10 Masterminds aus dem Universum von Game of Thrones im Power-Ranking – Wer spinnt die klügsten Intrigen?

Im Universum von Game of Thrones ist reine Kampfkraft nicht alles. Viel gefährlicher sind diejenigen, die durch Geduld, Manipulation und politisches Geschick die Fäden im Hintergrund ziehen. Doch wer spinnt die klügsten Intrigen?

Wonach wurde das Ranking erstellt? Die besten Intriganten bleiben nahezu unentdeckt. Sie streuen Gerüchte, manipulieren das Geschehen zu ihren Gunsten und spielen andere gegeneinander aus. Durch ihre hinterhältigen Machenschaften erreichen sie ihre persönlichen Ziele, ohne sich selbst die Finger schmutzig machen zu müssen.

Im Ranking suchen wir genau solche Charaktere. Es geht nicht nur um Intelligenz und politische Macht, sondern vor allem um geschicktes und intrigantes Verhalten.

Auch in der neuen Staffel von House of the Dragon sind Intrigen an der Tagesordnung:

Video starten House of the Dragon zeigt im finalen Trailer zur 3. Staffel den immer weiter eskalierenden Konflikt der Targaryens Autoplay

Platz 10: Cersei Lennister

Cersei weiß, wie man das Spiel der Throne spielt. Schon früh hat sie gelernt, dass sie als Frau in Westeros nicht mit dem Schwert, sondern durch Politik, Manipulation und Intrigen kämpfen muss. Außerdem ist sie extrem ehrgeizig und rücksichtslos. Um ihre Ziele zu erreichen, würde sie fast alles tun.

Ihr größter Sieg ist vermutlich die Sprengung der Großen Septe. Dadurch konnte sie gleich zwei ihrer größten Widersacher, die Tyrells und den Hohen Septon, ausschalten. Schließlich schafft sie es sogar, offiziell zur Königin gekrönt zu werden.

Diese Erfolge sind natürlich ziemlich beeindruckend. Trotzdem war Cersei nie so geschickt und intrigant, wie sie es vermutlich sein wollte. Ihre Absichten waren meist ziemlich offensichtlich und ihr Vorgehen eher brutal und impulsiv. Von einer klugen Strippenzieherin im Hintergrund ist die daher weit entfernt.