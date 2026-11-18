Der YouTuber und Twitch-Streamer Rotpilz erlebt durch Craft Attack einen neuen Aufschwung in seiner Karriere als Content Creator. In dem Podcast Henke’s Corner erzählt er, wie ein bekannter Streamer ihm dabei half, einen neuen Rechner zu bekommen.

Was war das für eine Begegnung? In der neuesten Podcast-Folge Henke’s Corner (zu sehen auf YouTube) war der YouTuber und Twitch-Streamer Rotpilz zu Gast. Er ist auch einer der Urgesteine in der deutschen YouTube-Szene, doch sein damaliger Kanal FelixHardyGames, den er vor über 13 Jahren bespielte, stand kurzzeitig auf dem Spiel. Ein heute großer Twitch-Streamer half ihm damals unter anderem Namen aus.

Rotpilz’ Mac Mini ging damals kaputt und der YouTuber musste ein halbes Jahr auf einen neuen PC warten. Ein Minecraft-Bekannter mit dem Namen SirMinecast half ihm, indem er Minecraft-Gameplay für Rotpilz aufnahm und die Videos zusätzlich noch schnitt.

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Wer steckte hinter SirMinecast? Rotpilz erzählt weiter, dass schließlich der Kontakt zu SirMinecast abbrach, weil er ein Studium der Luft- und Raumfahrttechnik anfing. Somit dürfte vielen schon klar sein, um wen es sich handelt: Der Twitch-Streamer Rumathra.

Die Auflösung kam für Rotpilz bei der 8. Staffel von Craft Attack, als Rumathra – mit echtem Namen Wieland Welte – sich ihm als SirMinecast vorstellte. Mittlerweile benutzt Rumathra diesen Alias allerdings nicht mehr.

Die ganze Folge Henke’s Corner könnt ihr euch hier auf YouTube anschauen:

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Rotpilz’ Comeback

Wo steht Rotpilz jetzt? Nachdem Rotpilz einen Burn-out wegen seines früheren Ruhms in der YouTube-Szene hatte, kam er im August 2025 auf YouTube zurück. Der Grund für das Comeback war, dass er einen Lungenkollaps erlitt, an dem er fast starb. Danach kündigte er seinen damaligen Job in einer Agentur und fing wieder mit YouTube an.

Durch seine Twitch-Streams, seine Teilnahme an Craft Attack 14 und vor allem sein neues Alias „Red Mushroom“ – bei dem er mit einem US-amerikanischen Akzent so tut, als würde er aus Texas kommen – gaben Rotpilz einen neuen Schub.

Laut SullyGnome konnte Rotpilz seine durchschnittliche Zuschauerzahl um über 93 % in den letzten 30 Tagen steigern. Mittlerweile schauen ihm ca. 925 Zuschauer bei einem Stream zu. Für die Zukunft plant Rotpilz weitere Streams, aber auch Video Essays für seinen YouTube-Kanal.

Was sagt ihr zu Rotpilz? Habt ihr ihn bei Craft Attack 14 verfolgt? Schreibt es uns in die Kommentare!

Die Geschichte, wie es zu seinem YouTube-Kanal kam, erzählte Rotpilz in einem Comeback-YouTube-Video. Dabei nahm er die Community gemeinsam mit einem damals großen YouTuber hops: „Das Internet aufs Dreisteste angelogen“ – Deutscher YouTuber feiert Comeback und erzählt Entstehungsgeschichte seines Kanals