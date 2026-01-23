Ein legendärer Baumeister hat angeblich zusammen mit Riesen die Große Mauer in Game of Thrones gebaut, hält sogar eine Königin auf ihrem Drachen auf

Die Große Mauer in Game of Thrones ist in Westeros ein fester Bestandteil der Welt. Allein in der Serie ist sie ein wichtiger Ort der Handlung, den man als Zuschauer oft besucht. Doch hinter dem gigantischen Block aus Eis steckt mehr, als man denkt.

Schon früh innerhalb der Serie von Game of Thrones erfahren wir, dass Jon Schnee zur Nachtwache auf der Großen Mauer will, um sich dort zu beweisen. Große Mauer ist wahrscheinlich auch untertrieben, denn die Eismauer soll knapp 480 Kilometer lang und über 200 Meter hoch sein.

In der Serie soll die Mauer die Königslande vor den Wildlingen und anderen Gefahren dahinter schützen. Doch hinter dem großen Konstrukt steckt mehr als nur ein Block aus Eis.

Einen deutlich kleineren Blick auf Westeros gibt es in der neuen Serie:

Ein Vorfahre der Starks soll beteiligt gewesen sein

Wer hat die Mauer erbaut? Einen historischen Beweis gibt es in Westeros nicht, aber es gibt die Legende von Brandon, dem Erbauer. Er soll im Zeitalter der Helden (Quelle: A Wiki of Ice and Fire) gelebt haben. Das ist ein Zeitraum, der eher als legendäre Sage existiert und von Maestern erzählt wird. Viele legendäre Personen aus diesem Zeitalter sollten die späteren Häuser gegründet haben. So soll das Haus Stark ihren Ursprung bei Brandon haben.

Zusammen mit den Kindern des Waldes und mit Hilfe von Riesen soll Brandon die Mauer erbauen. Dabei soll auch Magie im Spiel gewesen sein. Die Mauer sollte die ersten Menschen vor Monstern und den Weißen Wanderern schützen.

Sie soll nach der Langen Nacht erbaut worden sein. Das war ein Zeitraum im Zeitalter der Helden, in dem die Weißen Wanderer die Ersten Menschen attackierten. Nach einer finalen Schlacht konnte man die Weißen Wanderer zurückschlagen und danach soll dann die Mauer gebaut worden sein, damit eine solche Invasion nicht mehr passieren konnte.

Woraus die Mauer hinter dem Eis genau besteht und ob es noch ein anderes Fundament als Eis gibt, ist unklar. Man kann aber davon ausgehen, dass Magie beim Erbauen ein wichtiges Element war und sie einen extra Schutz vor Monstern bieten soll.

Einst versuchte Königin Alysanne Targaryen mit ihrem Drachen Silberschwinge, über die Mauer zu fliegen, doch der Drache weigerte sich (Zur zeitlichen Einordnung: Alysanne starb im Jahr 100 nach Aegons Eroberung, House of the Dragon spielt circa 120 Jahre nach Aegons Eroberung). In House of the Dragon erzählt Cregan Stark, dass auch der Drache von König Jaehaerys nicht über die Mauer wollte (Quelle: Screen Rant).

Zwar konnte Daenerys in der Serie über die Mauer fliegen, da ist aber fraglich, ob das in der Geschichte Sinn ergibt, da dieser Teil nur in der Serie ist.

Keine Gefahren führten zur Vernachlässigung

Was passierte mit der Nachtwache? Schon in Game of Thrones (etwa 300 Jahre nach der Eroberung von Aegon) sieht man, dass die Nachtwache nicht mehr so prunkvoll und episch ist, wie man sie in der Legende beschreibt. Da das alles Jahrtausende her sein soll und nur als Legende existiert, wurde die Nachtwache über die Jahre immer weiter abgebaut, viele Schlösser wurden nicht mehr bemannt und wurden zu Ruinen.

Der einst noble Job war später eher eine Bestrafung für Verbrecher und Menschen, die niemand haben will. Das sieht man in der Serie an Jon Schnee und Samwell Tarly. Doch dann kam es zu einem Konflikt mit den Wildlingen und die Bedrohung durch die Weißen Wanderer und die Nachtwache wurde wieder relevant.

In der Verteidigung gegen die Wildlinge zeigte sich, wie stark die Mauer für den Schutz sein kann. Wenn man als Angreifer hochklettert, kann man gut abgewehrt werden, und wenn man versucht, durch die Tunnel zu kommen, braucht man viel Kraft, denn diese können auch zum Einsturz gebracht werden (unbemannte Tunnel wurden auch geschlossen).

Im 5. Roman A Dance with Dragons (Ein Tanz mit Drachen) wurde Jon zum Lord Kommandanten der Nachtwache erklärt und er beginnt, nach dem Ereignis mit den Wildlingen, die dann durch die Mauer gelassen wurden, mehr Schlösser wieder zu bemannen.

Um zu erfahren, welche Rolle die Mauer in Zukunft haben wird, wird man wohl noch etwas warten müssen. A Dance with Dragons ist 2011 erschienen und wurde bisher nicht fortgesetzt. Immerhin können sich Fans auf einige Serien freuen: Seit 14 Jahren warten Fans auf die Fortsetzung zu Game of Thrones, statt eines neuen Romans gibt es 2026 aber neue Serien