat schonmal ziemlich spannend. Doch auch abseits von Mewtu und den Kanto-Pokémon könnt ihr in diesem Monat interessante Pokémon fangen. Welche Gelegenheiten ihr dazu habt, könnt ihr in unserer Übersicht nachlesen: Hier sind alle Events im März 2026 in Pokémon GO.