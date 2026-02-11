Einen Targaryen aus der neuen Serie zu Game of Thrones kennt ihr schon seit 14 Jahren

Einen Targaryen aus der neuen Serie zu Game of Thrones kennt ihr schon seit 14 Jahren

Auch wenn sich A Knight of the Seven Kingdoms hauptsächlich um Ritter und das einfache Volk dreht, dürfen auch die Targaryens nicht fehlen. Einen davon kennt ihr bereits aus Game of Thrones, auch wenn er da schon deutlich älter ist.

Achtung Spoiler: Im folgenden Artikel geht es um Ereignisse aus A Knight of the Seven Kingdoms, außerdem werden Details aus den Romanen angesprochen.

Um welche Figur geht es? In Folge 3 von A Knight of the Seven Kingdoms erfährt man, dass Egg nicht einfach nur ein normaler Junge ist, er ist Aegon V. Targaryen, Sohn des Prinzen Maekar I. Targaryen. Aegon ist aber nicht allein, er hat auch Brüder, die wir in der Serie zu Gesicht bekommen:

  • Aerion Targaryen ist der arrogante 2. Sohn von Maekar und fungiert in der Serie als eine Art Schurke. Er ist der Grund, warum Duncan gegen ihn kämpfen muss.
  • Daeron Targaryen begegnet uns bereits in der 1. Folge, und er ist der älteste Sohn von Maekar. In der Serie wird er als nichtsnutziger Trunkenbold dargestellt – doch da steckt mehr dahinter.

Da fehlt aber noch der 3. Sohn von Maekar, der Egg seinen Spitznamen gegeben hat. Wenn ihr euch noch richtig an Game of Thrones erinnert, kennt ihr ihn.

Ein Leben, das nicht zu einer Königsfamilie passt

Welcher Targaryen lebte noch in Game of Thrones? Bereits in der 3. Folge der 1. Staffel von Game of Thrones (US-Release: 01.05.2011) lernt man Maester Aemon kennen. Wie man später erfährt, ist er eigentlich ein Targaryen. Dabei ist er nicht einfach nur irgendein Verwandter der Familie, er ist der Bruder von Egg.

Aemon wurde vor Egg geboren. Als er klein war, wurde er von Daeron II. Targaryen, seinem Großvater, zur Zitadelle geschickt. Dieser wollte nicht so viele Targaryens vor Ort haben, da er die Herrschaft durch zu viel Nachfolge bedroht sah. Das ist wohl auch der Grund, warum man Aemon bisher nicht in A Knight of the Seven Kingdoms gesehen hat.

Die Zitadelle ist ein Ort für die klügsten Köpfe in Westeros, die sich mit Geschichte und Wissenschaft befassen. Dort werden Maester ausgebildet, die später als Berater für Könige oder andere Lords fungieren. In der Zitadelle lernte Aemon fleißig und traf innerhalb der Geschichte sogar auf Egg und Duncan (das wird in der Serie wohl erst viel später passieren).

Aemon wurde mit 19 Jahren zum Maester und er arbeitete auch bei einem unbekannten Lord als einer. Als sein Vater zum König wurde, wollte er keinen Sitz im Rat haben, weshalb er der Maester seines Bruders Daeron in Drachenstein wurde. Nachdem sein Vater, der selbst zum König geworden war, gestorben war, sollte Aemon den Thron besteigen. Er lehnte aber ab.

Da wir euch nicht die Geschichte von weiteren Staffeln von A Knight of the Seven Kingdoms spoilern wollen, springen wir im nächsten Abschnitt etwas weiter vor.

Aemon bei der Nachtwache

Was macht Aemon bei der Nachtwache? Um seine Familie zu beschützen und nicht als Werkzeug gegen sie missbraucht zu werden, ging Aemon zur Mauer der Nachtwache, speziell zur Schwarzen Festung. Dort blieb er für mehrere Jahrzehnte, so lange, dass seine Verwandtschaft wohl in Vergessenheit geriet.

Er selbst sagt über sich, dass sein Schwur der Nachtwache dreimal von den Göttern getestet wurde: Dreimal hielten es die Götter für angebracht, meine Gelübde auf die Probe zu stellen. Einmal, als ich ein Junge war, einmal, als ich in der Blüte meiner Manneskraft stand, und einmal, als ich alt geworden war (Quelle: In Deep Geek auf YouTube).

Hier sind wir dann eigentlich schon bei den Ereignissen von Game of Thrones und der Gegenwart in den Büchern. Schon lange vor A Knight of the Seven Kingdoms konnten Zuschauer bereits von Egg erfahren. Kurz vor seinem Tod sagte Aemon zum Baby von Goldy in Folge 7 der 5. Staffel von Game of Thrones:

Dieses Lachen. Egg! Egg hat genauso gelacht. Eines der ersten Dinge, an die ich mich erinnere. [Tarly erklärt, wer Egg war] Aber lange davor war er ein fröhliches Kerlchen, wie er hier.

Daraus kann man entnehmen, dass Egg und Aemon wohl eine gute Beziehung zueinander hatten. Laut A Wiki of Ice and Fire spielten die beiden als Kinder zusammen und stellten sich sogar vor, selbst Drachenreiter zu werden.

Schon in Staffel 7 von Game of Thrones wurde Egg also erwähnt. Die Geschichte von ihm wird in A Knight of the Seven Kingdoms weitererzählt, und weitere Staffeln sind bereits bestätigt. Wie es mit der Romanreihe von George R. R. Martin weitergeht, ist unklar: Gibt keinen Plan – Über 6 Jahre nach dem Finale von Game of Thrones verrät George R.R. Martin, was passiert, wenn er seine Saga nicht beenden kann

Quelle(n): A Wiki of Fire and Ice, In Deep Geek auf YouTube, Titelbildquelle: Warner Bros. Discovery
