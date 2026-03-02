Neue Season in Pokémon GO: Alle Boni und Tipps zu „Erinnerungen in Bewegung“

In Pokémon GO startet „Erinnerungen in Bewegung“, die neue Jahreszeit. Wir fassen zusammen, wie ihr sie für euch nutzt.

Wann startet die Season? „Erinnerungen in Bewegung“ startet am 3. März 2026 um 10:00 Uhr. Schluss ist am 2. Juni 2026, ebenfalls um 10:00 Uhr.

Die Season bringt jede Menge Änderungen mit, aber auch viele Boni. Hervorstechend ist zum Beispiel das Ende der gewohnten Rampenlichtstunden. Dafür gibt es aber neue Inhalte, und das tagtäglich.

Wie nutzt man die Neuerungen? Wir fassen für euch zusammen, worauf ihr euch einstellen solltet.

Plant eure 7-Tage-Streaks

Ihr erhaltet mehr EP und Sternenstaub, wenn ihr eine Fangserie von sieben Tagen abschließt. Das solltet ihr auf jeden Fall beachten, wenn ihr euren ersten Fang des Tages am siebten Tag macht. Fangt ihr da ein Pokémon mit einem exzellenten Wurf, vielleicht sogar ein neues Pokémon, dann habt ihr das Potenzial, mit einem einzigen Fang extrem viele EP einzusacken. Solche Beispiele gab es schon früher.

Genauso gibt es zusätzliche EP, wenn ihr den siebten Tag in Folge einen PokéStop dreht. Verpasst auch diesen Termin nicht.

Gewöhnt euch an die neuen Termine

Mit dem Start der neuen Season gibt es Veränderungen im Pokémon-GO-Kalender. Die sehen folgendermaßen aus:

Sonntag ist der Doppeldauer-Sonntag, mit verdoppelten Zeiten für Rauch und Lockmodule

Montag ist Express-Montag: Da gibt es doppelte Punkte für GO Pässe. Zudem bleibt der Dyna-Montag erhalten.

Dienstag steht im Zeichen der Showcases. Hier findet ihr Showcases in bis zu 20 unterschiedlichen Kategorien.

Mittwoch bleibt die gewohnte Raid-Stunde.

Donnerstag ist der GO-Kampf-Donnerstag: Vierfacher Sternenstaub aus PvP-Kämpfen und bis zu 50 Kämpfe am Tag.

Freitag: Zwei Spezialtausche, erhöhte Chance auf Glücks-Pokémon, bis zu 10% günstigere Sternenstaubkosten beim Tauschen und zwei garantierte XL-Bonbons beim Tausch vor Ort.

Stellt euch auf Samstage ein

Die Wochenend-Events in Pokémon GO sollen nun vorwiegend samstags stattfinden. Das dürfte beispielsweise Community Days, Raid-Tage und andere Events besonders betreffen.

Sucht nach Shinys

Die neue Season hat eine Neuerung im Gepäck: Von jetzt an können alle entwickelten Pokémon, die jemals als Shiny im Spiel waren, auch in der Wildnis als Shiny erscheinen. Zuvor konnte man in den allermeisten Fällen nur die Stufe-1-Pokémon als Shiny fangen. Auch in Rocket-Kämpfen können nun alle Pokémon als Shiny erscheinen, die schonmal schillernd im Spiel waren.

Eine erhöhte Shiny-Chance erhaltet ihr von Pokémon, die ihr aus Kämpfen gegen Giovanni, Arlo, Sierra oder Cliff fangt. Außerdem gibt es eine erhöhte Shiny-Chance aus Raid-Kämpfen und beim Eier-Ausbrüten.

Tauscht für Bonbons

In der neuen Season erhaltet ihr ein zusätzliches Bonbon, sowie ein zusätzliches XL-Bonbon, wenn ihr mit euren Freunden tauscht. Das gilt allerdings nur für den Tausch vor Ort, nicht für die vergleichsweise neuen Fern-Tausche.

Wenn ihr auf der Jagd nach Bonbons für seltene Pokémon seid, könnt ihr mit Freunden auch dasselbe Pokémon tauschen – so erhaltet ihr beide mehr Bonbons für das Pokémon.

Ebenso solltet ihr auf dem Schirm haben, dass ihr eine Season-Spezialforschung erhaltet, die euch ein Volcanion bringt – allerdings nur, wenn ihr es nicht schon bei einem vergangenen GO Fest gefangen habt. Sollte dies der Fall sein, bringt die Spezialforschung euch stattdessen Bonbons für Volcanion. Mehr zu Volcanion in Pokémon GO lest ihr hier.