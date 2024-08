Die 2 größten Stars von Game of Thrones sagen: Sie werden wohl nie House of the Dragon schauen

Kit Harrington (Jon Snow) und Emilia Clarke (Daenerys, die Mutter der Drachen) sind Schauspieler, die durch Game of Thrones einen Boost in ihrer Karriere bekommen haben. Ganze acht Staffeln verbrachten die Schauspieler in Westeros und das ist für sie anscheinend erstmal genug, wie beide in Interviews verraten.

Was sagt Kit Harrington über House of the Dragon? Die 2. Staffeln von House of the Dragon hatte diese Woche ihre finale Folge und mit der Ankündigung einer dritten und vierten Staffel kann man davon ausgehen, dass die Serie ein ziemlicher Erfolg ist.

Kit Harrington, der Schauspieler von Jon Snow aus Game of Thrones, wünscht dem Team hinter dem Prequel alles Gute. In einem kurzen Interview mit Associated Press verriet der Schauspieler, dass er die Serie nicht gucken kann.

Einfach zu lange in Westeros gewesen

Im Zuge der Premiere der neuen Staffen der Serie Industry wurde Kit Harrington nach House of the Dragon gefragt. Überraschenderweise hat er die Serie nicht gesehen und hat es auch nicht vor, wie er verrät.

Ich habe zu viel Zeit da verbracht. Ich wünsche ihnen alles Gute. Ich höre es ist wunderbar und läuft richtig gut, aber ich glaube nicht, dass ich die Serie jemals gucken werde und ich glaube nicht, dass ich Game of Thrones in den nächsten Jahren nochmal schauen werde. Kit Harrington über House of the Dragon (Quelle: Associated Press)

Zwischen 2011 und 2019 spielte er die Rolle von Jon Schnee in Game of Thrones. Das ist eine extrem lange Zeit, in der man wenig andere Projekte macht, vor allem wenn man eine größere Rolle in der Serie hat. Seine geplante Spin-Off-Serie zu Jon Snow ist erstmal auch vom Tisch. Er findet die Idee von Prequels grundsätzlich besser.

In einem Interview mit Collider sprach er darüber, dass Prequels eins der natürlichsten Dinge sei, die man machen kann. Als Beispiel nennt er Better Call Saul und House of the Dragon. Er erklärt, dass man mit Fortsetzungen große Probleme haben kann.

Auch Daenerys hat nicht mehr viel Lust auf Westeros

Was sagt Emilia Clarke zu House of the Dragon? In einem Interview mit der Variety im Januar 2024 sprach auch Emilia Clarke, die Schauspielerin von Daenerys über House of the Dragon. Auch sie hat erstmal genug von Westeros und schaut sich die Show nicht an.

Ich kann es einfach nicht tun. Es ist so seltsam. Es ist so seltsam. Es ist so, als würde jemand sagen: “Willst du zu diesem Klassentreffen gehen, das nicht in deinem Jahr ist? Willst du zu diesem Klassentreffen gehen?” So fühlt es sich an. Ich vermeide es. Emilia Clarke über House of the Dragon (Quelle: Variety)

Auch sie verbrachte 8 Jahre ihres Lebens als eine der Hauptrollen in Game of Thrones und wenn man so viel Zeit mit einer Welt verbringt, dann ist es natürlich, dass man sich erstmal anderen Dingen widmen möchte. Bis heute haben sich viele Szenen aus Game of Thrones in die Köpfe der Fans eingebrannt. Eine der schockierendsten war die Rote Hochzeit: Der Autor von Game of Thrones denkt nach 13 Jahren an die schlimmste Szene zurück: „Ich habe das Kapitel beim Schreiben ausgelassen“