Der Schauspieler von Jon Snow spricht endlich über das vermasselte Ende von Game of Thrones und die Fehler von Staffel 8

Game of Thrones ist ein TV-Phänomen gewesen und gilt bis heute als eine der besten Serien aller Zeiten. Zumindest bis auf das Ende, das vielen Zuschauern sauer aufgestoßen ist. Auch einer der Hauptdarsteller, Kit Harington, ist nicht zufrieden mit dem Finale.

Warum war das Ende von Game of Thrones nicht zufriedenstellend? Game of Thrones basiert auf den Büchern Das Lied von Eis und Feuer von George R.R. Martin. Das Problem mit Game of Thrones war ab der 6. Staffel aber, dass es nichts mehr zum Adaptieren gab.

Man hat sich zwar vorher schon viele Freiheiten genommen, von den Ereignissen aus den Büchern abzuweichen. Ab Staffel 6 mussten die Autoren der Serie aber alleine versuchen, ein Ende zu finden. Staffel 6 war noch beliebt, Staffel 7 und 8 nicht mehr. Das Serien-Ende ließ viele Fans unzufrieden zurück und das weiß auch Kit Harington, wie er in einem Interview verrät.

Mittlerweile arbeiten Autoren der Serie schon an einer anderen Buchverfilmung: Bald startet eine große Sci-Fi-Serie von den Machern von Game of Thrones – Der finale Trailer bereitet Gänsehaut

Wir waren alle so verdammt müde

Was sagt Harington über Staffel 8? In einem Interview mit dem GQ-Magazine sprach Kit Harington auch über die 8. Staffel von Game of Thrones. Er erklärt, dass es einfach enden musste, weil keiner mehr Energie hatte. Die Meinung, dass das Ende zu schnell kam, würde er aber verstehen. Er ist sich unsicher, ob es dazu eine Alternative gegeben hätte.

Ich denke, wenn es einen Fehler am Ende von Thrones gab, dann den, dass wir alle so verdammt müde waren, dass wir nicht länger hätten weitermachen können. […] Wenn ich mir Bilder von mir aus der letzten Staffel anschaue, sehe ich erschöpft aus. Ich sehe erschöpft aus. Ich hatte keine weitere Staffel mehr in mir. Kit Harington über die letzte Staffel von Game of Thrones (Quelle: GQ-Magazine)

Als er nach der letzten Folge gefragt wird, sagt er, dass jeder seine eigene Meinung hätte. Er glaube, dass story-technisch wahrscheinlich zum Ende hin Fehler gemacht worden sind. Er glaubt, dass es interessante Entscheidungen gab, die nicht richtig funktionierten.

Was ist mit seinem eigenen Spin-Off? Auch über das Spin-Off zu Jon Snow wird er im Interview gefragt. Die Pläne an der Serie wurden mittlerweile ausgesetzt. Harington möchte dazu keine Details abgeben, erzählt aber, dass er ursprünglich keine Lust auf das Spin-Off hatte. Die Idee über einen Soldaten nach dem Krieg fand er dann aber doch interessant.

Laut ihm wurde für Jahre an der Geschichte gearbeitet, doch nichts davon soll spannend gewesen sein, weswegen man die Arbeiten an der Geschichte erst einmal pausiert hat.

Harington erzählt auch, wie wichtig Game of Thrones für sein Leben sei. Er glaubt, es könnte die größte und wichtigste Arbeit sein, an der er jemals gearbeitet hat. Er habe seine Frau und Freunde fürs Leben am Set kennengelernt. Harington versucht aber auch, sich von der Show zu distanzieren, damit die Leute mehr sehen als nur Jon Snow. Auch persönlich braucht er eine Pause von Westeros: Der Schauspieler von Jon aus Game of Thrones glaubt nicht, dass er jemals House of the Dragon gucken wird