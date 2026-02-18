Pokémon Pokopia: Koop und Multiplayer – So funktioniert der Team-Modus

In Pokémon Pokopia ist es möglich, über den Multiplayermodus mit seinen Freunden im Koop zu spielen. Was ihr in dem Spiel für Switch 2 alles treiben könnt und wie das gemeinsame Spiel funktioniert, verrät euch MeinMMO.

Wie funktioniert der Multiplayermodus? Sobald jeder das Spiel Pokopia besitzt, könnt ihr alle Funktionen uneingeschränkt nutzen.

Hat nur ein Spieler das Game, nutzt ihr am besten das Game-Share-Feature der Switch 2. Dabei teilt ein Besitzer von Pokémon Pokopia sein Spiel mit anderen, die sich im selben WLAN befinden. Alle Spieler benötigen dafür das kostenpflichtige Abonnement von Nintendo Switch Online.

Die Empfängerkonsole wird dann in das Gebiet des Hosts eingeladen. Es ist dabei egal, ob die eingeladene Person eine Switch 2 oder das Vorgängermodell besitzt.

Wie startet man den Multiplayer? Ihr müsst dafür folgendermaßen vorgehen:

Startet den Multiplayer-Modus auf der Switch 2

Nutzt die Option „Game Share“. Auf Switch 2: Nehmt die Einladung direkt im System an Auf Switch 1: Ladet euch bei Bedarf eine App herunter, die benötigt wird, beispielsweise den Switch-2-Verbindungs-Client (wird zum Release ersichtlich)

Tretet auf eurer Konsole der Lobby bei

Nach dem Beitritt befindet ihr euch dann auf der Insel des Gastgebers. Je nachdem, wohin ihr eingeladen werdet, könnt ihr andere Dinge ausprobieren.

Zwei Multiplayer-Modi in Pokopia

Was kann man machen? Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Inseln, die ihr besuchen könnt:

Es gibt die Option, die Hauptinseln des Gastgebers zu erkunden. Damit ihr dort nichts durcheinanderbringt, habt ihr nur beschränkte Eingriffsrechte. So ähnlich funktioniert es auch bei Animal Crossing. Ihr könnt euch hier nur umschauen.

Daneben gibt es die Cloud Islands, die losgelöst von den Hauptinseln des Storymodus agieren. Ihr könnt euch diese Inseln eher wie die Privatserver in Minecraft vorstellen. Hier könnt ihr mit dem Host von Null an alles aufbauen und so gestalten, wie ihr möchtet. Hier könnt ihr euch gemeinsam kreativ ausleben.

Gibt es etwas, das man nicht im Koop spielen kann? Ja, es ist nicht möglich, zusammen den Story-Modus zu zocken und Fortschritt zu generieren. Das kann nur jeder Besitzer von Pokopia für sich selbst erledigen.

Kann ich auch ohne Host spielen? Bei den Cloud Islands ist es tatsächlich möglich, auch ohne den Host auf die Insel zu hopsen. So kann jeder, der gerade Zeit hat, die Insel betreten und an ihr weiterbauen. Das klappt allerdings nicht mit Game Share, ihr müsst dafür Pokopia also selbst besitzen.

Wie viele Spieler können zeitgleich zocken? Insgesamt können sich 4 Spieler zeitgleich auf einer Insel befinden. Sobald ein Spieler die Insel verlässt, ist es allerdings möglich, dass ein anderer nachrückt. So können unendlich viele Spieler eine Insel betreten, aber eben nur 4 gleichzeitig.

Über Pokémon Pokopia gibt es noch viel mehr zu wissen, bevor ihr es anzockt. MeinMMO hat euch die wichtigsten Infos zusammengefasst, die Infos zu einer Demo, eine Liste der bestätigten Pokémon und den Preis zusammenfassen: Pokémon Pokopia – Alles Wichtige zum Release auf Switch, Demo und Trailer