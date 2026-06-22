Es gab tatsächlich einen König in Westeros, der keine Mistkröte war

Schaut man sich Game of Thrones oder House of the Dragon an, könnte man meinen, dass die meisten Könige ziemliche Fieslinge und Tyrannen sind. Der König, der aber am längsten auf dem Thron saß, bewies das Gegenteil.

Um welchen Charakter geht es? Zum Start der Ereignisse von House of the Dragon herrscht in den Sieben Königslanden weitestgehend Frieden. In dieser Zeit herrscht König Viserys I. Targaryen, der Vater von Rhaenyra. Aber dieser Frieden ist im großen Teil auch seinem Großvater zu verdanken.

Jahaerys I. Targaryen gilt als einer, wenn nicht sogar als der beste König in der Geschichte von Westeros, obwohl er es dank seines Vorgängers gar nicht so leicht hatte.

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Mit 14 Jahren auf den Thron

Wie kam Jaehaerys Targaryen auf den Thron? Bevor Jahaerys den Thron ergattert hat, herrschte Maegor der Grausame über Westeros. Obwohl der Bruder von Jaehaerys den Thron als ältester Sohn innehaben sollte, beanspruchte Maegor einfach den Thron. Passend zu seinem Titel der Grausame war er für das Land kein guter König.

Mit dem Drachen Belarion verbrannte er unzählige Menschen in Schlachten, und Leute, die ihn nervten oder bedrohten, hat er einfach getötet. Nachdem etwa der Bau des roten Bergfrieds beendet war, tötete er alle, die am Bau beteiligt waren; es sollte ja niemand die Geheimnisse kennen.

Seinen Neffen Aegon (nicht der Eroberer) tötete er, nachdem dieser sich als rechtmäßiger König den Thron schnappen wollte. Dessen Bruder Viserys nahm er sich als Knappen, nur um ihn dann zu Tode zu foltern. Niemand sollte seiner Herrschaft im Weg stehen. Danach war nur noch Jaehaerys als rechtmäßiger Erbe übrig. Aufgrund seiner Tyrannei stellten sich Teile des Reiches langsam gegen Maegor, nachdem Jaehaerys I. den Thron für sich beanspruchen wollte. Haus Baratheon, Lennister, Tyrell und Arryn stellten sich etwa auf die Seite von Jaehaerys.

In 48 AC (steht für Jahre nach der Eroberung von Westeros durch Aegon, den Eroberer) starb Maegor plötzlich, woraufhin Jaehaerys mit seinem Drachen Vermithor nach Königsmund flog und sich mit der Armee der Baratheons den Thron schnappte. Mit nur 14 Jahren wurde Jahaerys König und veränderte das Land maßgeblich.

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Der wohl beste König von Westeros

Wie fing die Herrschaft von Jaehaerys I. an? Zum Start seiner Herrschaft räumte er erst einmal auf. Die Unterstützer von Maegor warf er ins Gefängnis und die, die an der Folter von seinem Bruder Viserys beteiligt waren, richtete er hin. Einige Mitglieder der Königsgarde, die sich Jaehaerys nicht unterwerfen wollten, bekamen die Option, getötet zu werden, oder an die Mauer zu gehen. Zwei Mitglieder der Königsgarde wurden aber hingerichtet, weil sie sich nicht unterordnen wollten oder Schreckliches getan haben.

Den Lords und Rittern, die auf Maegors Seite waren, bot Jaehaerys ein gutes Angebot. Sie durften ihre Ländereien und Titel zurückbekommen, mussten Söhne und Töchter aber als Geiseln abgeben oder eine gute Summe blechen. Unterstützt wurde Jaehaerys anfangs noch von seiner Mutter, der Königin-Regentin Alyssa Velaryon, und seiner ernannten Hand, Rogar Baratheon.

Mit den beiden begann aber auch ein Zwist, nachdem sie eine Braut für ihn gesucht hatten. Er wollte seine Schwester Alysanne heiraten, dies wollte der Rat aber nicht (was sie hinter seinem Rücken besprochen hatten). Als Alysanne erfuhr, dass sie jemand anderen heiraten sollte, floh sie mit Jaehaerys nach Drachenstein, wo sie heimlich heirateten.

Das passte Rogar und Alyssa nicht und es gab ein Hin und Her, bei welchem Jaehaerys, bis er 16 war, mit Alysanne in Drachenstein verweilte. Mit 16 Jahren kehrte er aber zum Thron zurück und obwohl Rogar sogar plante, ihm den Thron wegzunehmen, begnadigte er ihn aufgrund seiner Dienste gegen Maegor.

Im Jahr 51 AC reiste auch Alysanne nach Königsmund und Jaehaerys begann seine richtige Herrschaft.

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Ein präsenter König, der wusste, wie mächtig er war

Wie verlief seine Herrschaft? Wie man bereits merkt, war Jaehaerys kein grausamer König, aber er wollte durchaus klarstellen, wie mächtig er ist. Zusammen mit seinem Drachen Vermithor reiste er mit seiner Königin (die als Drachen Silberschwinge hatte) durch das Land. Damit wollte er Aufstände verhindern. Zudem schickte er Prediger durchs Land, die ihn und seine Frau lobpreisten.

Einfach hatte es Jaehaerys aber nicht. Das Land war nach der Herrschaft seines Onkels zerstört, und obwohl er sich mit vielen gut stellte, gab es noch Anhänger Maegors. Jaehaerys versuchte bestimmt, aber nicht grausam, Streitereien zwischen Häusern zu schlichten. Dafür etablierte er zusammen mit seiner Frau und anderen Beratern eine Art Gesetzesbuch, das das Land einen soll. Darin war er auch nicht schlecht, immerhin verdiente er sich den Beinamen der Schlichter. Zudem baute er Straßen im Land, wodurch die Infrastruktur zwischen Ländereien verbessert wurde.

Bis auf den dritten dornischen Krieg im Jahr 61 AC verlief seine Herrschaft ziemlich ruhig. Die 60er- und 70er-Jahre in Westeros verliefen bis auf typische Königsangelegenheiten ruhig. Er zeugte einige Kinder (13 an der Zahl), die verschiedene Richtungen eingingen.

Im Jahr 81 AC versuchte ein dornischer Prinz erneut eine Invasion, aber zusammen mit den Drachen und seinen Söhnen Baelor und Aemon beendete er diesen Versuch.

Für einen König lebte Jaehaerys ziemlich lange, aber sein Leben war von Tragödien geprägt. Im Jahr 101 AC waren bereits seine Frau und 11 seiner Kinder gestorben oder getötet worden. Die 2 übrigen lebten nicht in Königsmund und waren für die Erbschaft egal.

Nachdem sein Sohn und die Hand, Baelor, gestorben waren, gab er Otto Hohenturm die Rolle, der auch über das Reich herrschte – immerhin war Jaehaerys zu der Zeit ein alter, gebrochener Mann.

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Der Erbe von Jaehaerys I.

Wie endete die Herrschaft von Jaehaerys I. Targaryen? Mit 66 Jahren starb er im Jahr 103 AC und ist mit einer Herrschaft von 55 Jahren der längste König in Westeros gewesen. Aufgrund fehlender Erben und um einen Bürgerkrieg der Targaryen zu verhindern, lies Jaehaerys den großen Rat wählen, wer Erbe sein soll. Die wählten seinen Enkel Viserys Targaryen, weil sie keine Rhaenys als Frau, nicht als Erbin haben wollte, obwohl sie als Tochter des ältesten Sohnes Anspruch gehabt hätte.

Als Viserys auf den Thron stieg, ging es dem Land und der Targaryen-Familie ziemlich gut. Es gab viel Geld im Speicher des Königs, laut einem Maester stieg die Population in Westeros aufs Doppelte an und viele Streite wurden von Jaehaerys geklärt.

Diese Ausgangslage ermöglichte Viserys wohl seine 26-Jahre anhaltende friedliche Herrschaft, die von Frieden geprägt war. Ob er das ohne die Vorarbeit seines Opas geschafft hätte, sei mal dahingestellt.

Was sagt ihr aber zu Jaehaerys Targaryen und wollt ihr mehr über andere Figuren aus Westeros erfahren? Schreibt uns eure Meinung und Wünsche gerne in die Kommentare. In House of the Dragon wird der Frieden durch die Targaryens zunichtegemacht und in Staffel 3 geht es jetzt weiter: House of the Dragon traut sich in Staffel 3 bisher zu wenig, macht aber eine Sache besser als Game of Thrones