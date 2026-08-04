Entwickler verschiebt sein Spiel wegen GTA 6, aber nicht, weil er sich vor dem Giganten fürchtet

GTA 6 hat durch die Verschieberei des eigenen Releases auch andere Entwickler dazu veranlasst, das Gleiche mit ihren Veröffentlichungen zu tun, um dem Giganten brav aus dem Weg zu gehen. Ein Entwickler tat dasselbe, doch aus einem völlig anderen Grund.

Wieso hat der Entwickler sein Spiel verschoben? Der Entwickler des Visual-Novel-Games Danganronpa, Kazutaka Kodaka, der nun an dem Remake Danganronpa 2×2 arbeitet, erklärt in einem Interview mit Crunchyroll, wieso er dieses auf 2027 verschob.

Die Entscheidung wurde – wie bei vielen anderen Entwicklern – von Rockstars langersehntem GTA 6 mitgeprägt. Viele wollen nicht, dass ihr Spiel in direkter Konkurrenz mit GTA 6 erscheint.

Auch Kodaka will während des Releases des neuen GTA-Titels nicht mit Release-Stress beschäftigt sein. Er brauche die Zeit, damit er selbst in Vice City eintauchen könne.

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Eine Verschiebung war „unvermeidlich“

Wie äußert sich Kodaka? In dem Interview mit Crunchyroll erklärt der Entwickler von Danganronpa, dass sie „natürlich mehr Zeit für die Entwicklung wollten“. Und ja, „ein gewisser AAA-Titel wird bald erscheinen, weshalb eine Verschiebung des Releases unvermeidlich war.“

Doch eine Sache betont er besonders: „Ich hätte keine Zeit gehabt, das Spiel zu entwickeln, während ich GTA 6 spiele.“

Wann genau Danganronpa 2×2 in 2027 erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Vielleicht kommt es darauf an, wie lange GTA 6 den Entwickler fesseln kann, bevor er sich wieder seinem eigenen Spiel zuwenden will.

Könnt ihr die Einstellung des Entwicklers nachvollziehen? Wenn ihr selbst in seinen Schuhen stecken würdet und ein wichtiges Release eure persönliche Gamingzeit gefährdet – würdet ihr genauso handeln? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Nicht alle Entwickler sehen es ein, GTA 6 Platz zu machen, und bestehen weiterhin auf ihre Releases im gleichen Zeitraum. Darunter befinden sich zwei ikonische Persönlichkeiten, die keine Angst vor dem Giganten haben: GTA 6 verdrängt fast alle Spiele aus dem November, aber ausgerechnet Godzilla und Barbie stellen sich dem Giganten