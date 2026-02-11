Fan fürchtet sich, dass A Knight of the Seven Kingdoms so endet wie Game of Thrones, doch der Kopf hinter der Serie entwarnt: „Wir wissen viel mehr“

EntertainmentNews
2 Min. Ody 0 Kommentare Lesezeichen
Fan fürchtet sich, dass A Knight of the Seven Kingdoms so endet wie Game of Thrones, doch der Kopf hinter der Serie entwarnt: „Wir wissen viel mehr“

A Knight of The Seven Kingdoms, der neuen Spinoff-Serie zu Game of Thrones, gehen irgendwann die Bücher aus. Fans schwant Übles, doch der Showrunner gibt Entwarnung: Ein Fiasko wie bei der finalen Staffel von GoT müssten Fans nicht befürchten.

Was ist das für eine Serie? A Knight of The Seven Kingdoms ist nach House of the Dragon die zweite Spinoff-Serie zu Game of Thrones auf HBO und ein weiteres Prequel.

Die Handlung folgt keinem der großen Häuser, sondern dem Ritter Ser Duncan „dem Großen“. Er wird von seinem jungen Knappen mit dem Spitznamen „Ei“ begleitet. Die Serie basiert erneut auf einer Buchvorlage von George R. R. Martin, diesmal sind es aber die drei Heckenritter-Novellen.

A Knight of the Seven Kingdoms zeigt im finalen Trailer, dass man mehr Humor erwarten kann als bei Game of Thrones
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
One Piece zeigt im neuen Trailer zu Staffel 2 so viele Teufelskräfte wie noch nie, doch die gefährlichste fehlt Der Trailer zu einem neuen Sci-Fi-Film ist so gut, dass ein sprechender Stein die Community emotional macht Um einen fiesen Seestern zu besiegen, wurde vor 66 Jahren die Justice League gegründet „Dieser Titan ist wie ein Gott“ – Der nächste Gegner von Godzilla steht fest und er ist so mächtig, dass die Riesenechse wieder Hilfe von Kong braucht Fan fürchtet sich, dass A Knight of the Seven Kingdoms so endet wie Game of Thrones, doch der Kopf hinter der Serie entwarnt: „Wir wissen viel mehr“ Markipliers Film Iron Lung bricht eine der wichtigsten Film-Regeln und macht damit alles richtig Scrubs, Two and a Half Men und The Big Bang Theory: Welche Comedy-Serien auf Pro7 waren die besten? Ein neuer Thriller auf Netflix über knallharte Cops schafft es in 89 Ländern auf Platz 1 Filmexperte verrät, welche 10 Filme ihr 2026 schauen solltet Einen Sci-Fi-Film auf HBO Max habe ich gleich mehrfach geschaut, obwohl er von der Kritik zerrissen wurde Die wichtigste Serie auf HBO Max endete schon vor über 18 Jahren, doch jeder Fan von Breaking Bad sollte sie gesehen haben Die 10 besten Animationsfilme von Batman, die euch die Wartezeit bis zum nächsten Kinofilm verkürzen

Wovor fürchten sich Fans? Den Machern der Serie gehen langsam aber sicher die Bücher aus: Es gibt nur drei Heckenritter-Novellen, eine zweite Staffel ist bereits in Produktion. Fans befürchten einen deutlichen Einbruch bei der Qualität, sollte die Buchvorlage auserzählt sein und die Serie trotzdem weiterlaufen.

Dasselbe Schicksal traf die Original-Serie. Den Showrunnern von Game of Thrones, David Benioff und D. B. Weiss, ging ab Staffel 5 die Buchvorlage aus. Die darauffolgenden Staffeln kamen immer schlechter an, bis es schließlich im finalen Fiasko von Staffel 8 mündete. 

Die letzte Staffel von Game of Thrones kam bei Fans überhaupt nicht gut an:

  • Auf Metacritic hat Staffel 8 mit 4,1/10 den mit Abstand schlechtesten User-Score aller Staffeln (auf Basis von 1.699 Wertungen)
  • Auf Rotten Tomatoes kommt das Finale nicht besser weg, denn bei über 10.000 Bewertungen von Zuschauern fallen gerade einmal 30 % davon positiv aus

Der Showrunner zeigt sich ganz offen – und beruhigt Fans

Was sagt der Showrunner dazu? Bei einer Fragerunde auf Reddit stellte ein Fan dem Showrunner von A Knight of The Seven Kingdoms, Ira Parker, daher eine ganz direkte Frage:

„Gibt es etwas, das du sagen kannst, um diese Befürchtungen zu zerstreuen – und vielleicht auch grobe Pläne dazu, was ihr nach Staffel 3 vorhabt?“

Parker erklärt, dass die Gefahr eines Fiaskos wie bei GoT Staffel 8 zwar nicht ganz weg, aber geringer sei. Er sagt: „In gewisser Weise wissen wir durch all das Begleitmaterial viel mehr darüber, was nach diesen drei Novellen passiert.“ Das „Begleitmaterial“ ist in diesem Fall das Hauptwerk von George R. R. Martin, Das Lied von Eis und Feuer.

Sollte die Serie nach dem dritten Buch weiterlaufen (was noch nicht garantiert ist), wolle man zudem eng mit dem Autoren zusammenarbeiten.

„Alles, was über Buch 3 hinausgeht (falls wir jemals das wunderbare Glück haben sollten), würde George stark einbeziehen.“

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Einen Targaryen aus der neuen Serie zu Game of Thrones kennt ihr schon seit 14 Jahren
von Niko Hernes
Mehr zum Thema
Die große Mauer in Game of Thrones soll die Sieben Königreiche vor Bedrohungen schützen, doch wusstet ihr, wer sie erbaut haben soll?
von Niko Hernes
Mehr zum Thema
6 Serien, die sogar „Game of Thrones“-Autor George R.R. Martin begeistern konnten
von Linda Baumgartl

Über das Ende von Game of Thrones haben sich inzwischen auch einige der Schauspieler geäußert. Auch sie waren nicht alle begeistert davon, wie das Finale umgesetzt wurde. Der Schauspieler von Jon spricht endlich über das vermasselte Ende von Game of Thrones und die Fehler von Staffel 8

Quelle(n): Titelbildquelle: HBO Max auf YouTube
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
1
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Fallout Season 2 Featurette Lucy

Eine der perfidesten Vaults in Fallout steht ausgerechnet unter einer Schule, trennt Kinder von ihren Eltern

Scrubs Revival Trailer Dr. Cox v2

Der beste Charakter in Scrubs kommt in nur 3 Folgen vor, zeigt, warum die Serie nach 15 Jahren noch immer so gut ist

Warner Bros. Press Dexter Sol-Ansell AKoTSK Folge 5

Einen Targaryen aus der neuen Serie zu Game of Thrones kennt ihr schon seit 14 Jahren

Heath Ledger Dark Knight Joker Bleistiftszene

Joker ist so bedrohlich wie noch nie, weil er als reicher Typ das komplette Gegenteil von Batman ist

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx