Pokémon GO feiert seinen Professor, bringt euch Münzen in Feldforschungen

Professor Willow feiert Geburtstag in Pokémon GO. Zur Feier des Tages gibt es spannende Boni.

Wann ist der Geburtstag von Professor Willow? Der Professor feiert seinen Geburtstag am 21. Juli 2026 von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Und wenn man sich die Boni anschaut, hat sich der gute Professor offenbar eine ganz nette Party einfallen lassen!

Was sind die Highlights?

Das erste Highlight ist das neue Kostüm-Pikachu, es tritt als Willows Assistent auf. Auffällig: Das Kostüm, das ihr im Titelbild seht, geht deutlich über einen einfachen Hut hinaus. Es kann auch Shiny erscheinen, oder mit Spezialhintergrund. Grundsätzlich erscheint es in Forschungen, als Schnappschuss-Überraschung oder in Raids.

Das zweite Highlight dürften die Feldforschungen sein, denn die bringen tatsächlich Pokémünzen als Belohnung mit.

Insbesondere der Münz-Bonus ist als sehr speziell anzusehen, denn normalerweise erhält man die nur durch das Verteidigen von Arenen – und maximal 50 am Tag. Alternativ muss man sie kaufen.

Es ist zwar noch nicht klar, wie viele Münzen ihr hier erhaltet könnt, aber die Gelegenheit ist auf jeden Fall gut.

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Grundsätzlich scheint sich das Event vor allem um Feldforschungen zu drehen. Die bringen euch wie erwähnt Pokémünzen, aber auch Glücks-Eier oder das neue Pikachu.

Ansonsten gibt es noch eine befristete Forschung, die während des Events läuft. Die Belohnungen sind unter anderem:

Professor Willows Assistent-Pikachu

Ein Glücks-Ei

Ein Sternenstück

Weitere Belohnungen sollen enthalten sein, sind aber noch nicht bekannt.

Willows Geburtstag reiht sich im Juli zwischen andere spannende Events ein, die ziemlich viel zu bieten haben. Der Weg der Legenden ist da zu nennen, und natürlich das globale GO Fest. Zudem wurde auch ein Rayquaza-Event angekündigt. Eine Übersicht aller Termine gibt es hier: Alle Events im Juli 2026 in Pokémon GO.