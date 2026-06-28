Die Drachen aus House of the Dragon sind so gut, dass ihr Aussterben für Westeros trotzdem das Beste war

Drachen sind in House of the Dragon die großen Stars, die jede Szene an sich reißen. Für MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes steckt hinter den fliegenden Echsen aber viel mehr als nur eine Waffe für die Targaryens.

Ich mag Drachen und damit bin ich wohl nicht allein, denn es gibt wenige Fantasy-Wesen, die so beliebt sind wie die feuerspeienden Monster. Laut der New York Times gab es bereits 2700 Jahre vor Christus in China und Indien Legenden über Wesen, die man als Drachen bezeichnen könnte.

In Fantasy-Werken sind sie ein wichtiges Wesen, so nutzt sie auch Tolkien in seinen Geschichten run dum Mittelerde. Für mich gehören die Drachen aus Westeros, insbesondere aus der Serie House of the Dragon, zu den besten, die ich jemals gesehen habe. Das liegt nicht nur am tollen Design, sondern an ihrer Rolle im Plot und in der Welt.

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Drachen sind die Atomwaffen von Westeros

In Westeros sind Drachen einer der wichtigsten Gründe, warum die Targaryens so lange die Herrscher des Königslande waren. Ein einzelner Reiter kann mit seinem Drachen ganze Armeen vernichten. Das macht aus den Drachen regelrechte Massenvernichtungswaffen und hebt sie auf eine höhere Stufe als in vielen anderen Filmen und Serien.

Was House of the Dragon so wunderbar macht, ist es, die Drachen als Plotelement zu nutzen, ohne sie immer aktiv zu zeigen. Drachen sind eine Ressource, die die Kraft der 2 Seiten (Grün und Schwarz) darstellen. Wenn man den Dialogen zum Thema folgt, macht man aus den Drachen nicht nur die Haustiere der Targaryens, man erhebt sie zu einem Mythos, einer Waffe zur Abschreckung – zumindest so lange, wie keine der Seiten sie einsetzt.

In einem Interview mit Penguin Random House (Quelle: YouTube) ging George R. R. Martin auf die Drachen als Metapher für nukleare Waffen ein. Dort sagt er: Sie sind die verheerendste Waffe und verursachen große Zerstörung und massive Verluste an Menschenleben . In diesem Interview spricht er von der Angst vor Atomwaffen, nachdem die USA sie eingesetzt haben, und dass man überlegte, sie auch in anderen Konflikten zu nutzen. Aber wir haben es nie getan, wir haben uns immer zurückgehalten. Wir waren die Drachenreiter, die ihre Drachen nur zur Abschreckung einsetzten .

Ein Krieg vor dem Einsatz von Drachen ist ein anderer als nach dem Einsatz. Ein Ritter kann noch so gut kämpfen, im Inferno des Feuers ist er auch nichts weiter als Kanonenfutter. Genau diesen Gedanken verkörpert House of The Dragon richtig gut.

Die Drachen aus Westeros sind aber nicht nur besonders, weil sie eine Analogie zu Massenvernichtungswaffen sind. Sie sind Wesen mit einer Persönlichkeit und eigenem Willen, so wie ihre Reiter.

Schon Dracheneier werden Targaryen in die Wiege gelegt (Bildquelle: HBO Max auf YouTube)

Die Targaryen und die Drachen

Als Reiter der Drachen wird den Targaryens eine große Macht in die Wiege gelegt. Anders als bei Waffen wie einem valyrischen Schwert oder einer Bombe aus Seefeuer binden sich die Targaryens schon als Kinder an einen Drachen. Sie behandeln die Wesen als Haustiere, manchmal vielleicht sogar als Freunde. Der Einsatz von Drachen im Kampf findet also auch auf einer emotionalen Ebene statt.

Darüber steht aber die Persönlichkeit und das Gemüt der Drachen selbst. Auch wenn es Figuren gerne mal so darstellen, als sei es eine Form von Symbiose: Die Reiter sind den Drachen letztendlich untergeordnet.

Das sah man besonders gut in der 1. Folge von Staffel 3. Fühlt sich ein Drache bedroht und versteht die Situation nicht, kann aus Freund schnell Feind werden. Sie können das Ergebnis einer Schlacht beeinflussen, aber nicht immer auf der Seite, die man als Reiter repräsentiert. Viserys I. Targaryen sagte selbst: Die Vorstellung, dass wir die Drachen kontrollieren, ist eine Illusion

Daraus entsteht ein Grusel oder eine Bedrohung, die ich sonst bei Massenvernichtungswaffen in Serien und Filmen nicht empfindet. Eine Atomwaffe wird eingesetzt. Sie hat keine eigenen Gefühle und basiert nur auf dem Willen der Person, die den roten Knopf drückt.

Bei einem Drachen in Westeros weiß man nie, ob er plötzlich austickt und alles ohne Kontrolle vernichtet. Für mich entwickelt sich in jeder Folge mit den Drachen in House of The Dragon ein Zwiespalt, denn eigentlich finde ich sie ziemlich toll.

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Ich liebe die Drachen von Westeros, aber sie müssen weg

Abseits von der thematischen Ebene liebe dich, wie die Serie die Drachen darstellt. Sie sind anmutig, toll designt und alle visuell so unterschiedlich, dass man sich ihre Persönlichkeit merken kann. Wenn ein Drache stirbt, trauere ich sogar – die Reiter sind mir oft egal, aber wenn den fliegenden Echsen etwas passiert, geht das gar nicht.

Es sind die wohl visuell besten Drachen, die ich jemals gesehen habe, aber sie müssen weg. Obwohl ich klar auf Rhaenyras Seite bin, sehe ich die Zerstörung. Keine gewonnene Schlacht fühlt sich befriedigend an, denn wie viel hat der Sieg gekostet? Es sind nicht nur Menschenleben. Jedes Mal steigt die Schwelle, inwieweit man die Drachen einsetzt.

Das Beste, was Westeros jemals passiert ist, ist wohl das Aussterben der Drachen. Niemand sollte eine solche Macht besitzen und niemand sollte das Schicksal erleiden, sich in einer Schlacht mit einem Drachen zu befinden. Die Weißen Wanderer sind nicht die größte Gefahr für die Menschheit, es waren die Targaryen.

In ihrem Drang nach Macht warfen sie sogar ihre eigenen Prinzipien über Bord. Am besten wird das durch die Drachensamen, die Bastarde der Targaryen, gezeigt. Sie sind eine große Bedrohung für Thronerben, aber die Drachen sind wichtiger als der Thron, um den man eigentlich kämpft – das ist ein Machthunger, der noch gruseliger ist als die Wesen selbst.

Was sagt ihr zu den Drachen in Westeros? Habt ihr einen anderen Favoriten aus Filmen, Serien und Büchern? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. In Westeros gibt und gab es viele Drachen, aber welche sind die stärksten: Die 10 mächtigsten Drachen im Universum von Game of Thrones im Power-Ranking