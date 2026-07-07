Nach der 3. Folge der 3. Staffel von House of the Dragon hätte Schluss sein können, aber ein Düfte schniefender Typ zeigt, wieso die Serie weitergeht

Die 3. Folge der neuen Staffel von House of the Dragon könnte eigentlich das Ende der Serie sein, denn der Kampf der Targaryens scheint beendet zu sein. Doch der Schluss der Folge zeigt: Das ist nur der Anfang, und das betont die Person hinter Rhaenyra Targaryen selbst.

Achtung: Im folgenden Artikel gibt es Spoiler zu den ersten 3 Folgen der 3. Staffel von House of the Dragon.

Am Ende der 2. Folge der neuen Staffel House of the Dragon erreichte Rhaenyra endlich ihr Ziel und die 3. Folge hätte das Happy End für sie sein sollen. Sie sitzt endlich auf dem Thron und fantasiert mit ihrem Mann-Onkel Daemon Targaryen über die Eroberung der ganzen Königslande – ganz im Sinne ihrer Familientradition.

Aber das Ende der neuesten Folge dreht den Spieß noch einmal um, denn sie wurden von Ormund Hohenturm getäuscht. Dies ist nicht nur ein kleines Ärgernis, sondern laut der schauspielenden Person von Rhaenyra, Emma D’Arcy, auch der Anfang einer Paranoia, die sich durch die Geschichte ziehen wird.

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Rhaenyra sitzt auf dem Thron, aber die Probleme werden nicht weniger

Was sagt Emma D’Arcy zur Situation von Rhaenyra? In einem Interview sprach Variety mit Emma D’Arcy über die letzte Folge vom Montag. Der Twist am Ende, mit dem falschen Daeron, ist laut D’Arcy nur ein Anfang:

Ich glaube, dass sich rund um Ormunds Täuschungsmanöver im Großen und Ganzen etwas Interessantes abspielt, und ich denke, dass dies den Beginn einer Art Paranoia bei Rhaenyra markiert. Ormund ist eine völlig unbekannte Größe; er ist so eine Art unberechenbares Element. Und ich glaube, dass er – wie wir im weiteren Verlauf sehen werden – für Rhaenyra zunehmend zu einem Art Schreckgespenst wird und ein allgemeines Misstrauen gegenüber ihrem Rat, ihren Verbündeten und ihrem gesamten Hofstaat schürt.

Die ganze Folge hat Rhaenyra mit ihrem Antritt als Königin zu kämpfen, vor allem damit, wie sie sich verhalten soll. Ihr wird die Besteigung des Throns nicht einfach gemacht, und laut D’Arcy entwickle sich in ihr ein Misstrauen. Immerhin haben die Mächtigen in Westeros schon in den vorherigen Staffeln ihren Aufstieg zur Königin be- und verhindert.

In der Folge kommt es auch zu einem großen Gegenschlag Rhaenyras gegen die Reichen und Noblen, die in der Notsituation das einfache Volk im Stich gelassen haben. Um die Gunst des Volkes zu erlangen, geht sie gegen diese vor, verteilt ihre gehorteten Vorräte um und serviert den Noblen bei einem Bankett gebratene Ratten als Symbol des Fehlverhaltens.

Für Emma D’Arcy hat auch der Tod von Rhaenyras’ Sohn Jace einen großen Einfluss auf ihr Verhalten in der Folge:

Ich glaube, Rhaenyras Gefühl der Unsicherheit, keinen sicheren Hafen zu haben, keine seelische Geborgenheit, und der damit einhergehende Wunsch nach Legitimität – eigentlich eine wachsende Besessenheit davon, ihre Stellung irgendwie zu legitimieren –, ich glaube, das ist sehr wahrscheinlich das Wirken der Trauer.

Rhaenyra hat also noch viel Arbeit vor sich und kann nicht einfach anfangen, eine friedliche Königin zu sein. Der Druck, ihre Trauer und ihre Unsicherheit werden sich in den kommenden Folgen wohl widerspiegeln, vor allem wenn man bedenkt, in welcher Position sie sich jetzt befindet.

In welcher Position befindet sich Rhaenyra nach der 3. Folge? Obwohl sie jetzt auf dem Thron sitzt, hat sie noch einige Probleme zu bewältigen. Zwar konnte sie dem Volk etwas Gutes tun, das kann sich aber (wie die vergangene Staffel gezeigt hat) schnell ändern. Gleichzeitig hat sie sich mit den Reichen und Noblen angelegt, eine schwierige Situation, wenn man bedenkt, dass die Krone aktuell nicht gerade viel Gold zur Verfügung hat.

Viel gefährlicher ist dann noch die Seite der Grünen. Der Duftschnüffler Ormund hält eine ganze Stadt in Geiselhaft und Rhaenyra kann nicht einfach alles verbrennen – zumindest nicht, ohne als grausame Königin zu gelten. Zudem leben auch noch Daeron, Aemond und Aegon – ihre Geschwister, die durchaus einen Anspruch auf den Thron fordern und eigene Verbündete haben.

Wie es für Rhaenyra weitergeht, wird man in den restlichen 5 Folgen sehen. Wusstet ihr, dass die Targaryens gar nicht aus Westeros stammen? Ein Lord rettete die Familie vor einer großen Katastrophe und beeinflusste damit das Schicksal von Westeros: Weil ein Targaryen sich im Universum von House of the Dragon wie ein Feigling benahm, rettete er seine ganze Familie vor der Auslöschung

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