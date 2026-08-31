Laut den Machern von Avengers Doomsday müsst ihr einen MCU-Film kennen, bevor ihr ins Kino geht

Avengers: Doomsday erscheint im Dezember 2026 und wird der 39. Film des MCU sein. Da stellt sich die Frage, wie viel Vorwissen beim Kinobesuch gefragt ist. Die Regisseure haben hierzu eine klare Antwort.

39 Filme sind nicht gerade wenig und wer erst kürzlich damit angefangen hat, das MCU nachzuholen, hat einiges vor sich. Bis zum Release von Avengers: Doomsday am 16. Dezember 2026 ist es zwar noch etwas hin, doch nicht jeder hat Zeit, sich wirklich alles anzusehen.

Die Brüder Anthony und Joe Russo, die mehrere MCU-Filme, besonders aber die großen Avengers-Streifen inszenierten, haben sich nun dazu geäußert. Laut ihnen ist besonders ein Film unbedingt notwendig, um Doomsday zu verstehen.

Video starten Avengers: Doomsday zeigt im ersten Trailer die X-Men und den großen neuen Oberschurken Autoplay

Eine zweite Chance im Kino

Welcher Film wird genannt? Die Antwort überrascht nicht: Joe Russo nennt im Interview mit Fandango Avengers: Endgame und erklärt auch gleich, warum der Film so elementar für Doomsday ist:

[Avengers: Endgame] wird die Geschichten der beiden Filme miteinander verbinden. Es gibt einen natürlichen Übergang von Endgame zu Doomsday, der auch alle anderen Handlungsstränge miteinbezieht. Ich denke aber, es ist wichtig, Endgame aus zwei Gründen noch einmal im Kino zu sehen. Erstens, wenn man mitfiebern, jubeln und all die Emotionen vom ersten Mal wiedererleben möchte. Zweitens ist der Film meiner Meinung nach Voraussetzung, um die Handlung von Doomsday zu verstehen. Joe Russo im Interview mit Fandango

Wer aufgepasst hat, dem ist sicher aufgefallen, dass Russo „noch einmal im Kino“ erwähnt hat. Er bezieht sich dabei auf die Wiederaufführung von Endgame im Herbst 2026. Es handelt sich dabei um eine leicht längere Fassung. Berichten zufolge soll die neue Version vier Minuten zusätzlich enthalten (via digitalspy.com).

Es dürften also nur kleine Änderungen und bislang unbekannte Szenen sein. Ob das einen Kinobesuch rechtfertigt, muss jeder Fan selbst entscheiden. Im Zweifel bleibt der Rewatch über Disney+.

Sind vier neue Minuten für euch ein Anreiz, erneut ins Kino zu gehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Der Streaming-Gigant Disney hat übrigens eine eigene Liste veröffentlicht, die 15 Filme bzw. Serien enthält und als „Countdown für Avengers: Doomsday“ bezeichnet wird. Sie enthält die folgenden Produktionen:

X-Men

X-Men 2

Captain America: The First Avenger

The Avengers

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

Loki

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Spider-Man: No Way Home

Black Panther: Wakanda Forever

Captain America: Brave New World

Deadpool & Wolverine

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Thunderbolts*

The Fantastic Four: First Steps

Auch wenn ihr keine Lust oder Zeit habt, bis zum Release von Doomsday alle MCU-Filme nachzuholen, solltet ihr zumindest Endgame, optional die hauseigenen Empfehlungen von Disney+, nachholen, um nicht mit lauter Fragezeichen auf die Leinwand zu starren. Auf MeinMMO haben wir für euch festgehalten, wie ihr all die Filme und Serien in chronologischer Reihenfolge schauen könnt: Marvel: Alle Filme und Serien in der richtigen Reihenfolge