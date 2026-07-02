George R. R. Martin ist der größte Kritiker von House of the Dragon, doch ausgerechnet eine langweilige Figur findet er besser als im Buch

George R. R. Martin ist bekanntlich kein großer Freund von House of the Dragon nach der 1. Staffel. Aber ein Schauspieler hat ihn so sehr beeindruckt, dass er seine Figur besser fand als im Buch.

Um welche Figur geht es? George R. R. Martin hat so seine Probleme mit House of the Dragon, vor allem ab Staffel 2. Dazu sagte er dem Hollywood Reporter etwa: Dann ging es in die zweite Staffel, und [der Showrunner] hat im Grunde aufgehört, mir zuzuhören .

Aber er findet nicht alles schlecht, zumindest eine wichtige Figur aus Staffel 1: Viserys I. Targaryen. In einem Interview mit GQ erzählte der Darsteller Paddy Considine, dass er von Martin eine Nachricht bekommen hatte: Dein Viserys ist besser als mein Viserys .

Obwohl Viserys auf dem Papier eine langweilige Figur ist, macht sie das richtig gut – insbesondere dank Paddy Considine.

Video starten House of the Dragon – Englischer Trailer zur Prequel-Serie zu „Game of Thrones“ Autoplay

Ein tragischer und liebender König

Was macht Viserys I. so spannend? Viserys I. ist als König und Figur in House of the Dragon auf den ersten Blick ziemlich langweilig. Er regiert in einer Zeit des Friedens, hat also auf den ersten Blick nicht viel zu tun, zudem ist er eine eher ruhige Figur und wird von präsenteren Figuren wie seinem Bruder Daemon oder seiner Tochter Rhaenyra.

Aber eigentlich macht ihn genau das so spannend. Er ist einer der wenigen Könige, der nicht auf Konflikte setzte, ihnen sogar aus dem Weg ging, um eine Ära des Friedens in Westeros zu halten, die sein Vorfahre erreicht hatte. Er verfällt langsam seiner Krankheit, versucht dabei aber, sein Land und seine Familie zusammenzuhalten – eine Tragik, ohne sie aktiv nach außen tragen zu müssen.

Genau diese Ruhe trägt Paddy Considine als Schauspieler von Viserys auf die Fernseher. Gleichzeitig verkörpert er, auch in den späteren Zügen von Viserys’ Krankheit, eine gewisse Anmut und Respekt. Andere Figuren sind im Vergleich zu ihm im Vordergrund, aber er ist immer eine tolle Ergänzung in jeder Szene.

Er ist ein Ruhepol für den Zuschauer, aber auch gleichzeitig die vergebliche Hoffnung, dass der Konflikt der Targaryens noch verhindert werden kann. Obwohl er langweilig ist, ist er eine besondere Figur im gesamten Westeros-Universum, einer Welt voller exzentrischer Charaktere mit dem Drang nach Macht.

Bis zu seinem tragischen Tod war Viserys I. ein ehrwürdiger König, der versehentlich wohl für den Untergang des Drachen verantwortlich ist.

Was haltet ihr von Viserys und wen mögt ihr in House of the Dragon am meisten? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Westeros besteht nicht nur aus Kriegern und Königen, es gibt einige Drahtzieher im Hintergrund: Die 10 intelligentesten Drahtzieher im Universum von Game of Thrones im Ranking