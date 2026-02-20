Pokopia: Alle Pokémon, die bisher bestätigt sind

Auch in Pokémon Pokopia gibt es eine große Anzahl von Taschenmonstern, denen ihr im Spiel begegnen könnt. MeinMMO listet euch alle bisherigen Pokémon auf, die bestätigt wurden.
Um die Insel im Pokopia so gestalten zu können, wie ihr das wollt, bedarf es der Hilfe anderer Pokémon. Sie können euch nämlich neue Fähigkeiten beibringen, aber erst nachdem ihr ein schönes Habitat für sie hergerichtet habt und sie auf eure Insel ziehen.
Dabei gibt es die unterschiedlichen Taschenmonster über mehrere Generationen hinweg. MeinMMO listet euch alle bisherigen Taschenmonster auf, die bestätigt sind. Wir haben euch dabei die Pokémon gemäß dem Pokédex und der Generation eingeteilt.
Alle Pokémon aus Pokopia als Liste
Generation 1 (Kanto)
- Bisasam
- Bisaknosp
- Glumanda
- Glurak
- Schiggy
- Schillok
- Turtok
- Taubsi
- Tauboss
- Pikachu
- Piepi
- Vulpix
- Pummeluff
- Myrapla
- Paras
- Parasek
- Bluzuk
- Digda
- Mauzi
- Snobilikat
- Enton
- Fukano
- Arkani
- Quapsel
- Abra
- Simsala
- Machollo
- Knofensa
- Ultrigaria
- Sarzenia
- Kleinstein
- Flegmon
- Porenta
- Onix
- Voltobal
- Kokowei
- Tragosso
- Kicklee
- Nockchan
- Chaneira
- Sichlor
- Elektek
- Pinsir
- Karpador
- Lapras
- Evoli
- Aquana
- Blitza
- Flamara
- Relaxo
- Dratini
- Dragonir
- Dragoran
Generation 2 (Johto)
- Hoothoot
- Noctuh
- Webarak
- Pichu
- Pii
- Voltilamm
- Waaty
- Blubella
- Marill
- Mogelbaum
- Felino (Paldea-Form)
- Psiana
- Nachtara
- Scherox
- Skaraborn
- Porygon2
- Rabauz
- Magby
- Larvitar
- Despotar
Generation 3 (Hoenn)
- Flemmli
- Loturzel
- Kappalores
- Wingull
- Guardevoir
- Makuhita
- Azurill
- Flunkifer
- Minun
- Schluppuck
- Tuska
- Noktuska
- Wablu
- Formeo
Generation 4 (Sinnoh)
- Plinfa
- Wadribie
- Honweisel
- Schalellos
- Gastrodon
- Driftlon
- Pantimimi
- Wonneira
- Mampfaxo
- Riolu
- Lucario
- Folipurba
- Glaziola
Generation 5 (Einall)
- Rotomurf
- Stalobor
- Ohrdoch
- Praktibalk
- Strepoli
- Unratütox
- Deponitox
- Zorua
- Picochilla
- Chillabell
- Lichtel
- Skelabra
- Milza
- Maxax
Generation 6 (Kalos)
- Quajutsu
- Feelinara
- Dedenne
- Viscora
- Viscogon
Generation 7 (Alola)
- Bauz
- Mimigma
Generation 8 (Galar)
- Kickerlo
- Raffel
- Meikro
- Urgl
- Grolldra
- Duraludon
Generation 9 (Paldea)
- Felori
- Pamo
- Crimanzo
- Nigirigi (Gebogene Form)
- Gierspenst
Bedenkt dabei, dass sich die Liste immer mal wieder erweitern kann. Ihr könnt sie beispielsweise nutzen, um abzuhaken, welche Monster ihr schon gesehen habt oder sich bei euch angesiedelt haben. Aber vielleicht habt ihr auch gar keinen Spaß am Sammeln, sondern eher am Bauen mit Freunden: Pokémon Pokopia: Koop und Multiplayer – So funktioniert der Team-Modus
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.