Riot überarbeitet League of Legends mit „New Dawn“, bleibt aber seiner bisherigen Engine treu. Dafür gibt es gute Gründe. Doch diese Entscheidung hat sowohl Vor- als auch Nachteile.

Riot überarbeitet mit „New Dawn“ sein beliebtes Spiel League of Legends. Viele Informationen sind noch nicht bekannt, da die Inhalte erst ab Januar 2027 ausführlich vorgestellt werden sollen.

Es ist aber schon jetzt bekannt, dass sich eine Sache nicht ändern soll: Die Engine, die im Hintergrund des Spiels werkelt. Denn Riot hat sich bewusst dazu entschieden, bei seiner Hextech-Engine zu bleiben, anstatt wie bei Teamfight Tactics (TFT) auf die Unreal Engine 5. Und das hat gute Gründe.

Eine hauseigene Engine ist häufig die bessere (und teurere) Wahl

Die meisten Entwickler setzen auf bekannte Baukastensysteme wie die Unreal Engine, Unity oder Godot. Hier bekommt ihr bereits fertige Elemente, aus denen ihr euch ein Spiel bauen könnt und bei Bedarf noch mit eigenen Inhalten anpassen könnt. Der Vorteil: Mit den genannten Engines könnt ihr so ziemlich alles machen: Vom Open-World-Shooter bis zum schlauchigen MMO-Raid ist so ziemlich alles möglich.

Die Unreal Engine macht aber schon länger größere Probleme bei verschiedenen Spielen. Probleme, die auch Teamfight Tactics „geerbt“ hat: Seit dem Wechsel auf die UE5 kritisieren Spieler massiv die technischen Probleme und die Performance des Spiels (via Reddit.com).

Viele Spieler berichten von deutlichen Leistungseinbrüchen, ruckelnden Kampf-Animationen und niedrigen Bildraten. Zusätzlich gibt es bekannte Probleme wie Ladezeiten oder dass Texturen oder Bereiche verwaschen oder zu spät geladen werden. Zudem gilt die Unreal Engine als hardwarehungrig und fordernd.

Bei „New Dawn“ setzt Riot weiterhin bewusst auf seine bewährte Hextech-Engine, die aber ebenfalls mit Stärken und Schwächen kommt.

Video starten Riot zeigt im Teaser zu League of Legends: New Dawn das große Update zu LoL Autoplay

Die eigene Engine bietet Stärken und Schwächen gleichermaßen

Der größte Vorteil ist, dass die Hextech-Engine auf ein PC-MOBA zugeschnitten ist. Das heißt, die Engine kommt sehr gut mit den Anforderungen zurecht, weil sie genau für diese Situation geschaffen worden ist. Sie ist eben keine eierlegende Wollmilchsau, sondern ein ganz spezifisches Konstrukt. Dadurch läuft das Spiel selbst auf schwacher PC-Hardware und liefert fast durchgängig hohe Bildraten.

Nachteile gibt es aber ebenfalls und das ist etwa der hohe Entwicklungsaufwand. Mitarbeiter müssen außerdem erst eingearbeitet werden, bevor sie überhaupt mit der Engine arbeiten können. Das ist ein Zeit- und Kostenfaktor, den man nicht unterschätzen sollte.

Ein weiterer Nachteil: Eben weil die Engine stark spezialisiert und teilweise auch veraltet ist, lassen sich moderne Features oder Modi nicht einfach nachträglich einbauen. Ein Grund, warum man bei TFT damals von Hextech zu Unreal Engine wechselte: Updates für TFT können mit der Unreal Engine jetzt dynamischer und schneller entwickelt werden, weil die Hextech-Engine von LoL nicht mehr für jedes TFT-Update angepasst werden muss. Die Spiele haben nun getrennte Entwicklungszyklen.

Um der veralteten Technik entgegenzuwirken, erklärte Riot Games, dass man die Hextech-Engine mit New Dawn nicht abschaffen, sondern grundlegend modernisieren wolle. Man wolle sich von Altlasten befreien, etwa dem vorgelagerten Riot-Launcher, der in das Spiel und die Engine integriert werden soll. So heißt es in dem Beitrag auf Reddit:

Wir rüsten die Kern-Gameplay-Engine von League auf und integrieren auch den Client für die Funktionen außerhalb des Spiels darin. Derzeit verfügt League über einen separaten Tech-Stack für den Client und einen weiteren für das Spielerlebnis. Das führt zu Herausforderungen bei der Verknüpfung beider Bereiche und bei der Umsetzung von Funktionen wie Champion-Modellen im Bereich außerhalb des Spiels. Auch die Technologie des Clients für die Funktionen außerhalb des Spiels hat uns im Laufe der Jahre vor viele Herausforderungen gestellt. Daher führen wir nun alles in einer gemeinsamen Engine zusammen und nutzen dabei die Technologie aus dem Spielerlebnis.

Welche Vorteile eine so stark spezialisierte Engine haben kann, zeigen auch andere Beispiele: So setzt Ludeon Studios, das Team hinter Rimworld, ab dem Update 1.7 auf eine eigene, maßgeschneiderte Engine anstatt auf Unity. Damit will man die Performance des Spiels vervielfachen und die Ladezeiten stark verkürzen.

Unknown Worlds Entertainment (Subnautica) fühlte sich etwa durch die Unity-Engine zu stark eingeschränkt und setzte in Teil 2 wieder verstärkt auf die eigene Spark Engine. Beide Beispiele zeigen, dass sich eine Engine für einen sehr spezifischen Anwendungsfall lohnen kann. Aber man muss auch die Zeit und die Ressourcen haben, um genau diesen Schritt zu wagen.

Crimson Desert setzt ebenfalls auf eine eigene Engine. MeinMMO sprach mit zwei Entwicklern von Pearl Abyss über die Engine von Crimson Desert, die BlackSpace Engine. Sie haben uns verraten, wie viel Arbeit dahinter steckt und warum man für Crimson Desert eine eigene Engine entwickelt hat, anstatt auf ein vorhandenes Produkt zu setzen: Die Entwickler von Crimson Desert haben uns verraten, warum sie eine eigene Engine anstatt der Unreal Engine 5 nutzen