Die neue Serie zu Game of Thrones zeigt den ersten richtigen Propheten, aber was sind diese Drachenträumer eigentlich?

A Knight of the Seven Kingdoms hat in Folge vier endlich einen richtigen Propheten aus Game of Thrones gezeigt: Einen Drachenträumer. Die haben das Schicksal von Haus Targaryen stark geprägt. Aber wer und was genau sind sie eigentlich?

Achtung, Spoiler: Im folgenden Artikel geht es um Informationen aus der gesamten Geschichte von Haus Targaryen inklusive House of the Dragon, A Knight of the Seven Kingdoms und Game of Thrones selbst sowie um viele Buchreferenzen. Es wird Spoiler für A Knight of the Seven Kingdoms geben.

Was ist ein Drachenträumer? Ein Drachenträumer (zu Englisch Dragon Dreamer ) ist ein Mitglied von Haus Targaryen. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie prophetische Träume bzw. Eingebungen haben. Meist können sie diese aber nicht gut einordnen oder deuten.

In A Knight of the Seven Kingdoms tritt erstmals einer dieser Drachenträumer offen auf: Daeron der Betrunkene Targaryen. Er warnt Held Dunk, er habe von ihm geträumt: Ein riesiger toter Drache würde auf ihn fallen. Was genau das aber bedeuten soll und ob Dunk den Drachen töten würde, weiß er nicht.

Daeron selbst hat also Probleme mit seinen Träumen und scheint sie mit Alkohol verhindern zu wollen. Aber was genau diese Träume sind und was sie bedeuten können, weiß er selbst nicht. Das erklären wir aber in diesem Artikel.

Drachenträume – Verwirrend und akkurat

Wie interpretiert man einen Drachentraum? Erstmal ist ein Drachentraum genau das: Ein Traum. Darin wird dem oder der Träumenden vergleichsweise verzerrt die Zukunft gezeigt, ohne konkret zu zeigen, was passiert. Personen werden meist nicht, als der, wer sie sind, gezeigt, sondern mit dem Zeichen ihres Hauses symbolisiert. Ein Targaryen wäre ein Drache, ein Baratheon wäre ein Hirsch.

Wenn sich also zum Beispiel in einem Drachentraum also ein Drache und ein Hirsch bekämpfen, kommt es vermutlich zu einem Kampf zwischen den Häusern Targaryen und Baratheon. Ob das aber ein Duell ist, eine Schlacht oder ein Kartenspiel, bleibt offen. Entsprechend schwer fällt es den Träumenden, ihre Prophezeiungen zu interpretieren.

Die wichtigsten Drachenträumer – Aegon, Daeron und Daenerys

Drachenträumer gibt es vermutlich in den meisten Generationen der Familie Targaryen. Allerdings sind sie nicht alle bekannt. Hier sind die wichtigsten.

Daenys Targaryen, die Träumerin: Daenys lebte noch im alten Valyria und war die Tochter von Aenar Targaryen. Als junges Mädchen träumte sie vom Untergang ihrer Heimat. Dies bewog Vater Aenar dazu, die komplette Familie samt Drachen aus Valyria abzuziehen und nach Drachenstein zu ziehen.

Aegon Targaryen, der Eroberer: Der Mann, der Westeros weitestgehend unter seiner Krone vereinen sollte, wurde ebenfalls von den Drachenträumen geplagt. Laut König Viserys aus House of the Dragon träumte Aegon von einem schlimmen Winter, der aus dem Norden kommt. Mit dem Winter solle aber auch ein Gegner erstarken, der nur mit Haus Targaryen auf dem Thron zu bezwingen sei.

Daeron Targaryen, der Betrunkene: Daeron ist der älteste Sohn von Prinz Maekar Targaryen und dafür bekannt, dass er sich regelmäßig bis zur Besinnungslosigkeit betrinkt. Grund dafür scheint zu sein, dass Daeron ebenfalls Drachenträume hat. Er kann damit nur scheinbar nicht umgehen und versucht einfach, immer zu betrunken zu sein, um zu träumen.

Daerons wahre Prophezeihung – SPOILER! Von mindestens einer seiner Prophezeihungen wissen wir, dass sie wahr wird: Daeron träumt, ein riesiger Drache würde auf Dunk fallen. Der Drache tot, Dunk überlebt. Während des Turniers in Ashford kommt es zu einem Urteil der Sieben, bei dem Kronprinz Baelor Targaryen in den Armen von Dunk stirbt.

Maester Aemon: Der jüngere Bruder von Daeron Targaryen und der ältere Bruder von Aegon V aka Ei ist der Maester der schwarzen Festung an der Mauer hoch im Norden von Westeros. Im hohen Alter träumt er von einem roten Stern und spricht mit Samwell Tarly darüber.

Daenerys Targaryen: Vor dem Schlüpfen ihrer drei Drachen Drogon, Viserion und Rhaegal träumt sie immer wieder von einem großen schwarzen Drachen. Später sieht sie sich selbst im Traum als ihren großen Bruder Rhaegar, der auf einem Drachen reitend scheinbar weiße Wanderer zerstört.

Neben ihnen gibt es noch eine ganze Reihe an vermuteten Drachenträumern, darunter Daemon II Blackfyre und auch Aegon V aka Ei selbst. Allgemein träumen die Targaryens nach dem Aussterben ihrer Drachen immer wieder davon, dass sie selbst Drachen seien oder sie zurückbringen sollten. So leiten die teils schwer deutbaren Träume die Entscheidungen von Königen, Prinzen und Prinzessinnen von Westeros. Im Guten wie im Schlechten.

Nicht von den Drachenträumen betroffen, trotz Verwandtschaft mit den Targaryens, ist Haus Baratheon. Sie stammen angeblich von einem Bastard-Bruder von Aegon dem Eroberer, ab und heiraten über die Jahre immer wieder in die Linie der Targaryens ein. Aber wer von ihnen sind eigentlich die Stärksten? Wir haben sie gerankt.