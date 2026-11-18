Am 4. Dezember erscheint mit Dawn of War 4 das neuste große Spiel zu Warhammer 40.000 und wird endlich mal wieder ein ordentlicher RTS-Titel. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus kann den Release kaum erwarten. Zum Glück können ein paar bestehende Games das Strategiespiel-Bedürfnis bis dahin befriedigen.

Seit der Beta lässt mich Dawn of War 4 nicht mehr los. Nein, nicht ganz richtig: eigentlich schon, seit ich es damals auf der gamescom spielen durfte. Aber seit der Beta kenne ich alle vier Fraktionen, habe mich mehr mit den Spielsystemen beschäftigt und will endlich ordentlich zocken.

2008 ist die letzte Erweiterung für das originale Dawn of War erschienen, der Standalone-DLC Soulstorm. Bis heute ist Dawn of War das am besten bewertete Warhammer-Spiel auf Steam und seitdem ist kein Warhammer-RTS mehr so gut gewesen. Die Nachfolger konnten Dawn of War einfach nie gerecht werden.

Jetzt dauert es noch knapp 2 Wochen, bis Dawn of War 4 endlich erscheint und es juckt mir in den Fingern, endlich spielen zu können. Da mich die Beta aber so angefixt hat, habe ich direkt danach Ersatz gesucht – und in gleich zwei meiner Lieblings-Titel gefunden.

Sowohl Age of Empires 4 als auch Age of Wonders 4 haben rund um die Zeit der Beta von Dawn of War 4 bzw. danach jeweils einen dicken DLC erhalten. Genau das Richtige, um die Wartezeit zu verkürzen.

Video starten Mit „Raiders of the North“ halten die Wikinger und Schotten Einzug in Age of Empires 4 Autoplay

Age of Empires liefert die Kultur, die seit Release bitter fehlt

Am 29. Oktober ist „Raiders of the North“ erschienen, der neuste DLC für Age of Empires 4. Teil der Erweiterung sind zwei völlig neue Kulturen: Wikinger und Schotten. Während die Schotten stark auf defensives Gameplay setzen und mir nicht sehr taugen, sind die Wikinger genau mein Fall.

Wie zu erwarten, sind die ein sehr aggressives Volk mit entsprechend offensiver Spielweise. Einheiten – vorrangig natürlich Infanterie – lassen sich nicht nur in der Kaserne, sondern teilweise an einfachen Höfen ausbilden. Die meisten Truppen können sich unterwegs einfach an getötetem Wild oder Beeren heilen. Ideal für einen Plünderzug.

Und natürlich sind die berühmten Langschiffe Teil des Kaders. Normalerweise spiele ich nicht so gerne mit Flotten, obwohl die Franzosen bzw. Jeanne d’Arc bisher meine Mains waren. Aber gerade mit den Wikingern und den Langschiffen, die gleichzeitig Kampf und Transport sind, macht das richtig Laune. Selbst, wenn die KI ständig Brandner spamt.

Eines der coolsten Features an den Wikingern sind jedoch die Sagas. Mit verschiedenen Herausforderungen wie: „Heile X Schaden durch Plünderungen“ oder „Erlege X Wild“, bekommen die Nordleute dicke Buffs und das alles mit einem mehr oder weniger historischen Hintergrund.

Persönlicher Favorit der Kultur sind jedoch die berühmten Schildmaiden. In Warhammer spiele ich schon wann immer es geht die Adepta Sororitas, kriegerische Frauen in Power-Rüstung, zu denen es in Age of Empires kein Pendant gibt. Schildmaiden kommen dem am nächsten und es ist einfach ein wahnsinniges Feeling, Gegner mit Berserkern und Schildmaiden zu überrennen. Herrlich!