Ohne einen bösen Zauberer in Harry Potter hätte es Lord Voldemort nicht gegeben, aber ihr habt wahrscheinlich noch nie von ihm gehört

Lord Voldemort ist einer der bösesten Zauberer, die es in der Welt von Harry Potter je gegeben hat. Seine Macht hat er vermutlich jemandem zu verdanken, der in den Filmen und Büchern kaum erwähnt wird. Diese mysteriöse Person könnte sogar noch am Leben sein.

Um sich selbst unsterblich zu machen, teilte Lord Voldemort seine Seele in verschiedene Teile und erschuf so die Horkruxe. Das machte ihn enorm mächtig und hielt ihn all die Jahre am Leben.

Voldemort war außerdem der erste Zauberer, der es wagte, nicht nur einen, sondern gleich sechs Horkruxe willentlich zu erschaffen. Er ist daher der berühmteste Nutzer dieses dunklen, magischen Rituals.

Wir wissen jedoch auch, dass Voldemort die Horkruxe selbst nicht erfunden hat. Wem hat der Dunkle Lord diese Entdeckung also zu verdanken? Infrage kommen zwei Kandidaten: ein 2.000 Jahre alter Zauberer und der Autor eines düsteren Buches.

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Herpo erschuf nicht nur Horkruxe, sondern auch Basilisken

Herpo „der Üble“ war ein dunkler Zauberer aus dem Antiken Griechenland, also über 2.000 Jahre vor der Handlung von Harry Potter. Wie der Spitzname schon sagt war er wohl ein ziemlich fieser Kerl, auch wenn wir über seinen genauen Taten nicht viel wissen.

Er gilt jedoch als Pionier der Dunklen Künste, der viel in diesem Gebiet forschte. Ihm sagt man nach, den ersten Horkrux jemals erschaffen zu haben. Nur durch seine Entdeckung konnte Voldemort also viele Jahrhunderte später zu dem gefürchteten, so gut wie unsterblichen Gegner werden, den wir kennen.

Wer war Herpo genau? Neben den Horkruxen gibt es einige weitere interessante Verbindungen zwischen Herpo und Voldemort. Herpo war zum Beispiel auch der erste Zauberer, der einen Basilisken züchtete. Eines dieser Ungeheuer war später ja auch für Tom Riddle – also Voldemort – ein wichtiger Verbündeter.

Genau wie Tom war Herpo ein Parselmund und konnte deswegen mit Schlangen und Basilisken kommunizieren. Das Thema Schlange ist generell bei Herpo sehr präsent. Auf Abbildungen wird er immer mit einem Magier-Stab in Form einer Schlange gezeigt. Der Name Herpo bedeutet außerdem so viel wie „kriechendes Tier“.

Ironischerweise erschuf Herpo mit dem Basilisken auch eine Möglichkeit, Horkruxe zu zerstören.

Das ist natürlich alles überaus verdächtig und lässt stark vermuten, dass Herpo ein Vorfahre von Salazar Slytherin war, der wiederum ein Vorfahre von Voldemort war. Die Sache mit den Horkruxen liegt also gewissermaßen in der Familie.

Was ist mit Herpo passiert? Eine weitere interessante Frage ist, ob Herpo eigentlich jemals gestorben ist. Es ist nämlich nicht bekannt, dass sein Horkrux jemals zerstört wurde. Natürlich könnte dieses Wissen über die Zeit auch einfach verloren gegangen sein.

Es könnte jedoch auch sein, das Herpo immer noch als körperlose Seele umherwandert und seinem Ur-Ur-Ur-Ur…-Enkel dabei zuschaut, wie er seine Erfindung der Horkruxe noch weitertreibt. Ob der alte Herpo wohl stolz ist?

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Der Autor eines düsteren Buches macht Herpo den Platz streitig

Obwohl Herpo bei Vielen als der Erfinder der Horkruxe gilt, gibt es da noch einen anderen Zauberer, der ihm den Platz streitig machen könnte. Die Rede ist von Owle Bullock, über den ehrlicher weise nicht viel bekannt ist.

Wir wissen jedoch, dass er der Autor von „Geheimnisse der Dunkelsten Kunst“ ist. Das ist das erste Buch, in dem jemals detaillierte Angaben zur Herstellung und Zerstörung von Horkruxen niedergeschrieben wurden.

Das Buch stand eine ganze Zeit lang in der Verbotenen Abteilung der Bibliothek in Hogwarts. Dumbledore ließ es später jedoch entfernen und bewahrte es in seinem Büro auf. Man kann jedoch davon ausgehen, dass Tom Riddle seiner Zeit noch Zugang zu dem Buch hatte und sein umfangreiches Wissen über Horkruxe diesem Werk zu verdanken hat.

Wer kam zuerst, Herpo oder Bullock? In Harry Potter und die Heiligtümer des Todes heißt es, dass sie Beschreibungen im schwarzmagischen Buch überaus detailliert waren. Man kann also vermuten dass Owle Bullock selbst auch praktische Erfahrung mit Horkruxen hatte. Einige Fan-Theorien besagen sogar, dass Bullock in Wahrheit der erste Erschaffer eines Horkruxes war, da sein Wissen weit über das von Hepo hinaus geht (etwa „Harry Potter Theory“ auf YouTube).

Komplett widerlegen kann man das zwar nicht. Es scheint jedoch eher unwahrscheinlich. Bullock soll irgenwann im Mittelalter gelebt haben, also erst viele Jahre nach Herpo. Das zeigen auch schon die Namen: Owle Bullock ist deutlich moderner als Herpo.

Es ist daher eher wahrscheinlich, dass der Autor alte Manuskripte von Herpo übersetzt oder weiter erforscht hat. Daraus ist dann das erste (moderne) Buch über Horkruxe entstanden.

Gibt es noch mehr Theorien? Ausgehend von diesen Überlegungen gibt es noch eine weitere Theorie: Was wäre, wenn es sich bei Herpo dem Üblen und Owle Bullock in Wahrheit um ein und dieselbe Peron handelt?

Herpo entdeckte im Antiken Griechenland die Horkruxe und wurde unsterblich. Irgendwann im Mittelalter änderte er dann seinen Namen, um nicht aufzufallen. Seine Forschungen trieb er immer weiter und veröffentlichte sie schließlich unter dem Namen Owle Bullock. Möglicherweise auch als Pseudonym, um unentdeckt zu bleiben.

Zugegeben, für diese Theorie gibt es keine Beweise. Aber cool wäre es schon irgendwie.

Was meint ihr? Geistert Herpo immer noch irgendwo umher? Oder läuft er vielleicht sogar in Fleisch und Blut herum und schreibt Bücher? Hätte er sich dann nicht Voldemort anschließen oder zumindest offenbaren müssen? Disskutiert gerne in den Kommentaren mit.

Wenn Hepo wirklich noch am Leben ist, hätte er auf jeden Fall einen starken Todesser abgegeben. Soweit wir wissen, ist das aber nicht der Fall. Dafür hat Voldemort diese 10 Anhänger um sich geschart, deren Macht man nicht unterschätzen sollte: Harry Potter: Die 10 gefährlichsten Todesser im Power Ranking