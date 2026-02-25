Die neue Season in Pokémon GO bringt einige Veränderungen mit, streicht ein beliebtes Event

Pokémon GO hat einen Schwall an Informationen zur neuen Season bekanntgegeben. Diese wird in einigen Punkten anders ablaufen, als ihr es aus der Vergangenheit kennt.

Was ist das für eine Season? Die neue Saison trägt den Namen Erinnerungen in Bewegung. Sie wird wie gewohnt knapp 3 Monate laufen, vom 3. März 2026 um 10:00 Uhr bis zum 2. Juni 2026 um 10:00 Uhr.

Im Vergleich zu den bisherigen Seasons gibt es hier einige Änderungen. Unter anderem scheint ein beliebtes Event nicht mehr Teil der neuen Saison zu sein.

Neue Boni und veränderte Events

Updates und Boni der neuen Season: Für die neue Season wurden gleich mehrere Updates angekündigt, die Events betreffen. Auch spannende Boni sind dabei.

Events sollen in regelmäßigeren Abständen stattfinden

Events, die an Wochenenden stattfinden, sollen künftig samstags stattfinden

kostenpflichtige Tickets für Events sollen gestrichen und durch GO-Pässe ersetzt werden

ein Event-Kalender, der euch im Spiel mit Informationen versorgt, soll Ende der Season eingeführt werden

entwickelte Monster können in der Wildnis als Shiny erscheinen

erhöhte Shiny-Chance für Monster aus Raids und Eiern

alle Monster, die es bereits als Shiny gibt, können bei Rocket-Kämpfen als Shiny erscheinen

erhöhte Shiny-Chance für Monster aus Kämpfen mit den Rocket-Bossen und Giovanni

Spezialforschung, in der ihr Volcanion erhalten könnt (wenn ihr es nicht bereits beim GO Fest 2025 erhalten habt)

GO-Pass

beim Tauschen vor Ort erhaltet ihr ein zusätzliches Bonbon sowie ein zusätzliches XL-Bonbon (ab Level 31)

mehr Erfahrungspunkte und Sternenstaub bei den 7-Tages-Serien für PokéStops und das Fangen von Monstern

Event-Sticker

Wöchentliche Boni und Events: An 6 von 7 Tagen sollen in der neuen Season jede Woche bestimmte Boni oder Events im Spiel aktiv sein. Dabei werden die Wochen wie folgt aussehen:

Montag: „Express-Montag“ und „Dyna-Montag“ erledigt ihr Pass-Aufgaben von einem GO-Pass, dann erhaltet ihr in Zukunft jeden Montag dafür die doppelte Menge an Punkten der Dyna-Montag bringt euch weiterhin rotierende Dyna-Monster sowie mehr Kraftquellen, die sich auch häufiger erneuern der Bonus auf die GO-Punkte findet den gesamten Tag statt, der Dyna-Montag in der Zeit von 6:00 bis 21:00 Uhr

Dienstag: „Showcase-Dienstag“ jeden Dienstag sind zukünftig bis zu 20 unterschiedliche Kategorien an Showcases gleichzeitig aktiv ist den ganzen Tag aktiv

Mittwoch: „Raid-Stunde“ Mittwoch ist weiterhin der Tag der Raid-Stunde, an denen jede Woche ein anderer Raid-Boss in Stufe-5-Raids oder Mega-Raids zu finden ist die Raid-Stunde findet nach wie vor zwischen 18:00 bis 19:00 Uhr statt

Donnerstag: „GO-Kampf-Donnerstag“ ihr erhaltet bis zu 4-mal so viel Sternenstaub für Siege (dazu zählen nicht die Belohnungen am Ende eines Kampfsets) zudem könnt ihr donnerstags 10 Kampfsets absolvieren anstatt 5 findet den ganzen Tag statt

Freitag: „Freundschafts-Freitag“ bis zu 2 Spezial-Tausche pro Freitag erhöhte Chance auf Glücks-Pokémon durch Tausch bis zu 10 % weniger Sternenstaub fürs Tauschen 2 garantierte XL-Bonbons beim Tauschen (ab Level 31) alle Boni gelten nicht für Fern-Tausche die Boni sind am gesamten Freitag aktiv

Sonntag: „Doppeldauer-Sonntag“ sonntags erhaltet ihr zukünftig die doppelte Wirkdauer bei Rauch sowie Lockmodulen Gold-Lockmodule sind hiervon ausgeschlossen, der tägliche Abenteuerrauch ebenfalls ist am gesamten Tag aktiv



Wenn ihr euch den Dienstag anschaut, dann fällt hier etwas auf: es fehlen die Rampenlicht-Stunden. Diese scheint es in der nächsten Saison nicht mehr zu geben.

Monster und Termine der neuen Season

Wann finden Community Day statt? Ihr könnt euch jetzt bereits die folgenden Termine für die Community Days der neuen Season im Kalender eintragen:

14. März 2026: Community Day März mit Hopplo

11. April 2026: Community Day April

9. Mai 2026: Community Day Mai

16. Mai 2026: Community Day Classic

Welche Monster gibt es in Eiern? In der kommenden Season könnt ihr die folgenden Monster aus Eiern ausbrüten:

2-km-Eier:

Dummisel*

Reißlaus*

Blipp*

5-km-Eier:

Thermopod

Snomnom

Hefel*

Klingplim* (Abenteuer-Sync)

Wonneira* (Abenteuer-Sync)

Ohrdoch* (Abenteuer-Sync)

7-km-Eier:

Galar-Mauzi*

Galar-Corasonn*

Galar-Zigzachs*

Hisui-Fukano* (aus Eiern von Mateo)

Galar-Flegmon* (aus Eiern von Mateo)

Barschuft (Weißlinig)* (aus Eiern von Mateo)

10-km-Eier:

Kapuno*

Garmokles*

Bähmon*

Viscora* (Abenteuer-Sync)

Tortunator* (Abenteuer-Sync)

Toxel* (Abenteuer-Sync)

Welche Monster gibt es in Forschungsdurchbrüchen? Habt ihr an 7 Tagen jeweils eine Feldforschung absolviert, dann erhaltet ihr hierfür einen Feldforschungsdurchbruch. Dabei erwartet euch eines der folgenden Monster als Belohnung:

Garados*

Gramokles*

Moruda*

Fatalitee*

Duraludon*

Grolldra

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny auftauchen.

Die aktuelle Season nähert sich dem Ende. Doch zum Ende der Saison findet noch eines der großen 3 jährlichen Events in Pokémon GO statt: die GO Tour 2026. Diese läuft am kommenden Wochenende. Wenn ihr wissen wollt, was euch dort erwartet, dann schaut gerne in unsere Übersicht zur Kalos Tour 2026 in Pokémon GO.