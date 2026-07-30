Palworld hat gerade gezeigt, was es wirklich von Pokémon abhebt, und es sind nicht die Knarren, sondern Katzenbrüste

Pocketpair, die Entwickler von Palworld, wussten sicherlich genau, was sie taten, als sie Pals wie Sekhmet und Lovander erschufen.

Was ist gerade der Stand bei Palworld? Das Survival-Spiel am 10. Juli den Early Access verlassen und zieht auch knapp 3 Wochen später weiterhin täglich hunderttausende Spieler an. Bei einem so erfolgreichen Titel ist es kein Wunder, dass eine aktive Modding-Community entstanden ist.

Ein paar dieser Fan-Schöpfungen haben nun auch Bucky erreicht, seines Zeichens Head of Publishing and Communications von Palworld. Mit einer Reihe von Posts auf X bewies er nicht nur, dass die Entwickler eure unzüchtigen Mods sehen – sondern auch, dass sie völlig cool damit sind.

Video starten Palworld zeigt im Launch-Trailer die neuen Inhalte zu 1.0 Autoplay

Palworld gibt es Spielern Freiheit – und die nutzen sie voll aus

Was hat es mit den Mods auf sich? Am 28. Juli äußerte sich Bucky zu einer Mod zum Pal Lovander. Der pinke Salamander ist nicht nur überaus gut ausgestattet, sondern trägt auch ein Outfit, für das so manch einer wohl sonst einen neuen Incognito-Tab öffnen würde.

Bucky kommentierte trocken: „Ich könnte mich irren… aber ich glaube nicht, dass das offiziell ist…“

Vielleicht möchtet ihr kurz prüfen, wer euch über die Schulter schaut, bevor ihr das öffnet. Wofür sie wohl die Knieschoner braucht…? via X

Auch Pokémon hat eine Reihe von Kreaturen, die … äh … die Fantasie der Fans anregen. Man denke nur an Schlapor, Guardevoir oder Aquana. So eine lockere Reaktion wäre bei Pokémon kaum vorstellbar.

In einem weiteren Post fasste Bucky die Einstellung der Entwickler treffend zusammen. Ein anderer Nutzer teilte ein Video des Katzen-Pals Sekhmet, die plötzlich deutlich vollbusiger ist, und fragte, worum es in Palworld noch gleich gegangen sei. Die Antwort? „Spaß. In Palworld geht es darum, Spaß zu haben :)“

Bucky via X

Das ist zwar kein kompletter Freifahrtschein, immerhin liegen die Rechte von Palworld immer noch bei Pocketpair. Dennoch verdeutlichen die Reaktionen eine bemerkenswert lockere Grundeinstellung der Entwickler im Vergleich zu Nintendo beziehungsweise der Pokémon Company. Die sind schließlich dafür bekannt, auch gerne mal strikt gegen Fan-Projekte vorzugehen.

Das ist durchaus ironisch, denn obwohl die Pokémon Company so eifersüchtig über ihre IP wacht, hat sich gerade rund um das Franchise eine große Modding-Szene gebildet – aber eben „underground“ und eher in Form von Romhacks, Fangames oder Randomizern.

Der Fairness halber sei gesagt: Pokémon ist weltweit das wohl erfolgreichste Medien-Franchise. An der Marke hängt sehr viel mehr, als nur die Spiele. Für ein Spiel wie Palworld ist es natürlich etwas leichter zu sagen „Macht doch, was ihr wollt.“

Dennoch ist es spannend, die unterschiedlichen Kulturen rund um die Frachises zu betrachten. So galt Palworld doch lange als dreister Klon von Pokémon – und befindet sich ja sogar in einem anhaltenden Rechtsstreit mit der Pokémon Company.

Nun zeigt sich, dass es weniger die oberflächlichen Änderungen wie eben die Knarren sind, die den Survival-Titel wirklich abheben, sondern eher eine grundsätzlich andere Kultur. „Das Spiel ist draußen, es gehört euch“ statt „Die Charaktere und Welt gehören uns, ihr dürft nur darin spielen.“

Jetzt Mal ganz ehrlich: Welche Mods habt ihr für Palworld installiert? 👀

Wenn ihr – aus welchem Grund auch immer – plötzlich auf die Idee gekommen seid, auch die ein oder andere Mod für Palworld zu installieren, haben wir hier auf MeinMMO für euch zusammen getragen, was ihr beachten solltet. Keine Angst, wir verurteilen euch nicht. Palworld: Mods – Wie ihr sie installiert und welche Risiken es gibt