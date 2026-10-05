Valves am schlechtesten gehütetes Geheimnis hat einen neuen Helden mit über 120 Voice-Lines darüber, euch mit Ratten zu bewerfen

In Valves MOBA-Shooter Deadlock könnt ihr euch jetzt auf 126 unterschiedliche Weisen anhören, wie euer Gegner Ratten auf euch wirft.

Was ist das für ein Geheimnis? Das wohl am schlechtesten gehütete Geheimnis von Valve ist der MOBA-Shooter Deadlock. Dieser kombiniert das Spielprinzip von MOBAs wie League of Legends oder Dota 2 mit dem Gameplay eines Third-Person-Shooters.

Das Spiel ist offiziell noch gar nicht draußen, aber seit 2024 spielbar – allerdings nur über Einladung von Spielern, die bereits Zugriff haben. Schon in der derzeitigen Alpha-Phase erreicht Deadlock bei den Spielerzahlen Spitzenwerte. In den vergangenen 30 Tagen waren beispielsweise im Durchschnitt fast 86.000 Spieler online (via SteamDB).

Besonders kurios war die Ankündigung von Deadlock 2024. Es gab wochenlang Gerüchte um „ein neues Spiel von Valve” inklusive des Namens „Deadlock“. Dann gab es haufenweise geleakte Gameplay-Videos von den tausenden gleichzeitig aktiven Spielern, die bereits zocken konnten. Erst dann, im August 2024, wurde eine nur spärlich mit Infos gefüllte Produktseite des Spiels auf Steam veröffentlicht, die bis heute nicht viel über den MOBA-Shooter verrät.

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Ein Ratten-werfender Rattenkönig mit Ratten-Angriffen und passenden Voice-Lines

Das hat es mit dem neuen Helden auf sich: Valve hat am 29. September 2026 sechs neue Helden für Deadlock vorgestellt, die jetzt nacheinander veröffentlicht werden. Die Spieler haben dabei durch Votings die Möglichkeit, die Release-Reihenfolge der Helden mitzubestimmen. Als ersten neuen Helden wurde „Rat King“ auserkoren.

Rat King ist eine überdimensionale, aufrechtgehende Ratte mit Krone und Umhang. Er führt als König eine Ratten-Armee an und erinnert an eines der coolsten Völker aus Warhammer: die Skaven – ein durch und durch böses Ratten-Volk.

Im Kampf besitzt er die Fähigkeit „Rattenschwarm“, bei der er seinen Umhang schwenkt, unter dem dann Ratten hervorkommen und Gegner angreifen. Für jeden Angriff besitzt er 126 verschiedene Voice Lines.

Lässt der Rat King seine Ratten auf Feinde los, spricht er diese oftmals namentlich an und sagt Sachen wie: „Give em hell, Jessie!“ oder „Dutch, you got one last job before retirement.“ Teilweise erwähnt er sogar Gruppierungen innerhalb seiner Untergebenen, etwa bei den Voice-Lines „You think you can take on the Scarlito sisters?“ oder „Say hello to the McMullen gang.“

Für Deadlock ist es üblich, dass die spielbaren Charaktere insgesamt über 1.500 Voice-Lines haben. Auch Rat King ist da mit 1.534 keine Ausnahme. Helden wie Seven und Abrams haben sogar über 1.700.

Was haltet ihr von dem neuen Helden und seinen Sprüchen? Erinnert er euch auch an die Skaven? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!

MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller hat sich Deadlock kurz nach dem öffentlich spielbaren Start der Alpha-Phase aus der Sicht eines Shooter-Spielers angeschaut. Wie sein Eindruck vom Spiel und dessen Gameplay war, könnt ihr hier nachlesen: Ist Deadlock, der neue Hit auf Steam, überhaupt ein Shooter? Das sagt unser Experte