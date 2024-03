Pokémon GO: Warum sich Showcases richtig lohnen – Und ihr auf dem Land sogar Vorteile habt

Die Showcases in Pokémon GO können euch richtig gute Belohnungen bringen. Und sie sind vermutlich ein Feature in Pokémon GO, bei dem ihr auf dem Land im Vorteil seid.

Was ist ein Showcase? Ein Showcase ist ein zeitlich begrenzter Wettbewerb in Pokémon GO, bei dem ihr Pokémon gegeneinander antreten lassen könnt. Hierbei zählt jedoch nicht, welches Pokémon das stärkste ist, sondern Eigenschaften wie die Größe oder das Gewicht eines Pokémon. Wie genau Showcases funktionieren, erfahrt ihr hier.

Nachdem ein Showcase endet, wird euch angezeigt, welche Platzierung euer Pokémon belegt. Und abhängig davon erhaltet ihr mehr Belohnungen. Seit einer kürzlichen Änderung an den Showcases könnt ihr auch einige Accessoires für euren Charakter und sogar ein besonderes Pikachu erhalten.

Ein Trainer auf Reddit zeigt nun, wie stark die Item-Belohnungen sein können und wie vorteilhaft es für Showcases ist, wenn ihr auf dem Land wohnt.

Lockmodule, Sternenstaub und weitere tolle Belohnungen

Was hat der Trainer bekommen? Wie der Trainer bei Reddit zeigt, hat er gleich 3 Showcases gleichzeitig gewonnen. Die Belohnungen, die er hierfür erhalten hat, können sich sehen lassen. Er bekam nach eigener Aussage ein Sternenstück, ein Glücks-Ei, 2 Gletscher-Lockmodule, ein Moos-Lockmodul sowie 4.500 Sternenstaub und 30.000 Erfahrungspunkte.

Warum sind Trainer auf dem Land hier im Vorteil? Während für die meisten Funktionen in Pokémon GO Spieler in Städten im Vorteil sind, beispielsweise durch die erhöhte Anzahl an PokéStops und Arenen oder potenzielle Mitspieler für Raids, scheinen die Showcases ein Feature zu sein, bei dem Trainer in ländlichen Regionen im Vorteil sind.

Durch die geringere Anzahl an Konkurrenten im Showcase steigt schließlich die Chance, im Showcase höher abzuschneiden oder ihn sogar zu gewinnen.

Was sagt die Community dazu? Passend dazu schreibt der Ersteller des Beitrags auf Reddit zu dem Thema: Ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich schon zweistellige Teilnehmerzahlen in einem Showcase gesehen habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das regelmäßig erleben werde.

Ein weiterer Trainer kommentiert außerdem: Ich lebe oben in den Bergen und sehe nie mehr als 5 Leute in einem Showcase. Oft bin ich der Einzige. Das ist wirklich unser einziger Vorteil .

Was sagt ihr zu den Belohnungen in den Showcases? Spielt ihr Pokémon GO selber in ländlichen Gebieten und habt auch keine Probleme, Showcases zu gewinnen? Findet ihr, dass das eine gute Art Entschädigung für die Nachteile des Spiels in ländlichen Gebieten ist? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was für Events im März 2024 in Pokémon GO auf euch warten, werdet ihr bei uns fündig.