Pokémon GO Fest 2026: Das erwartet euch am Samstag

Das Pokémon GO Fest 2026 startet. Was euch am ersten Tag des Events erwartet, zeigt euch MeinMMO.

Das GO Fest 2026 steht in den Startlöchern. Am 11. und 12. Juli 2026 findet es in der Zeit von 10:00 bis 19:00 Uhr statt. Während ihr sonst ein Ticket erwerben musstet, um alle Inhalte zu genießen, ist es in diesem Jahr für alle Trainer komplett kostenlos und uneingeschränkt spielbar.

Während einige Inhalte an beiden Tagen identisch sind, gibt es auch einige, die nur jeweils an einem der beiden Event-Tage stattfinden. Welche Inhalte euch am ersten Tag des Events erwarten, haben wir euch zusammengefasst.

Video starten Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora Autoplay

GO Fest 2026: Alle Pokémon vom 1. Tag

Welche Pokémon gibt es an dem Tag? Die folgenden Monster könnt ihr am 1. Tag erhalten:

In Raids:

Mega-Mewtu X in Super-Mega-Raids

Mega-Ampharos

Mega-Lohgock

Mega-Rexblisar

Mega-Simsala

Mega-Gengar

Mega-Sumpex

Mega-Tauboss

Mega-Aerodactyl

Mega-Brutalanda

Arktos

Zapdos

Lavados*

Raikou*

Entei*

Suicune*

Lugia*

Kyogre*

Groudon*

Rayquaza*

Selfe*

Vesprit*

Tobutz*

Dialga*

Palkia*

Reshiram*

Zekrom*

Kyurem*

Xerneas*

Yveltal*

Solgaleo

Lunala

Ho-Oh*

Giratina (Wandelform)*

In der Wildnis:

Pikachu mit Team Intuition-Kappe*

Pikachu mit Team Weisheit-Kappe*

Pikachu mit Team Wagemut-Kappe*

Pokémon vom Typ Eis (10:00 bis 13:00 Uhr)

Pokémon vom Typ Elektro (10:00 bis 13:00 Uhr)

Pokémon vom Typ Feuer (10:00 bis 13:00 Uhr)

Pokémon vom Typ Psycho (13:00 bis 16:00 Uhr)

Pokémon vom Typ Geist (13:00 bis 16:00 Uhr)

Pokémon vom Typ Wasser (13:00 bis 16:00 Uhr)

Pokémon vom Typ Flug (16:00 bis 19:00 Uhr)

Pokémon vom Typ Gestein (16:00 bis 19:00 Uhr)

Pokémon vom Typ Drache (16:00 bis 19:00 Uhr)

Im Rauch:

Alle Formen von Icognito

Tropius*

Bisofank*

GO Fest 2026: Alle Inhalte vom 1. Tag

Welche Inhalte gibt es? Neben der Vielzahl an Pokémon, erwarten euch außerdem die folgenden Inhalte am ersten Tag des Events:

eine verzweigte Forschung, bei der ihr zwischen Mega-Mewtu X und Mega-Mewtu Y wählen müsst

ihr könnt die Spezialforschung um Zeraora erhalten und absolvieren

außerdem wartet eine befristete Forschung auf euch

verschiedene, Event-bezogene Feldforschungen, die jede Stunde wechseln

Welche Boni sind aktiv? Zudem sind die folgenden Boni aktiv:

erhöhte Chance auf Shiny-Monster

Lockmodule halten eine Stunde lang an

Teams halten 9 Stunden lang an

Boni, die durch absolvierte globale Herausforderungen freigeschaltet werden

Zudem sind in der Zeit von 0:00 bis 23:59 Uhr folgende Boni aktiv:

bis zu 9 kostenlose Raid-Pässe durch das Drehen der Arena-Scheiben

bis zu 6 Spezial-Tausche

halbierte Sternenstaub-Kosten beim Tauschen

bis zu 50 Geschenke können pro Tag geöffnet werden

Was ist euer Highlight am ersten Tag des großen Events? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, ob sich das mysteriöse Pokémon Zeraora lohnt und wie stark es ist, haben wir die passende Antwort für euch: So stark ist das neue Monster Zeraora.