Spieler zeigt, wie ihr ohne OP-Mounts und Super-Rüstungen gut in Palworld vorankommt, braucht nur 3 Dinge

In Palworld zeigt ein Spieler auf Reddit eindrucksvoll, wie viel Bewegungsfreiheit sich ganz ohne OP-Mount und Super-Rüstung herausholen lässt. Nötig sind dafür nur drei Dinge: ein bestimmter Pal und zwei Sprung-Items.

Was zeigt der Clip? Im Subreddit von Palworld hat ein Spieler unter dem Titel Valentail with other jump modifiers ein kurzes Video gepostet, das zeigt, wie weit man sich allein mit Sprüngen, Items und der richtigen Pal-Kombination durch die Welt bewegen kann. Der Clip kommt in der Community extrem gut an, über 3.600 Upvotes und mehr als 150 Kommentare sprechen für sich.

Im Zentrum steht der Pal Valentail. Sein Partner-Skill Big Stretch reduziert die Schwerkraft, solange er im Team ist, wodurch ihr beim Springen und Fallen spürbar schwebender unterwegs seid. Kombiniert mit weiteren Sprung-Items lässt sich daraus eine Bewegungsroutine bauen, die es locker mit einem Flugmount aufnehmen kann.

Hier könnt ihr den Trailer zu Palworld Version 1.0 sehen:

Video starten Palworld zeigt im Launch-Trailer die neuen Inhalte zu 1.0 Autoplay

Schnell auch ohne Mount

Warum verzichten Spieler auf ihr Mount? In den Kommentaren auf Reddit erklären mehrere Spieler, warum sie trotzdem lieber springen statt fliegen. Ein Nutzer berichtet, dass er seinen kompletten ersten Spieldurchgang nur mit dieser Methode bestritten hat.

Ein anderer nutzt sie mittlerweile für sein festes Erkundungs-Team, weil sie deutlich schneller sei als frühe Flug-Pals. Ein weiterer praktischer Einsatzort sind Basen mit viel Vertikalität. Dort nervt es, extra ein sperriges Flugmount herauszuholen.

Geht das nicht auch mit Flügeln? Ja, in Palworld gibt es mit dem sogenannten Wing Pack, das ihr ab Level 80 freischaltet, und passenden Rüstungs-Sets durchaus Wege, tatsächlich zu fliegen. Der hier gezeigte Trick funktioniert aber bewusst ganz ohne Flügel oder spezielle Rüstung, es geht rein um Sprung-Items und Pal-Partnerskills. Genau das macht die Methode auch für Spieler interessant, die diese Ausrüstung noch gar nicht freigeschaltet haben.

Wie kombiniert man das am besten? Mehrere erfahrene Spieler beschreiben in den Kommentaren eine ähnliche Technik. Ihr springt normal, nutzt den Enterhaken auf den Boden, um euch nach vorne zu katapultieren, und setzt dann euren verbleibenden Sprung ein, um zusätzliche Höhe herauszuholen oder scharf die Richtung zu wechseln, ohne euren Schwung zu verlieren.

Wer zusätzlich einen Pal mit Gleitfähigkeit im Team hat, kommt so nach Angaben der Spieler quer über die halbe Karte, ganz ohne ein einziges Mal zu landen.

Wollt ihr wissen, welche Items und Pals für diese Methode am wichtigsten sind und wie viel Unterschied sie einzeln machen? Auf der nächsten Seite vergleichen wir die komplette Kombo im Detail. Ansonsten findet ihr in unserer Übersicht noch weitere Guides zu Palworld: Palworld 1.0 – Guides: Alle Tipps, Tricks und Pals in der Übersicht