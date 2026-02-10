Pokémon Pokopia Bundle: Diese Goodies gibt es beim Vorbestellen

Das neue Pokémon-Spin-off im Stil eines Lebenssimulators „Pokémon Pokopia“ erscheint am 5. März 2026 in unterschiedlichen Bundles. Hier findet ihr alle Goodies, die man erhalten kann, wenn man früh genug bestellt.

Gibt es Vorbesteller-Goodies für Pokémon Pokopia? Ja, es gibt Goodies, die man als Bonus erhält, wenn man Pokémon Pokopia vor dem Release bestellt. Dabei gibt es eine In-Game-Belohnung, aber auch physische Gegenstände, die thematisch und visuell zum Spiel passen.

Welchen Vorbesteller-Bonus gibt es im Spiel? Wenn ihr das Spiel vorbestellt, werdet ihr einen Ditto-Teppich als Bonus erhalten, mit dem ihr eure Häuser dekorieren könnt. 

Ditto Teppich
Ditto-Teppich (Quelle: pokopia.pokemon.com)

Wie erhalte ich meinen Vorbesteller-Bonus im Game? Um ihn erhalten zu können, müsst ihr eure Nintendo Switch 2 mit dem Internet verbinden und über das Geheimgeschenk-Menü euer Item abholen. Eine kostenpflichtige Nintendo-Switch-Online-Mitgliedschaft benötigt ihr dafür nicht. Ihr könnt diesen Bonus bis zum 31. Januar 2027 einlösen.

Hier seht ihr den Trailer zu Pokémon Pokopia:

Mit Pokémon Pokopia mixt Nintendo zwei seiner beliebtesten Reihen für die Switch
Diese Bundles gibt es zur Auswahl

Welche physischen Goodies kann man als Bundle bestellen? Wenn ihr zu eurem Spiel ein physisches Goodie erhalten wollt, gibt es in Deutschland 3 verschiedene Bundle-Varianten, zwischen denen ihr euch entscheiden könnt:

  • Reisetasche mit Ditto-Print
  • Wiederverwendbaren Becher mit Ditto-Print
  • Einkaufstasche mit zweiseitigem Print, einmal mit Ditto und einmal mit Glumanda, Schiggy, Bisasam und menschlichem Ditto.

Die Produkte sind derzeit auf ein Produkt pro Kunde beschränkt. Wer ein zweites der Goodies haben will, muss also auch ein weiteres Spiel vorbestellen. Die Bundles gibt es entweder im Store von My Nintendo oder bei anderen großen Elektronik-Handelsketten.

Pokopia Goodies
Physische Goodies (Bildquelle: My Nintendo Store)

Kosten die Bundles extra? Nein, die Bundle-Versionen beinhalten keine Extrakosten. Je nachdem, ob ihr euch für eine physische Variante des Spiels (79,99 €) entscheidet oder den Download-Code (69,99 €), bleiben die Preise trotz Goodie gleich.

Wann kann ich mit meinen Bundles rechnen, nachdem ich sie bestellt habe? Vorbestellungen für physische Artikel, die bis zu 3 Tage vor dem Erscheinungstag erstellt wurden, werden am Erscheinungstag geliefert. Danach gelten die normalen Lieferbedingungen von Nintendo.

Pokémon Pokopia wird am 5. März für die Nintendo Switch 2 erscheinen, wo ihr ab dem Release als Mensch getarntes Ditto eine einsame Welt wiederaufbauen und mit anderen verschiedenen Pokémon zusammenarbeiten könnt. Wenn ihr mehr zu dem Release von Pokémon Pokopia erfahren wollt, könnt ihr das hier auf MeinMMO: Pokémon Pokopia – Alles Wichtige zum Release auf Switch, Preis und Trailer

