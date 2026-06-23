Der neue Drache in House of the Dragon sollte alle daran erinnern: Die Targaryens kontrollieren sie nicht

Die dritte Staffel von House of the Dragon ist gerade gestartet und MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß verarbeitet Folge eins gerade noch mental. Eine Sache möchte sie klarstellen: Den neuen Drachen trifft keine Schuld.

Erst einmal ganz ohne Spoiler: Als Montagabend die Credits von House of the Dragon Staffel 3 Episode 1 über den Bildschirm liefen, saß ich mit Tränen in den Augen auf der Couch. Schlachten, Drachen, Inzest – alles, was man so von einem Familien-Drama rund um die Targaryens erwartet.

Es gibt sogar einen neuen Drachen, der ganz schön viel Unfug treibt und den Plot vor allem gegen Ende bestimmt. Ich bin großer Fan von diesem neuen geschuppten Familienmitglied , weil es ganz klar die Grenzen der Targaryens und ihrer Kontrolle über die Biester aufzeigt.

Wie sagte schon König Viserys (möge er in Frieden ruhen) in Staffel 1: Die Vorstellung, dass wir die Drachen kontrollieren, ist eine Illusion .

Video starten House of the Dragon zeigt im finalen Trailer zur 3. Staffel den immer weiter eskalierenden Konflikt der Targaryens Autoplay

Ein feuerspeiender Fall für den Kieferorthopäden

Achtung, Achtung! Spoiler! Ab diesem Punkt im Artikel findet ihr nur noch Spoiler! Wer die erste Folge der dritten Staffel noch nicht gesehen hat, möge den Artikel verlassen und sich vielleicht Ab diesem Punkt im Artikel findet ihr nur noch Spoiler! Wer die erste Folge der dritten Staffel noch nicht gesehen hat, möge den Artikel verlassen und sich vielleicht mit dem einen König aus Westeros beschäftigen, der keine Mistkröte war

Der Neuzugang im feuerspeienden Teil des House-of-the-Dragon-Casts ist der wilde Drache Schafsdieb. Er ist die Erfüllung der Träume von Daemons Tochter Rhaena, die bis dahin drachenlos war. Auch wenn Schafsdieb ziemlich reudig ist:

Er ist matschbraun, hat keinerlei Manieren und sein Unterbiss ist ein Traum für jeden Kieferorthopäden. Als wilder Drache hat er auch nie eine Ausbildung genossen. Vermutlich kann er nicht mal valyrisch.

Entsprechend holprig starten die beiden in ihre neu gefundene Beziehung. Erstmal fliegen die zwei zu Rhaena nach Hause, nach Hochflut. Dort braut sich allerdings etwas zusammen: Jason Lannister hat es in Staffel 2 schon geschafft, die Triachie anzuheuern, und jetzt muss endlich die Blockade der Bucht von Königsmund weg.

Die Schlacht startet mit guten Karten für Team Schwarz: Ihre Flotte sichtet die Triachie frühzeitig und dank eines schnellen Rabens stehen ihr Prinz Jacaerys und seine Verlobte Baela mit ihren Drachen zur Seite.

Aber dann erreichen Rhaena und Schafsdieb Hochflut. Und alles geht schief.

Rhaena befiehlt ihrem Drachen, den sie zu dem Zeitpunkt vielleicht gerade mal ein paar Stunden kennt und der schlicht keinerlei Ausbildung hat, sich in den Kampf einzumischen. Schafsdieb fliegt auch los, aber sein Feuer verteilt er auf gegnerische wie auch auf verbündete Schiffe. Ein absolutes Desaster, das die Schlacht ins Chaos stürzt.

Jace und Baela sind natürlich erst einmal verwirrt. Sie setzen auf Angriff, weil: Wer ist dieser Reiter, wer ist dieser Drache und auf wessen Seite stehen sie? Beide verstehen schnell, dass Rhaena jetzt eben selbst einen Drachen hat, und schwenken ab.

Aber Schafsdieb versteht nicht, dass die beiden anderen Feuerspeier Freunde sind. Vermax und Mondtänzer haben ihn angegriffen. Das findet Schafsdieb überhaupt nicht gut. Also geht er in die Offensive über.

Im folgenden Gefechtschaos trifft eine Harpune mit Anker Vermax. Der junge Drache versucht weiter zu fliegen, doch die Wunde und das Gewicht des Ankers ziehen ihn runter. Er ertrinkt elendlig. Sein Reiter Jacaerys kann sich noch vom Sattel lösen, wird aber von Armbrustbolzen niedergestreckt.

So verliert Team Schwarz seinen Kronprinzen und einen Drachen. Rhaenyra verliert ihren ältesten Sohn. Und alles nur, weil Schafsdieb Amok gelaufen ist.

Aber ist es wirklich Schafsdiebs Schuld?

Ich hatte leider Recht Mehr zum Thema House of the Dragon Staffel 3 wird mich absolut zerstören, weil ich schon weiß, was in Westeros passieren wird von Sophia Weiss

Ein Drache ist auch nur ein Tier

Schafsdieb ist ein wilder Drache ohne Ausbildung. Vermutlich hat er Menschen nie wirklich an sich rangelassen. Er lebt bis zur Schlacht auch einsam und ohne Artgenossen irgendwo bei Hohenehr.

Wenn ich nach ca. 80 bis 90 Jahren wunderbarem Alleinleben plötzlich mit Harpunen und Feuerbällen beschossen werde und dann auch noch zwei Artgenossen auf mich zugestürmt kommen? Dann würde ich vermutlich auch erstmal richtig Angst bekommen. Entsprechend wäre meine Reaktion gar nicht so anders als die von Schafsdieb.

Ein Drache ist auch nur ein Tier mit einem eigenen Kopf, Instinkten und Erfahrungen. Die werden von einer frischen Verbindung wie der mit Rhaena nicht mal eben überschrieben.

Kann man einem verängstigten Lebewesen, das sich in einer neuen, bedrohlichen Situation befindet, einen Vorwurf machen?

Ganz Ähnliches ist ja Aemond auch mit Vhagar passiert. Seinem geschockten Gesichtsausdruck nach dem Mord an Luke zu schließen, war es niemals Aemonds Absicht, seinen Neffen zu töten. In dem Moment hat Vhagar übernommen.

Am Ende ist es ganz egal, wer hier die Schuld trägt. Rhaena wollte nur helfen. Schafsdieb hatte Angst und hat wie ein verängstigtes Tier reagiert. Allen guten Intentionen zum Trotz ist Jace jetzt tot.

Viele der jungen Targaryens und Velaryons scheinen aber den weisen Spruch von König Viserys nie gehört zu haben:

Die Vorstellung, dass wir die Drachen kontrollieren, ist eine Illusion. Sie sind eine Macht, mit der der Mensch niemals hätte spielen sollen. Eine Macht, die Valyria ins Verderben stürzte. Wenn wir unsere eigene Geschichte ignorieren, wird sie uns dasselbe antun.

Wenn die junge Generation dies eines Tages versteht, leben sie vielleicht etwas länger. Vielleicht auch einen Ticken friedlicher. Oder auch nicht – ihre Geschichte ist ja leider schon geschrieben.

Ich habe noch so einige Gefühle rund um Folge 1 von House of the Dragon Staffel 3. Zum Beispiel möchte ich gerne die Skin-Care-Routine von Larys Strong haben, der in dieser Episode trotz großer Reise einfach fabelhaft aussieht. Ulf der Weiße ist übrigens der Einzige aus dem Cast, der vermutlich einen Horrorfilm überleben würde. Ich freue mich entsprechend schon auf Folge 2. Wann es die gibt? Lest ihr in unserem Artikel zu allen Terminen der neuen Staffel.