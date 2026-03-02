Pokémon GO bringt für kurze Zeit ein Mewtu und hunderte Monster in der Wildnis – Alle Infos zu 30 Jahre Pokémon

In Pokémon GO starten die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum der Reihe mit einem Doppel-Event. Und das bringt ziemlich viele Inhalte mit.

Wann läuft das Event? Das „30 Jahre Pokémon“-Event startet in Pokémon GO am Dienstag, dem 3. März 2026 um 10:00 Uhr. Es ist bis zum Montag, dem 9. März 2026 um 20:00 Uhr aktiv.

Hier erwarten euch unfassbar viele Monster in der Wildnis und eine legendäre Belohnung, die ihr im GO-Pass erhalten könnt. Mit Glück könnt ihr sogar in der Wildnis legendäre Monster treffen.

Alle Inhalte des 1. Event-Teils

Welche Belohnungen gibt es im GO-Pass? Im Zeitraum des Events gibt es einen GO-Pass, den ihr wieder kostenlos erhaltet und optional auch auf die kostenpflichtige Variante upgraden könnt. Von Samstag, dem 7. März 2026 um 0:00 Uhr bis Montag, dem 9. März 2026 um 19:59 Uhr ist die Limitierung für Punkte, die ihr hier erhalten könnt, aufgehoben.

Das Highlight des GO-Passes dürfte eine Begegnung mit Mewtu* sein, die ihr in der kostenfreien Variante erhalten könnt. Zudem könnt ihr weitere Begegnungen mit Monstern aus der 1. Generation sowie Bonbons erhalten.

In der kostenpflichtigen Variante warten zusätzlich XL-Bonbons für Mewtu*, Begegnungen mit Arktos*, Zapdos* und Lavados*, Sonderbonbons sowie weitere Belohnungen auf euch.

Erreicht ihr bestimmte Meilensteine im Pass, dann erhaltet ihr zusätzlich die folgenden Boni bis zum Ende des Events:

kostenloser GO-Pass:

  • Rang 1: doppelte Menge an Fang-Bonbons
  • Rang 2: doppelte Menge an Fang-EP

kostenpflichtiger GO-Pass:

  • Rang 1: dreifache Menge an Fang-Bonbons
  • Rang 2: dreifache Menge an Fang-EP

Welche Monster gibt es in der Wildnis? Innerhalb des Jubiläum-Events wird es eine große Anzahl an Monstern in der Wildnis geben. Bis auf die regionalen Monster sowie die beiden legendären Monster Mewtu und Mew sollen alle Pokémon aus der 1. Generation in der Wildnis vorkommen.

Dies schließt auch entwickelte Formen sowie die 3 legendären Monster Arktos*, Zapdos* und Lavados* mit ein.

Zudem könnt ihr innerhalb des Events Ditto* in neuen Formen finden. Welche das genau sind, ist nicht bekannt.

Welche Monster gibt es in Raids? In Raids findet ihr in den nächsten Tagen die folgenden Monster:

1-Sterne-Raids:

  • Pikachu mit Rots Kappe*
  • Pikachu mit Leafs Hut*

3-Sterne-Raids:

  • Bisaflor*
  • Glurak*
  • Turtok*

Welche Monster gibt es in Feldforschungen? Auch in Feldforschungen könnt ihr innerhalb des Events bestimmte Pokémon finden. Das sind die folgenden:

  • Bisasam*
  • Glumanda*
  • Schiggy*
  • Pikachu*
  • Karpador*
  • Evoli*

Zudem könnt ihr in Feldforschungen Sonderbonbons, silberne Sananabeeren sowie goldene Himmihbeeren erhalten.

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erscheinen.

Alle Inhalte des 2. Event-Teils

Wann läuft der zweite Teil des Events? Der 2. Teil des Events trägt den Titel „30 Jahre Pokémon: Grenzenlos“. Dieser findet in der Zeit von Samstag, dem 7. März 2026 um 10:00 Uhr bis Montag, dem 9. März 2026 um 20:00 Uhr statt.

Welchen Bonus gibt es im Event? Aktiviert ihr bei dem Grenzenlos-Teil des Events Rauch, dann könnt ihr mit viel Glück legendäre Pokémon anlocken.

Welche Monster gibt es in der Wildnis? In dem Zeitraum des 2. Event-Teils könnt ihr fast alle Monster, die in Pokémon GO bereits erschienen sind, in der Wildnis fangen. Es gibt hiervon jedoch einige Ausnahmen. Ihr findet keine mysteriösen Monster oder Ultrabestien in der Wildnis.

Auch regionale Monster, die es bei euch nicht gibt sowie kostümierte Pokémon erscheinen im Event nicht in der Wildnis. Zudem sind nicht alle Formen von Monstern mit mehreren Formen aktiv.

Legendäre Monster werden in der Ankündigung nicht explizit erwähnt. Ob diese auch im Event in der Wildnis erscheinen, ist daher nicht genau bekannt.

Die folgenden Monster sind zudem ebenfalls nicht Teil der Monster in der Wildnis:

  • Mewtu
  • Farbeagle
  • Ninjatom
  • Kecleon
  • Giratina
  • Zoroark
  • Ignivor
  • Ramoth
  • Purmel
  • Puponcho
  • Vivillon
  • Zygarde
  • Pampuli
  • Pampross
  • Cosmog
  • Cosmovum
  • Morpeko
  • Endynalos
  • Dakuma
  • Wulaosu
  • Famieps
  • Dummimisel
  • Gierspenst
  • Monetigo

Welche Monster gibt es in Raids? In Raids findet ihr diese Monster im 2. Event-Zeitraum:

1-Sterne-Raids:

  • Pikachu mit Rots Kappe*
  • Pikachu mit Leafs Hut*
  • Pikachu mit Klarins Kappe*
  • Pikachu mit Lyras Kappe*
  • Pikachu mit Brix’ Hut*
  • Pikachu mit Maikes Schleife*
  • Pikachu mit Lucius’ Kappe*
  • Pikachu mit Lucias Hut*
  • Pikachu mit Lumius’ Kappe*
  • Pikachu mit Lumias Kopftuch*
  • Pikachu mit Warrens Kappe*
  • Pikachu mit Lottas Kappe*
  • Pikachu mit Tonys Kappe*
  • Pikachu mit Rosys Kappe*
  • Pikachu mit Kalems Kappe*
  • Pikachu mit Serenas Hut*

5-Sterne-Raids:

  • Arktos*
  • Zapdos*
  • Lavados*
  • Deoxys (Normalform)*
  • Darkrai*
  • Genesect (ohne Modul)*
  • Anego*
  • Masskito* (Amerika und Grönland)
  • Schabelle* (Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien)
  • Voltriant* (Asien-Pazifik)
  • Kaguron* (südliche Hemisphäre)
  • Katagami* (nördliche Hemisphäre)
  • Schlingking*
  • Muramura* (östliche Hemisphäre)
  • Kopplosio* (westliche Hemisphäre)
  • Necrozma*

Welche Monster gibt es in Eiern? Der Pool an Monstern, die aus 2-km-Eiern schlüpfen können, ist im Event angepasst. Hier könnt ihr die folgenden Monster finden:

  • Pichu*
  • Pii*
  • Fluffeluff*
  • Togepi*
  • Rabauz*
  • Kussilla*
  • Elekid*
  • Magby*
  • Azurill*
  • Isso*
  • Knospi*
  • Klingplim*
  • Mobai*
  • Pantimimi*
  • Wonneira*
  • Mampfaxo*
  • Riolu*
  • Mantirps*
  • Toxel*

Auch hier wurden alle Monster, die als Shiny erscheinen können, mit einem * markiert.

Direkt zum Start in den neuen Monat könnt ihr mit dem Event 30 Jahre Pokémon direkt viele Inhalte im Spiel finden. Doch auch im restlichen Monat werden wieder einige Events, Raids und weitere Inhalte stattfinden. Welche das sind, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im März 2026 in Pokémon GO.

