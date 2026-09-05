Einer der wichtigsten Marvel-Filme der letzten 10 Jahre ehrt Stan Lee mit einer besonderen Szene, die leicht zu übersehen ist

2025 führte Marvel endlich die Fantastic Four ins MCU ein, eines der wichtigsten Teams im Comic-Universum. Doch nicht nur für den nächsten Event-Film des MCU war es wichtig. In Fantastic Four: First Steps gibt es eine besondere Ehrung an die Marvel-Legenden Stan Lee und Jack Kirby.

Letztes Jahr erschien The Fantastic Four: First Steps und etablierte die Fantastic Four im MCU, wenn auch in einem anderen Universum, nämlich Erde-828. Das normale Universum ist Erde-616. Doch trotzdem wird dieser Film wohl eine wichtige Rolle für den kommenden Film Avengers: Doomsday darstellen.

Man sieht in der Endcredit-Szene nicht nur Doctor Doom, im letzten Trailer (auf YouTube) wird bereits angedeutet, dass der Schurke eine besondere Verbindung zu Reed Richards, Sue Storm und der Truppe haben wird.

Im Film versteckt sich aber auch eine besondere Ehrung für die Erschaffer der Fantastic Four: Stan Lee und Jack Kirby. Aber ihr habt das Easter Egg wahrscheinlich verpasst.

Video starten The Fantastic Four: First Steps – Der neue Marvel-Film erscheint am 25. Juli im Kino Autoplay

Die Vergangenheit von Marvel

Um welche Szene geht es? Stan Lee, der leider am 12. November 2018 verstarb, ist das Gesicht, das für die Marvel-Comics und -Filme steht. Demnach gab es auch viele Cameos. Doch in Fantastic Four: First Steps wurde er zusammen mit Jack Kirby besonders geehrt.

Stoppt ihr den Film circa bei 00:19:50, könnt ihr 2 Männer sehen, die aus dem Fenster auf den Silver Surfer schauen. Links seht ihr einen Zeichentisch und rechts das Logo Timely Comics und ein paar Comic-Seiten, die an der Wand hängen. Doch wer sind die beiden?

In den Credits werden die beiden als Timely-Angestellter Nr. 1 (gespielt von Martin Dickinson) und Timely-Angesteller Nr. 2 (gespielt von Greg Haiste) bezeichnet. Martin Goodman gründete 1939, nachdem Action Comics Nr. 1 (der Auftritt von Superman) so erfolgreich war, die Publikation Timely Comics . 1951 nannte man es in Atlas Comics um, bevor es 1961 letztendlich zu Marvel Comics wurde – passend zum ersten Heft von Timely Comics mit dem Titel Marvel Comics Nr. 1 (1939).

Bei den beiden in der Szene handelt es sich aber nicht um Martin Goodman, sondern, ziemlich wahrscheinlich, um Stan Lee und Co-Autor und Zeichner Jack Kirby. Beide erschufen 1961 die Fantastic Four und etablierten einen menschlichen Ansatz bei den übermenschlichen Superhelden.

2 der Comics, die dort referenziert werden, seht ihr hier:

Das Cover von Fantastic Four Nr. 13 von Stan Lee und Jack Kirby (Bildquelle: Marvel.com) Das Cover von Tales of Suspense vonJack Kirby, Larry Lieber, Steve-Ditko und Stan-Lee (Bildquelle: Marvel.com)

Dass es sich um die beiden handeln muss, verdeutlichen die Comic-Seiten, die man rechts an der Wand sehen kann. Zum einen sieht man eine Seite mit den Worten Oog Lives Again . Die stammt aus dem Comic Tales of Suspense Nr. 27 (1962), eine Zusammenarbeit zwischen Jack Kirby und Stan Lee.

Zudem sieht man, auch coloriert in der Szene, eine Seite mit den Worten The Watcher Appears. Diese Seite stammt aus Fantastic Four Nr. 13 aus dem Jahre 1963. Ein weiteres Werk der beiden, das den Watcher als Entität einführte.

Diese Liebeserklärung an die beiden geht aber noch weiter. Die Zahl von Erde-828 ist eine Anspielung auf den 28.08., den Geburtstag von Kirby. Auch die Zeit des Films, die 60er-Jahre, ist wohl eine Anspielung auf die Entstehungszeit der Fantastic Four – nur eben mit einer retro-futuristischen Ästhetik, die man etwa auch von der Zeichentrickserie Die Jetsons kennt, die 1962 debütierte.

Was haltet ihr vom Cameo und welcher Auftritt von Stan Lee in den Filmen gefiel euch am besten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Stan Lee gehörte zwar zu Marvel, aber auch bei DC hatte er einen Liebling: Marvel-Legende Stan Lee hatte einen Lieblingscharakter von DC, den kaum jemand kennt