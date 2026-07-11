Daniel Radcliffe rankt alle Filme zu Harry Potter, Platz 2 verwundert ihn selbst am meisten

Die Frage, welcher Film von Harry Potter der beste ist, kann nur subjektiv beantwortet werden. Hauptdarsteller Daniel Radcliffe hat die einzelnen Teile gegeneinander gerankt und ist zu einem klaren Ergebnis gekommen.

Es gibt acht Filme der Hauptreihe von Harry Potter, die teils recht unterschiedlich in ihrem Stil und der Stimmung daherkommen. Während die ersten beiden Teile noch kindlich und märchenhaft wirken, wird der Ton ab Teil 3 merklich düsterer.

Jeder Fan hat seinen eigenen Favoriten. Doch was denkt eigentlich Hauptdarsteller Daniel Radcliffe? Immerhin war er unmittelbar an der Entstehung der Filme beteiligt. In einem Gespräch mit Josh Horowitz, von dem ihr einen Ausschnitt auf YouTube sehen könnt, wurde der Schauspieler nach seinen Favoriten gefragt.

Konkret musste er jeweils zwei Filme in einem gestaffelten Wettkampf gegeneinander ranken, bis zum Finale, wo es um Platz 1 und 2 ging.

Was Radcliffe wohl über die Neuverfilmung von Harry Potter in Serienform denkt? Hier seht ihr den Teaser:

Video starten Der erste Teaser zur Harry Potter-Serie bringt uns zurück nach Hogwarts Autoplay

Keine Chance für den Fan-Favoriten

Wie lief das Ranking ab? Moderator Horowitz stellte Radcliffe jeweils zwei Filme aus der Reihe zur Auswahl, der Sieger kam eine Runde weiter. Schon früh musste er sich zwischen Teil 3, Der Gefangene von Askaban, und Teil 4, Der Feuerkelch, entscheiden.

Vermutlich hätten hier viele Fans für Teil 3 gestimmt, der oft als Favorit genannt wird, etwa bei einer Umfrage auf IMDb. Radcliffe gab jedoch dem Feuerkelch den Vorzug:

Ich weiß, dass alle wollen, dass ich „Askaban“ sage. Ich weiß, dass es allen anderen genauso geht, aber ich liebe das, was ich im vierten Film machen durfte. Es war großartig. Ich entscheide mich für „Der Feuerkelch“.

Wenig Liebe erhielt übrigens Der Halbblutprinz, der gegen Orden des Phönix den Kürzeren zog. Der 6. Teil sei für Radcliffe ganz unten in der Rangfolge, was ihm zufolge an persönlichen Gründen liege, auf die der Schauspieler nicht näher einging.

Mit dieser Meinung dürfte er aber nicht allein sein. Die Verfilmung des sechsten Buchs wird regelmäßig vor allem von Lesern dafür kritisiert, dass sie wesentliche Szenen auslässt, besonders jene, die sich mit der Vergangenheit von Voldemort auseinandersetzen. Derartige Diskussionen gibt es etwa auf Reddit.

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Am Ende des Rankings standen sich dann Teil 4 und Teil 8 gegenüber, wobei für Radcliffe der letztendliche Sieger völlig klar war: Die Heiligtümer des Todes Teil 2, also Film 8.

Dass es Teil 4 so weit nach vorne geschafft hat, überrascht den Schauspieler selbst: „Wow! Das finde ich faszinierend. Ich hätte nicht gedacht, dass ‚Der Feuerkelch‘ mein zweitliebster Film geworden wäre.“

Bei einer leicht anderen Konstellation an sich duellierenden Filmen wäre das Ranking vielleicht anders ausgegangen, aber mit Platz 1 scheint Radcliffe zufrieden zu sein.

Der Schauspieler hat also einen klaren Favoriten. Aber wie sieht es bei euch aus? Schreibt uns gerne in die Kommentare, welchen Film aus der Harry-Potter-Reihe ihr am liebsten mögt oder am gelungensten findet. Auf MeinMMO haben wir selbst eine Rangliste erstellt und dabei alle Ableger des Franchise miteinbezogen: Alle 11 Filme zu Harry Potter und Phantastische Tierwesen im Ranking – Welcher ist der Beste?