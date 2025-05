Hier sind die 5 besten Spiele zu Warhammer und Warhammer 40.000 auf Steam

Die verschiedenen Welten von Warhammer haben mittlerweile dutzende Videospiele auf verschiedenen Plattformen. MeinMMO gibt euch eine Übersicht über die aktuell besten, die ihr davon auf Steam spielen könnt.

Was sind das für Spiele? Ihr findet hier offiziell zum Warhammer-Franchise gehörende Spiele auf Steam. Warhammer ist ursprünglich ein Tabletop, aus dem sich über die Jahre eine ganze Welt entwickelt hat.

Die Videospiele waren lange Zeit dafür bekannt, in den meisten Fällen nicht die beste Qualität zu haben. In den letzten Jahren hat sich das jedoch drastisch geändert. Das beste aktuelle Beispiel ist Space Marine 2, das einen riesigen Erfolg feiern konnte.

Was ist Warhammer? Die Welt von Warhammer ist düster. Es herrscht ewiger Krieg zwischen den Völkern und dem Chaos, Rassismus spaltet die Reiche und Die Welt von Warhammer ist düster. Es herrscht ewiger Krieg zwischen den Völkern und dem Chaos, Rassismus spaltet die Reiche und es gibt nur moralische Grauzonen, kein „gut“ und „böse“ . Die Welten teilen sich auf in Warhammer: The Old World (ehemals Fantasy), Age of Sigmar und die Sci-Fi-Welt von Warhammer 40.0000.

So haben wir bewertet: Für die Bewertung haben wir ausschließlich offiziell und lizenzierte Warhammer-Spiele berücksichtigt. Für das Ranking sind die Nutzer-Wertungen auf Steam ausschlaggebend.

Die Spiele sind oft in dutzende einzelne DLCs mit unterschiedlichen Bewertungen gestückelt. Für die Auswahl haben wir uns deswegen auf Grund-Spiele beschränkt.

Platz 5: Warhammer 40.000: Boltgun

Genre: Ego-Shooter/Boomer-Shooter

Release: 23. Mai 2023

Bewertung auf Steam: 93 % (alle) / 91 % (kürzlich)

Spieler: Singleplayer

Boltgun auf Steam

Im Pixel-Stil des ursprünglichen Doom ballert ihr euch als Space Marine durch Horden von Chaos-Dämonen und nutzt dabei das ganze Arsenal der Adeptus Astartes: Bolter, Melter, Kettenschwert und mehr.

Boltgun will an die „gute alte Zeit“ erinnern und verspricht intuitives Gameplay, für das ihr kein Vorwissen braucht. Ihr startet das Spiel und fangt an, Dämonen abzuknallen, ganz so wie in den Shootern von damals.

Trotz der großen Beliebtheit ist Boltgun eher ein Nischenspiel mit nur ein paar Hundert Spielern (via steamcharts). Es gehört zwar zu den besten Spielen auf Steam, richtet sich aber an ein ganz bestimmtes Publikum.

Boltgun eignet sich für: