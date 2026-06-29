House of the Dragon Staffel 3: Folge 2 – Spoiler

Wöchentlich erscheint eine neue Folge zur 3. Staffel von House of the Dragon. Was in der 2. Folge passiert, fasst euch MeinMMO in einem Spoiler-Artikel zusammen.

Achtung: Der folgende Artikel spoilert die Handlung der 2. Folge der 3. Staffel von House of the Dragon.

Die 1. Folge der neuen Staffel startete mit einem Knall. Die erbitterte Schlacht an der Gurgel fand statt und forderte viele Opfer. Die neue Folge zeigt die Konsequenzen dieses Kampfes und wie es mit der Beschaffung des Throns durch Rhaenyra weitergeht.

Wir fassen euch nach dem Video zusammen, was nach der Schlacht passiert ist.

Video starten House of the Dragon zeigt im finalen Trailer zur 3. Staffel den immer weiter eskalierenden Konflikt der Targaryens Autoplay

Der Epilog einer Seeschlacht

Wie geht es nach der Schlacht in Folge 1 weiter? Obwohl Rhaenyras Truppen die Schlacht gewonnen haben, fühlt es sich nicht so für sie an. Ihr Sohn Jace starb aufgrund Rhaenas unvorsichtigen Einsatzes von Schafsdieb. Sie hingegen ist zum grünen Tal geflohen und macht einen Pakt mit Lady Jeyne Arryn, um sich zu verstecken. Als Ausgleich gibt es mit Schafsdieb einen Drachen im Tal.

Rhaenyra leidet nach dem Tod ihres Sohnes und versinkt in Trauer. Ganz woanders feiert Daemon zusammen mit den Starks und den Truppen der Flusslande den Sieg gegen die Lennister-Armee. Zusätzlich dazu verscherzt er es sich mit Alys Rivers. Falls ihr euch fragt, wo Aegon II. eigentlich ist, der ist mit Lord Larys noch auf der Flucht.

Lord Corlys befindet sich nach dem Kampf auf einem Strand mit seiner Enkelin und seinen beiden Bastarden. Er verspricht den beiden den Namen Velaryon, also eine Legitimation.

Währenddessen bereitet Alicent, wie versprochen, in Königsmund insgeheim die Rückkehr von Rhaenyra vor.

Daemon reist vom Schlachtfeld nach Drachenstein, um Rhaenyra beizustehen. Vorher quatscht er aber noch mit seiner Ex-Geliebten Mysaria über Rhaenyras Gefühle für Alicent.

Der Meister des Rechts, Jasper Wyld, merkt indes, dass Alicent die Krone verraten hat und konfrontiert sie. Dabei will er sie missbrauchen, wird aber vom Grand Maester und Wachen aufgehalten und festgenommen (und später von Daemon getötet).

Der Weg ist frei für Rhaenyra.

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Die Rückkehr zum Thron

Wie geht es für Rhaenyra weiter? Motiviert von Daemon bereitet Rhaenyra den Flug nach Königsmund vor und widersetzt sich ihrem Rat. So begeben sich Rhaenyra, Daemon, Ulf und Hugo mit ihren Drachen dorthin und werden dank der Vorbereitung von Alicent von den Wachen nicht abgeschossen.

Im Roten Bergfried kämpft sich Daemon durch ein paar Soldaten. Am Thron werden sie dann von einer größeren Gruppe angegriffen, aber Daemons alte Freunde bei der Stadtwache kommen zu Hilfe.

Während das passiert, fliegt Aemond mit Drache Vhagar nach Harrenhal und tötet dort alle Anwesenden, auch Simon Kraft. Er wird aber verletzt. Am Boden liegend, wird er von Alys Rivers begrüßt.

Rhaenyra ergattert endlich den Thron und zu seiner großen Freude entdeckt Daemon im Keller einen eingesperrten Otto Hohenturm, den Rhaenyra im Thronsaal hinrichtet.

Die Folge endet mit Rhaenyra, die weinend auf dem Eisernen Thron sitzt und Wachen bringen Alicent und ihre Tochter Helaena rein, die sehen, wie Otto tot am Boden liegt.

Obwohl Rhaenyra jetzt auf dem Thron sitzt, ist ihr Krieg noch nicht beendet. In den nächsten Folgen muss sie erstmal aufräumen und zeigen, wie sie sich als Königin behauptet. Falls ihr wissen wollt, welche Könige in Westeros die besten waren, haben wir eine Liste für euch: Die 10 besten Könige aus dem Universum von Game of Thrones im Ranking