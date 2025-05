Herr der Ringe: Die 4 stärksten Drachen im Power-Ranking

Warhammer schenkt euch in Space Marine 2 einen neuen Modus, in dem ihr mit einem Dreadnought kämpfen könnt, aber nicht so wie ihr das wollt

Warhammer schenkt euch in Space Marine 2 einen neuen Modus, in dem ihr mit einem Dreadnought kämpfen könnt, aber nicht so wie ihr das wollt

Einige Drachen wurden nämlich nur namentlich genannt, was es schwierig macht, sie miteinander zu vergleichen. Deshalb zählen für diese Liste lediglich die vier Exemplare, die vom Mittelerde-Chef höchstselbst in seinen Texten behandelt wurden.

In Mittelerde gibt es zahlreiche gefährliche Kreaturen, darunter die Drachen. Die meisten davon tauchen in den Filmen von Peter Jackson gar nicht auf, sind aber in der Lore legendär und gefürchtet. Welcher ist der Stärkste?

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to