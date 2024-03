Pokémon GO: Das sind die neuen Belohnungen und Funktionen bei Showcases

In Pokémon GO gibt es Änderungen an den Showcases. Welche das sind und welche Belohnungen ihr nun bekommt, erklären wir euch.

Was sind Showcases? Showcases sind zeitlich begrenzte Wettbewerbe in Pokémon GO, bei denen ihr eure Pokémon mit denen von anderen Trainern vergleichen könnt. Hierbei gewinnt nicht das stärkste Pokémon, sondern beispielsweise das mit dem höchsten Gewicht. Es sind immer nur bestimmte Pokémon-Spezien für einen Showcase freigeschaltet. Wie genau Showcases funktionieren, haben wir euch bereits erläutert.

Nun wird es Änderungen an den Showcases geben. Diese betreffen unter anderem die teilnehmenden Pokémon sowie die Belohnungen, die ihr hierbei erhalten könnt.

Mehr Auswahl an Pokémon, Belohnungen für Medaillen

Was ändert sich an den Showcases? Die erste Änderung an den Showcases, betrifft die Pokémon, die daran teilnehmen dürfen. Bisher war so, dass nur wenige Spezien für einen Showcase freigeschaltet waren, beispielsweise ausschließlich Pikachu.

Nun wird es auch Showcases geben, bei denen mehrere Pokémon-Arten aus einer bestimmten Kategorie teilnehmen können. So könnt ihr an Showcases teilnehmen, bei dem beispielsweise alle Pokémon von einem bestimmten Typ gegeneinander antreten können.

Außerdem werden Showcases zukünftig im Menü In der Nähe angezeigt, wo ihr bereits jeweils einen Reiter für Pokémon , Raids und Routen habt. Auch werden befreundete Trainer, die am gleichen Showcase teilnehmen wie ihr, auf der Showcase-Rangliste hervorgehoben.

Welche neuen Belohnungen gibt es? Wenn ihr einen Showcase gewinnt, erhaltet ihr hierfür eine Medaille. Und für genau diese Medaillen, gibt es nun neue Belohnungen in Form von Avatar-Artikeln und einem Pokémon. Die Belohnungen sehen wie folgt aus:

Bronze (10x Showcase gewonnen): Professoren-Pikachu-Haarreif

Silber (25x Showcase gewonnen): Professoren-Pikachu-Brille

Gold (50x Showcase gewonnen): Professoren-Pikachu-Pose

Platin (100x Showcase gewonnen): Begegnung mit einem Professoren-Pikachu

Das Professoren-Pikachu, welchem ihr mit Erhalt der Platinmedaille begegnet, ist bisher noch nicht in Pokémon GO verfügbar gewesen und ist aktuell nur auf diese Weise zu finden.

Was sagt ihr zu den Änderungen und neuen Belohnungen in Showcases? Freut ihr euch darüber? Oder sind Showcases eine Funktion im Spiel, die ihr überhaupt nicht nutzt? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was euch die nächsten Wochen in Pokémon GO erwartet, werft einen Blick auf unsere Übersicht mit Events im März 2024 in Pokémon GO.