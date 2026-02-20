Pokopia: Alle Pokémon, die bisher bestätigt sind

Auch in Pokémon Pokopia gibt es eine große Anzahl von Taschenmonstern, denen ihr im Spiel begegnen könnt. MeinMMO listet euch alle bisherigen Pokémon auf, die bestätigt wurden.

Um die Insel im Pokopia so gestalten zu können, wie ihr das wollt, bedarf es der Hilfe anderer Pokémon. Sie können euch nämlich neue Fähigkeiten beibringen, aber erst nachdem ihr ein schönes Habitat für sie hergerichtet habt und sie auf eure Insel ziehen.

Dabei gibt es die unterschiedlichen Taschenmonster über mehrere Generationen hinweg. MeinMMO listet euch alle bisherigen Taschenmonster auf, die bestätigt sind. Wir haben euch dabei die Pokémon gemäß dem Pokédex und der Generation eingeteilt.

Alle Pokémon aus Pokopia als Liste

Generation 1 (Kanto)

Bisasam

Bisaknosp

Glumanda

Glurak

Schiggy

Schillok

Turtok

Taubsi

Tauboss

Pikachu

Piepi

Vulpix

Pummeluff

Myrapla

Paras

Parasek

Bluzuk

Digda

Mauzi

Snobilikat

Enton

Fukano

Arkani

Quapsel

Abra

Simsala

Machollo

Knofensa

Ultrigaria

Sarzenia

Kleinstein

Flegmon

Porenta

Onix

Voltobal

Kokowei

Tragosso

Kicklee

Nockchan

Chaneira

Sichlor

Elektek

Pinsir

Karpador

Lapras

Evoli

Aquana

Blitza

Flamara

Relaxo

Dratini

Dragonir

Dragoran

Generation 2 (Johto)

Hoothoot

Noctuh

Webarak

Pichu

Pii

Voltilamm

Waaty

Blubella

Marill

Mogelbaum

Felino (Paldea-Form)

Psiana

Nachtara

Scherox

Skaraborn

Porygon2

Rabauz

Magby

Larvitar

Despotar

Generation 3 (Hoenn)

Flemmli

Loturzel

Kappalores

Wingull

Guardevoir

Makuhita

Azurill

Flunkifer

Minun

Schluppuck

Tuska

Noktuska

Wablu

Formeo

Generation 4 (Sinnoh)

Plinfa

Wadribie

Honweisel

Schalellos

Gastrodon

Driftlon

Pantimimi

Wonneira

Mampfaxo

Riolu

Lucario

Folipurba

Glaziola

Generation 5 (Einall)

Rotomurf

Stalobor

Ohrdoch

Praktibalk

Strepoli

Unratütox

Deponitox

Zorua

Picochilla

Chillabell

Lichtel

Skelabra

Milza

Maxax

Generation 6 (Kalos)

Quajutsu

Feelinara

Dedenne

Viscora

Viscogon

Generation 7 (Alola)

Bauz

Mimigma

Generation 8 (Galar)

Kickerlo

Raffel

Meikro

Urgl

Grolldra

Duraludon

Generation 9 (Paldea)

Felori

Pamo

Crimanzo

Nigirigi (Gebogene Form)

Gierspenst

Bedenkt dabei, dass sich die Liste immer mal wieder erweitern kann. Ihr könnt sie beispielsweise nutzen, um abzuhaken, welche Monster ihr schon gesehen habt oder sich bei euch angesiedelt haben. Aber vielleicht habt ihr auch gar keinen Spaß am Sammeln, sondern eher am Bauen mit Freunden: Pokémon Pokopia: Koop und Multiplayer – So funktioniert der Team-Modus