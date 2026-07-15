Palworld: Mods – Wie ihr sie installiert und was ihr dazu wissen solltet

Palworld ist ohnehin schon ein riesiges Spiel – mit Mods könnt ihr es sogar noch mehr anpassen. Ob Grafik, Features oder UI, wir zeigen euch, wie Mods funktionieren, wo ihr sie bekommt und welche es gibt.

Was für Mods gibt es für Palworld? Palworld bietet für die PC-Version einen offiziellen Mod-Support über den Steam-Workshop. Darüber könnt ihr ganz schnell und einfach Modifikationen installieren, mit denen ihr euer Spielerlebnis anpassen könnt. Dadurch könnt ihr beispielsweise folgende Änderungen vornehmen:

Eure Map mit zusätzlichen Markern anpassen

Features freischalten oder verändern

Cheats aktivieren

Modelle und Texturen anpassen

Das Interface verändern

Skins und Shinys hinzufügen

uvm.

Achtung: Jegliche Arten von Mods bringen immer eine gewisse Gefahr mit sich, das Spiel zu zerstören. Sie zu installieren, birgt also immer ein Risiko, sich im schlimmsten Fall den Spielstand, das gesamte Spiel oder sogar etwas an eurem PC kaputtzumachen. Seid euch dessen bewusst, wenn ihr euer Spiel damit anpassen wollt.

Zusätzlich zum offiziellen Mod-Support über den Workshop gibt es auch die Möglichkeit, sie über Drittanbieter zu nutzen und zu installieren. Dafür eignen sich beispielsweise beliebte Anbieter wie NexusMods oder CurseForge. Hier muss euch allerdings bewusst sein, dass es sich nicht um offiziell integrierbare Mods handelt und es dadurch ein noch höheres Risiko gibt, dass etwas kaputtgeht und ihr keinen Support erhalten könnt.

Wir zeigen euch, wie ihr Mods über das Spiel und den Workshop installieren und managen könnt.

Video starten Palworld präsentiert den Trailer zur Vollversion, zeigt viele neue Pals Autoplay

Mods in Palworld: So installiert und managt ihr sie mit dem Steam-Workshop

Wollt ihr Mods für Palworld installieren, macht ihr das am einfachsten, indem ihr einfach über den Link direkt zum Steam-Workshop geht oder im Hauptmenü auf den Punkt „Optionen“ klickt. Unten rechts findet ihr dann das Feld „Mod-Management“:

Mit einem Klick gelangt ihr in ein Fenster, in dem ihr auswählen könnt, ob ihr Mods aktivieren wollt. Dort könnt ihr direkt in den Steam-Workshop springen:

Im Workshop müsst ihr dann bei den jeweiligen Mods, die ihr installieren wollt, lediglich auf „abonnieren“ klicken:

Werden für eine Mod andere, zusätzliche Mods benötigt, werdet ihr benachrichtigt und gefragt, ob ihr alle nötigen Mods abonnieren wollt.

Habt ihr dabei das Spiel laufen, müsst ihr es einmal neu starten, um eure im Spiel angezeigten Mods zu aktualisieren. Danach sieht die Anzeige so aus:

Dort könnt ihr dann auch einzelne Mods aktivieren oder deaktivieren, bevor ihr ins Spiel geht. Klickt dann auf „Speichern“, und ihr könnt die Mods in euren Spielständen nutzen.

Aber Achtung: Aktiviert und deaktiviert ihr Mods in ein und demselben Spielstand, erhöht ihr die Chance, euer Savegame zu zerstören oder Funktionen unwiederbringlich zu verändern. Bedenkt das, wenn ihr mit Mods experimentieren wollt, und setzt am besten keine mühselig erarbeiteten Welten aufs Spiel.

In Palworld gibt es einen Haufen Pals, Ressourcen, Waffen und Features. Solltet ihr irgendwo nicht weiterkommen, haben wir etliche Guides für euch verfasst, die euch passende Lösungen und Erklärungen liefern. Alle Guides findet ihr hier in der Übersicht: Palworld Guides: Alle Tipps, Tricks und Pals in der Übersicht