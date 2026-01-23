Aegon’s Conquest: Release und Trailer – Alle Infos zum kommenden „Game of Thrones“-Spin-off

Die Welt von Game of Thrones ist noch nicht auserzählt. In Zukunft sollen noch weitere Spin-offs der Welt Westeros erscheinen. Eines davon soll Aegon’s Conquest werden. Alle bisherigen Infos fasst euch MeinMMO hier zusammen.

Was ist das für ein Spin-off? Aegon’s Conquest soll ein Prequel zu den bisherigen Serien werden. Wie The Hollywood Reporter am 15. Januar 2026 im Zuge eines Interviews mit George R. R. Martin berichtete, sei bisher aber unklar, wie genau das Projekt umgesetzt wird. HBO entwickelt das Spin-off entweder als Serie oder als großen Film im Stile von Dune.

Wann ist der Release von Aegon’s Conquest? Bisher gibt es kein Release-Datum für Aegon’s Conquest. Das Projekt befindet sich basierend auf den letzten bekannten Informationen noch in einem frühen Entwicklungsstatus.

Zuletzt gab der Drehbuchautor von Aegon’s Conquest, Mattson Tomlin, am 31. Juli 2025 auf x.com bekannt, dass er immerhin schon viel vom Skript geschrieben habe. Somit kann es noch eine längere Zeit dauern, bis die Dreharbeiten beginnen.

Gibt es einen Trailer zu Aegon’s Conquest? Bislang gibt es keinen Trailer zu Aegon’s Conquest, da nicht mal die Dreharbeiten begonnen haben und sich das Projekt noch in einem frühen Stadium befindet.

Bis dahin könnt ihr euch den Trailer zur letzten Westeros-Serie anschauen:

Aegon’s Conquest: Stream, Besetzung und Handlung

Wer streamt Aegon’s Conquest? Bisher gibt es keine offiziellen Informationen, wer Aegon’s Conquest streamen wird. Da HBO die Serie aber entwickeln soll, kann man davon ausgehen, dass sie zum Release auf HBO Max erscheinen wird.

Wer ist im Cast von Aegon’s Conquest dabei? Da es zum jetzigen Zeitpunkt kein offizielles Casting gab, weiß man bisher nicht, welche Schauspieler im Projekt dabei sein werden. Andere Beteiligte, von denen man aber weiß, sind Drehbuchautor Mattson Tomlin. Laut einem Interview mit The Hollywood Reporter aus 2024 ist er mit George R. R. Martin im Kontakt. Man kann also davon ausgehen, dass auch der Autor der Bücher involviert ist.

Was ist die Handlung von Aegon’s Conquest? Die konkrete Handlung der Adaption ist unbekannt, aber innerhalb der Westeros-Werke bezeichnet sie die Eroberung von Westeros durch Aegon I. Targaryen. Bis auf Dorne eroberte er die Königslande und wurde zum ersten König auf dem Eisernen Thron.

Seine Eroberung ist eines der wichtigsten Ereignisse in Westeros, weil er die Targaryen-Familie gründete und verfestigte und damit auch noch Jahre später Einfluss auf die Weltgeschichte hatte. Die Eroberung ist obendrein Teil der Zeitrechnung. A.C. steht für After the Conquest , also Nach der Eroberung .

Aegon’s Conquest könnte als Film oder Serie also ein wichtiges Ereignis werden, da es für viele Elemente in Game of Thrones relevant war. Aegon war aber nicht der Einzige mit dem Namen. Falls ihr mehr Infos zu all den anderen Aegons wollt, schaut euch diese Liste an: Wirklich alle Aegon Targaryens im ultimativen Power-Ranking