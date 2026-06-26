House of the Dragon: Wie sind die Teams nach der 1. Folge von Staffel 3?

Die dritte Staffel von House of the Dragon ist endlich gestartet. In der ersten Folge werdet ihr direkt mit zahlreichen Charakteren konfrontiert. Falls ihr durch die zweijährige Pause nicht mehr alle auf dem Schirm habt – kein Problem! Wir fassen euch kurz die wichtigsten Personen zusammen und schauen, wie die Teams nach der aktuellen Folge aussehen.

Wofür stehen die Teams? In House of the Dragon stehen die beiden Teams für die rivalisierenden Fraktionen, die sich im Erbfolgekrieg um den Eisernen Thron gegenüberstehen.

Team Schwarz möchte den rechtmäßigen Anspruch von Rhaenyra durchsetzen. Sie wurde von ihrem Vater König Viserys I. offiziell zur Thronfolgerin ernannt.

Team Grün kämpft hingegen für den Anspruch von Aegon II., dem ältesten Sohn von König Viserys. Da Frauen in Westeros eigentlich von der Erbfolge ausgeschlossen sind, sehen ihn viele als rechtmäßigen Nachfolger.

Spoilerwarnung: Es gibt eine Menge Spoiler zu House of the Dragon bis einschließlich Staffel 3 Folge 1.

Video starten House of the Dragon zeigt im finalen Trailer zur 3. Staffel den immer weiter eskalierenden Konflikt der Targaryens Autoplay

Team Schwarz im Überblick

Königin Rhaenyra Targaryen

Drache: Syrax

Rhaenyra ist die Hauptfigur bei Team Schwarz. Sie wurde von ihrem Vater, König Viserys I., zur Erbin des Eisernen Throns ernannt. Nach dem Tod des Königs wurde ihr Anspruch jedoch übergangen, als die Grünen stattdessen Aegon II. krönten.

Rhaenyra führt die Schwarzen von Drachenstein aus an. Dort kämpft sie darum, genug Drachen und Verbündete zu mobilisieren, um ihren Anspruch durchzusetzen.

Daemon Targaryen

Drache: Caraxes

Daemon ist der Bruder des verstorbenen Königs und damit Rhaenyras Onkel. Später heiraten die beiden und bekommen drei gemeinsame Kinder: Aegon III., Viserys II. und Visenya, die jedoch schon bei der Geburt verstirbt.

Daemon ist ein gefährlicher und impulsiver Drachenreiter. In Staffel 2 zieht er nach Harrenhal, um die Flusslande für die Schwarzen zu gewinnen. Dabei wird er von rätselhaften Visionen und Halluzinationen heimgesucht.

Alys Strom

Alys Strom ist eine uneheliche Tochter des Hauses Kraft. Sie lebt auf Harrenhal, wo sie als eine Art Heilerin und Kräuterkundige dient. Sie ist eng mit den Visionen von Daemon verwoben. Es ist allerdings nicht ganz klar, ob sie diese tatsächlich selbst hervorruft, oder nur viel Wissen über alte Magie besitzt.

In Staffel 2 hilft sie Daemon, seinen Ehrgeiz zu hinterfragen und so seine Loyalität Rhaenyra gegenüber wiederherzustellen.

Ser Simon Kraft

Ser Simon Kraft ist der Kastellan von Harrenhal und Großonkel von Larys Kraft. Da er weiß, dass Larys seinen eigenen Vater und Bruder kaltblütig ermordet hat, kann er ihn verständlicherweise nicht besonders gut leiden.

Als Daemon in Staffel 2 mit seinem Drachen in Harrenhal landet, ist Simon klug genug, keinen Widerstand zu leisten. Er übergibt die Festung und schwört Königin Rhaenyra die Treue.

Jacaerys Velaryon (verstorben)

Drache: Vermax

Jacerys ist der älteste Sohn von Rhaenyra und (offiziell) Laenor Velaryon. Allerdings ist am Hof praktisch jedem klar, dass sein leiblicher Vater Harwin Kraft ist. Diese Gerüchte verfolgen ihn seine ganze Kindheit.

Später entwickelt sich Jace vom unsicheren Jungen zu einem verantwortungsbewussten Anführer, der seine Mutter tatkräftig unterstützt. In Staffel 2 reiste er in den Norden und sicherte sich die Treue der Starks.

In der aktuellen dritten Staffel wurde ihm sein sein Mut jedoch zum Verhängnis. Um seine Mutter zu schützen sperrte er sie kurzerhand ein und flog selbst auf Vermax in die Schlacht. Im chaotischen Geschehen wird Vermax schließlich mit Enterhaken getroffen und unter Wasser gezogen. Kurz darauf stirbt auch Jace, getroffen von mehreren Pfeilen.

Lord Corlys Velaryon

Lord Corlys Velaryon, genannt die Seeschlange, befehligt die mächtigste Flotte von Westeros. Nach schweren Verletzungen und dem Verlust fast seiner gesamten Familie nimmt er widerwillig den Posten als Rhaenyras „Hand der Königin“ ein.

Am Ende von Staffel 2 ernennt Colys seinen unehelichen Sohn Alyn von Hull zum Erben von Driftmark.

Mysaria

Mysaria ist die ehemalige Geliebte von Daemon. Sie baute ein großes Spionagenetzwerk auf und ist auch als „Weißer Wurm“ bekannt. Später arbeitet sie für Rhaenyra, der sie wichtige Informationen liefert.

Baela Targaryen

Drache: Mondtänzer

Baela ist die älteste Tochter von Daemon und seiner ersten, inzwischen verstorbenen Ehefrau Laena Velaryon. In Staffel 2 schlug sie das Angebot aus, Erbin von Driftmark zu werden, da sie sich eher als Targaryen sieht.

Um Erbstreitigkeiten mit dem Haus Velaryon vorzubeugen, wurde eine Verlobung zwischen Baela und Jacerys vereinbart. Ansonsten ist Baela eine mutige Drachenreiterin, die Rhaenyra aktiv im Krieg unterstützt.

Rhaena Targaryen

Drache: Schafsdieb

Rhaena ist die Zwillingsschwester von Baela. Anders als ihre Schwester besitzt sie jedoch lange keinen Drachen, was ihr sehr zu schaffen macht.

In Staffel 2 wird sie mit Rhaenyras jüngeren Söhnen in Sicherheit geschickt und stößt auf den wilden Drachen Schafsdieb.

Alyn aus Holk

Alyn ist ein unehelicher Sohn von Corlys Velaryon. Er ist ein fähiger Seemann und rettete Corlys das Leben, woraufhin er befördert wurde.

Obwohl Corlys ihn am Ende von Staffel 2 zum rechtmäßigen Erben ernennt, ist Alyn extrem unterkühlt, da Corlys ihn und seinen Bruder jahrelang in Armut ignoriert hat.

Addam aus Holk

Drache: Seerauch

Addam ist Schiffszimmermann und ebenfalls ein unehelicher Sohn von Corlys Velaryon.

In Staffel 2 wird er völlig überraschend von Laenor Velaryons altem Drachen Seerauch als neuer Reiter erwählt. Er schwor Königin Rhaenyra daraufhin sofort die Treue.

Hugo Hammer

Drache: Vermithor

Hugo Hammer ist ein armer Schmied aus Königsmund, allerdings mit Targaryen-Blut. Er leidet in der belagerten Hauptstadt unter der Hungersnot, während seine kleine Tochter schwer erkrankt und schließlich stirbt.

Er ist Teil der „Drachensamen“, den Bastarden mit potentiellem Targaryen-Blut, die Rhaenyra als Drachenreiter rekrutieren möchte. Auf Drachenstein schafft er es tatsächlich und zähmt den riesigen Drachen Vermithor.

Ulf

Drache: Silberschwinge

Ulf, auch genannt Ulf der Säufer, ist ein Trinker aus den Slums von Königsmund. Er prahlt gerne mit seiner angeblichen Targaryen-Abstammung und folgt daher auch dem Ruf nach Drachenstein.

Dort stolpert er mehr oder weniger durch Glück in die Nähe der Drachendame Silberschwinge, die ihn als Reiter akzeptiert. Er zeigt sich im Anschluss schnell arrogant und respektlos gegenüber der königlichen Familie.

Wer zu Team Grün gehört, erfahrt ihr auf der nächsten Seite: