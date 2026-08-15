Spieler in Palworld hassen ein potthässliches Gebäude, dabei gibt es einen Trick

In Palworld werden einige Gebäude zwingend benötigt, wenn ihr euer Lager aufwerten wollt. Dabei stößt vor allem eines der Community besonders sauer auf. Zum Glück gibt es Möglichkeiten, das hässliche Ding sinnvoller zu nutzen.

Um welches Gebäude geht es? Früher oder später braucht ihr sie: die Expeditionszentrale. Zwar könnte man ohne die Funktion, Pals in verschiedene Gebiete zu schicken, um Ressourcen zu sammeln, sicherlich gut leben, allerdings müsst ihr mindestens eine bauen, wenn ihr euer Lager an einem bestimmten Punkt weiter aufwerten wollt.

Das Problem: Sie ist extrem riesig, frisst also viel Platz und lässt sich aufgrund ihres sperrigen Aufbaus kaum schön in Basen integrieren. Über 4.700 Upvotes und mehr als 850 Kommentare machen ihrem Ärger darüber auf Reddit Luft.

Dabei gibt es ein, zwei Tricks, mit denen ihr das hässliche Ding doch noch sinnvoller nutzen könnt, als als Platzverschwendung.

Video starten Palworld präsentiert den Trailer zur Vollversion, zeigt viele neue Pals Autoplay

Die sperrige Expeditionszentrale besser nutzen – so geht’s

Wie kann man die Zentrale sinnvoller nutzen? Natürlich könntet ihr einfach eure Servereinstellungen ändern, sodass Bauten außerhalb der Begrenzung eures Lagers nicht mehr zerfallen, und die Zentrale so sonstwohin platzieren.

Wollt ihr aber mit den normalen Einstellungen spielen, gibt es noch ein paar andere Wege, die viele Spieler übersehen:

Ihr könnt auf der Plattform vor dem Mineneingang bauen Hierfür eignen sich vor allem Kisten oder Bauten, mit denen ihr generell wenig interagiert So könnt ihr den Platz doch noch optimaler nutzen und er ist nur zum Teil verschwendet Das macht das Gebäude zwar weder kleiner noch hübscher, aber sinnvoller

Ihr könnt das Ding einfach auf eine höhere Etage verfrachten Dort fällt es nicht direkt ins Auge und stört nicht das Gesamtbild eurer Basis



Viele Spieler würden sich allerdings einfach wünschen, dass das Gebäude kleiner wäre oder gänzlich überarbeitet würde. Sie empfinden die Größe einfach als übertrieben und sind der Meinung, dass ein einfaches Portal auch reichen würde. Alternativ schlagen sie eine Antike Technologie vor, die genau das bietet, und das hässliche Ding ersetzen könnte.

Wie geht es euch mit der Expeditionszentrale? Habt ihr andere Wege, wie ihr mit ihr umgeht? Schreibt es uns in die Kommentare!

Viele Spieler beschweren sich auch darüber, dass ihnen das Endgame von Palworld zu wenig bieten würde. Die Community hat dazu eine klare Meinung und liefert sofort Ideen, wie man damit umgehen kann: Spieler jammern über das Endgame von Palworld, Community kennt dafür einen Trick, der nur wenige Schritte benötigt