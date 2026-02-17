Pokopia für Switch 1: So funktioniert das Crossplay des Pokémon-Spiels

Pokopia für Switch 1: So funktioniert das Crossplay des Pokémon-Spiels

Pokémon Pokopia erscheint für Nintendo Switch. Wie dabei zwischen Switch 1 und Switch 2 unterschieden wird und wie der Crossplay funktioniert, erfahrt ihr hier.

Wann und für welche Plattform erscheint Pokopia? Das neue Cozy-Spiel mit den Taschenmonstern erscheint am 5. März 2026 für Nintendo Switch 2. Der Titel wird dabei explizit nur für Switch 2 gelistet. Eine Veröffentlichung für die erste Switch wurde bislang nicht bestätigt. 

Es wurde zudem kein Grund genannt, wieso Pokopia nur für Switch 2 erscheint. Deshalb können Gründe wie ein Verkaufsargument für die neue Konsole und technische Anforderungen nur gemutmaßt werden. Es ist allerdings möglich, den Titel auch auf dem Vorgängermodell der Switch 2 zu zocken.

Mit Pokémon Pokopia mixt Nintendo zwei seiner beliebtesten Reihen für die Switch
Pokopia auf Switch 1: So könnt ihr auf der Vorgängerkonsole zocken

Wie läuft Pokopia auf Switch 1? Um doch noch auf der ersten Switch-Konsole zu zocken, benötigt ihr einen Freund mit einer Switch 2 und dem Spiel sowie das kostenpflichtige Abonnement von Nintendo Switch Online. Pokopia bietet nämlich Multiplayer-Koop für bis zu vier Leute, die gemeinsam auf der Insel bauen können. Das geht folgendermaßen:

Wenn sich euer Freund im echten Leben im selben WLAN befindet, kann er die Game-Share-Funktion starten. Dafür braucht es nur eine Switch 2, um Pokopia auf drei weitere Geräte zu streamen. Das kann auch eine Switch 1 sein.

  • Startet dafür den Multiplayer-Modus auf der Switch 2
  • Nutzt die Option Game Share
  • Ladet euch auf der Switch 1 bei Bedarf eine App herunter, die benötigt wird, beispielsweise der Switch-2-Verbindungs-Client (wird zum Release ersichtlich)
  • Tretet auf der Switch 1 der Lobby auf Switch 2 bei

Auf diese Weise könnt ihr auf eurer Switch 1 die Insel eures Freundes in Pokopia besuchen, auch wenn ihr keine Switch 2 besitzt. Beachtet dabei allerdings, dass ihr das Spiel dadurch weder besitzt noch alleine die Story-Kampagne zocken könnt. Der Spielstand gehört dabei immer noch eurem Freund mit der Switch 2.

Das Spiel läuft nämlich nicht nativ auf eurer Switch 1, sondern wird über die Switch 2 gestreamt. Ein Nachteil ist auch, dass ihr euch durch dasselbe WLAN in einem Haus oder Raum befinden müsst.

In einem übersichtlichen Artikel hat euch MeinMMO die wichtigsten Informationen zu Pokémon Pokopia auf der Switch 2 zusammengefasst. So seid ihr bestens auf den Start des neuen Spiels vorbereitet, das im März erscheint: Pokémon Pokopia – Alles Wichtige zum Release auf Switch, Demo und Trailer

